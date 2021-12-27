Год без Евросоюза: недовольных в Великобритании всё больше, а впереди новый таможенный режим

С 1 января вводится таможенный контроль для товаров, которые поставляются из ЕС в Великобританию, что, по оценке экспертов, скажется на разнообразии и качестве продуктов в британских магазинах, пишет The Guardian. Но уже сейчас, как показывают опросы, британцы считают, что брексит идёт хуже, чем они ожидали.

Более 6 из 10 британцев считают, что брексит пошёл хуже, чем они ожидали, пишет The Guardian, ссылаясь на данные недавнего опроса. Между тем с момента выхода Великобритании из Евросоюза прошёл год.



Как показал опрос, 26% из тех, кто голосовал за брексит, говорят, что он пошёл хуже, чем они ожидали, и ещё 16% отметили, что ожидали, что всё будет плохо, и всё на самом деле оказалось плохо.

Среди тех, кто голосовал за то, чтобы остаться в ЕС, 86% сказали, что ситуация пошла по худшему сценарию. Всего 14% всех голосовавших отметили, что брексит пошёл лучше, чем ожидалось.

Как сообщили эксперты, больше всего их удивил тот факт, что сторонники брексита стали гораздо сильнее сомневаться в его достоинствах. Если раньше все, кто за брексит, говорили, что он во благо, а кто против — что во вред, то теперь ситуация иная. Теперь же не довольны ходом брексита как те, кто был против него, так и те, кто был за.

При этом 1 января планируют ввести таможенные проверки для товаров, которые идут на экспорт из ЕС в Великобританию. И эксперты ожидают, что это может стать препятствием для мелких операторов, таких как экспортёры еды. Им станет сложнее снабжать британских розничных продавцов, поскольку у них вырастут издержки и объём бумажной работы.

Так, представитель одного из объединений работников отрасли отметил, что мелкий британский бизнес, по его мнению, столкнётся ещё с рядом проблем, включая рост издержек при поставке небольших партий товаров из ЕС в Великобританию. В итоге, по его словам, в британских магазинах, возможно, будет меньше специальных продуктов. У небольших операторов будет выбор: либо поставлять большие партии реже, или вообще не поставлять. В итоге на полках магазинов будет меньше разнообразия, менее свежие и качественные продукты, и это касается как импорта из ЕС, так и британских товаров, пишет The Guardian.