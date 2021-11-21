France 3: «это признание поражения» — французские рыбаки возмущены предложением компенсации за недопуск в британские воды

Французских рыболовов раздосадовал план правительства вывести суда из британских вод и выплатить рыбакам компенсацию за отсутствие лицензии на ловлю в британских водах, сообщает France 3. Как отмечает телеканал, предусмотренные субсидии не покроют расходов, понесённых владельцами бизнеса. Кроме того, подобные планы звучат как признание поражения ещё до завершения переговоров с Великобританией, подчёркивается в репортаже.

Эти моряки в порту Булонь-сюр-Мер раздосадованы и возмущены тем, что правительство уже готовится оказывать финансовую помощь рыболовам, не получившим лицензию на заход в британские воды.

РЫБОЛОВ: Честно говоря, нас это не интересует, мы хотим работать. Деньги нам не слишком интересны.

ДРУГОЙ РЫБОЛОВ: Нужны лицензии. В противном случае предприятия не смогут продать… они ничего не будут стоить. Это будущее рыбной ловли, но ещё и будущее региона и всех французских рыболовов.

Речь идёт о сумме от 40 до 60 миллионов евро. Однако, с точки зрения этой владелицы рыбной лавки, работающей вместе с сыном, этого недостаточно.

САНДРИН ПИНТО, хозяйка рыбной лавки: Три года назад он купил судно за 430 тысяч евро. Если завтра он отправит его в утиль, сколько ему компенсируют? 100—150 тысяч евро? А что делать с оставшимися кредитами? Как быть с семейным бизнесом? Сейчас здесь работаю я плюс ещё четыре сотрудника, плюс мой сын. Поэтому выдать компенсацию за лодку — это не решение.

План вывода французского рыболовного флота звучит как признание поражения со стороны правительства, хотя переговоры с Великобританией всё ещё продолжаются. Президент регионального совета О-де-Франс и кандидат на пост президента страны Ксавье Бертран обратился сегодня во второй половине дня к Эммануэлю Макрону.

КСАВЬЕ БЕРТРАН, президент региона О-де-Франс: в этом противостоянии с Великобританией они хотят, чтобы данное обещание было сдержано. Они хотят видеть вас, потому что желают, чтобы мы бились до конца.

ЭММАНУЭЛЬ МАКРОН, президент Франции: Я никогда не брошу рыбаков. Никогда. Почему? Потому что британцы играют у нас на нервах, и вы не должны за это расплачиваться. Мы будем на вашей стороне ровно столько, сколько они заставляют вас ждать.

Сегодня вечером правительство объявило, что назначит двух посредников для облегчения переговоров, ведущихся Брюсселем. Французские рыбаки всё ещё ждут своих 150 лицензий.

Дата выхода в эфир 19 ноября 2021 года.