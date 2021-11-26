«Хотим, чтобы нас услышали»: разгневанные французские рыбаки перекрыли въезд в Евротоннель

Рыбаки из северных регионов Франции, которые уже много месяцев требуют от Великобритании предоставить им больше лицензий на отлов рыбы в территориальных водах Соединённого Королевства, начали новую акцию протеста, перекрыв въезд в тоннель под Ла-Маншем со стороны Кале, передаёт Sky News. По словам представителя одного из рыбацких профсоюзов севера Франции, у них просто не осталось выбора. Эта акция — крайний шаг в попытке достучаться до Лондона.

СТИВЕН МЁРФИ, корреспондент Sky News: Всё началось буквально несколько минут назад. Как видите, у меня за спиной — один из главных въездов в Евротоннель со стороны Кале для грузового транспорта. Обычно движение здесь свободное, но примерно полчаса назад сюда прибыл конвой из нескольких десятков автомобилей под управлением рыбаков, и они припарковались вот здесь, полностью перекрыв и въезд, и выезд — как видите, вот там сейчас стоят грузовики, которые пытались выехать из Евротоннеля, а теперь сделать этого не могут.



Ранее сегодня на наших глазах протестная акция рыбаков вновь привела к обострению: группа рыбацких судов на несколько часов заблокировала вход в порт Кале. Но протест продолжился — и теперь они при помощи грузовиков перекрыли въезд в Евротоннель. Давайте попытаемся выяснить зачем.



Бенуа Фирмен — один из представителей рыбаков севера Франции. Бенуа, какой смысл в подобных акциях? Разве он не оттолкнёт от вас публику, лишив вас поддержки?



БЕНУА ФИРМЕН, управляющий Комитета рыбаков Северной Франции: Не думаю, что это оттолкнёт публику, она как раз решительно нас поддерживает. Что мне лично нравится в местных — и сегодня вы это сами можете наблюдать, — так это то, что многие профессионалы объединяются, и речь здесь не только о Северной Франции, но и о Нормандии и Бретани. Движение у нас общенациональное. И, на мой взгляд, то, что, несмотря на все проблемы, которые перед нами сейчас встают, нас активно поддерживают и местные жители, и власти, и общество в целом — это здорово.



СТИВЕН МЁРФИ: Но вы же саботируете движение грузов в Великобританию. Вы всерьёз считаете, что это — правильный способ оказать давление на британское правительство с тем, чтобы оно предоставило вам дополнительные лицензии на вылов рыбы?



БЕНУА ФИРМЕН: Мы хотим, чтобы нас услышали, в том-то и дело. Мы действительно хотим, чтобы нас услышали, хотим, чтобы власти как-то отреагировали. Но пока этого нет, нам эти лицензии обещали 11 месяцев, но при этом ничего не происходило. Поэтому мы и пошли на вот такие крайние меры. Мы же и правда ждали до последнего момента, думали: «Нет, на это мы не пойдём, подождём, мы не хотим никому мешать или совершать какие-то правонарушения, ведь тогда от переговоров откажутся, не будем мешать». Но с нас хватит. Это — наша последняя надежда, и мы надеемся, что теперь нас услышат. Всё, что нам нужно, — это лицензии. Когда получим лицензии, тогда и прекратим всё, вот и весь сказ.



СТИВЕН МЁРФИ: Вы надеетесь, что вас услышат. Но не кажется ли вам, что на фоне нынешней напряжённости в отношениях между Францией и Великобританией — например, как известно, (главе МВД Великобритании. — ИноТВ) Прити Пател отменили приглашение на ту воскресную конференцию, посвящённую целому ряду различных вопросов — от ваших действий достичь каких-либо договорённостей, чтобы нам не приходилось выносить вот такие акции, вам станет ещё труднее?



БЕНУА ФИРМЕН: Честно говоря, мы уже, можно сказать, отчаялись. Мы — жертвы политических стратегий. Но мы жертвами больше быть не хотим. Мы лишь желаем, чтобы нас уважали, и поэтому всё это организовали.



СТИВЕН МЁРФИ: Ясно. Большое спасибо, Бенуа, что согласились с нами побеседовать. Собравшиеся здесь рыбаки говорят, что акция по перекрытию въезда в Евротоннель будет продолжаться сегодня как минимум несколько часов. ЕС между тем заявил Великобритании, что она должна до 10 декабря заключить новые договорённости. В Лондоне подчёркивают, что британская сторона соблюдает условия соглашения, заключенного после брексита — ведь всё это началось после того, как страна вышла из состава Европейского союза. Но собравшиеся здесь сегодня рыбаки рассказали, что, хотя эта их акция, быть может, и продлится всего лишь несколько часов, в случае, если подвижек по вопросу предоставления лицензий, позволяющих французским судам ловить рыбу в территориальных водах Великобритании, не будет, они оставляют за собой право проводить аналогичные протесты.



Дата выхода 26 ноября 2021 года.