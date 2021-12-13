Guardian: «преданные» французские рыбаки не довольны итогом переговоров и грозят Британии новой блокадой

Французские рыбаки возмущены тем, как был урегулирован спор о правах на рыбный промысел в британских водах после брексита и грозят заблокировать порт Кале 23 декабря, передаёт The Guardian. Впрочем, Европейская комиссия и французское правительство оказались довольны согласием Великобритании выдать дополнительно 83 лицензии для небольших судов.

Париж, Лондон и Брюссель отказались от угроз торговой войны и урегулировали спор о лицензиях на рыбную ловлю после брексита, однако французские рыбаки пригрозили вновь заблокировать поток британских товаров через Ла-Манш, сообщает The Guardian.

Как отмечает издание, Европейская комиссия и французское правительство выразили удовлетворение результатом интенсивных двухнедельных переговоров, после того как правительство Великобритании согласилось выдать ещё 83 лицензии на промысел в британских территориальных водах.

Однако французские рыбаки подобным урегулированием спора остались недовольны и заявили, что намерены снова заблокировать порт Кале. На этот раз 23 декабря.

«Далеко не удовлетворяя профессионалов этого сектора, новость возмущает рыбаков региона О-де-Франс, которые чувствуют себя преданными британским правительством... и игнорируемыми Европейской комиссией», — сказано в заявлении Комитета по морскому рыболовству О-де-Франс, который предупредил, что не оступится от блокады британских товаров.

В воскресенье комиссар ЕС по окружающей среде, океану и рыболовству Виргиниюс Синкявичюс поблагодарил Лондон за соблюдение крайнего срока, к которому Париж потребовал выдать дополнительные лицензии небольшим судам, которые хотели заниматься выловом рыбы в прибрежных водах Великобритании и находящихся под юрисдикцией британской монархии островов Джерси и Гернси.

«Вчера вечером мы достигли очень важного шага, и я благодарен Великобритании за то, что там соблюли установленный нами крайний срок 10 декабря», — заявил Синкявичюс. Политик добавил, что Европейская комиссия и французские власти рассмотрят все заявки, чтобы убедиться, что они соответствуют требованиям, по которым суда, претендующие на получение лицензии, должны были заниматься выловом рыбы в британских водах до брексита.

Ранее в Лондоне настаивали на том, что множество из тех, кто подал заявку, не предоставили доказательств того, что прежде уже занимались рыбным промыслом у берегов Великобритании и Нормандских островов. Однако Париж потребовал «жест доброй воли» к полуночи 10 декабря, пригрозив в противном случае прекратить подачу электроэнергии на остров Джерси и поднять тарифы для британских товаров.

По словам министра моря Франции Анник Жирарден, правительство постарается помочь тем рыбакам, чьи заявки всё же не были удовлетворены.

Как напоминает The Guardian, в ноябре французские рыбаки уже блокировали порт Кале, позиционируя свою акцию как «предупредительный выстрел» и заставив ждать за пределами порта несколько паромов, направлявшихся в Великобританию.