Guardian: ещё один удар для Джонсона — в отставку ушёл его министр по брекситу

Министр британского правительства по вопросам выхода Великобритании из состава ЕС Дэвид Фрост в субботу покинул свой пост, сообщает The Guardian. Как пишет газета, такая весть не сулит ничего хорошего премьер-министру Борису Джонсону, которым крайне недовольны в его Консервативной партии. По данным The Guardian, соратники по партии предупредили премьера, что, если он не сумеет спасти своё положение за три-четыре месяца, ему самому будет грозить отставка.

Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон в субботу вечером получил «очередной серьёзный удар по своему авторитету»: СМИ сообщили, что министр правительства по вопросам брексита Дэвид Фрост уходит в отставку, пишет The Guardian.

По информации издания, Фрост в последние недели открыто заявлял о том, что курс правительства на рост налогов и возвращение антикоронавирусных ограничений вызывает у него опасения, а также выступил против повышения налога на социальное страхование, которое кабинет Джонсона инициировал для того, чтобы поддержать систему здравоохранения и соцобеспечения страны. Кроме того, Фросту ранее пришлось против своей воли пойти на уступки по брекситу, поскольку правительство Джонсона приняло решение отказаться от требования исключить из Североирландского протокола положение о том, что торговые споры между Лондоном и Брюсселем будут урегулироваться Европейским судом, а также забыть про угрозу задействовать статью 16 Соглашения о брексите, предусматривающую приостановление действия отдельных пунктов протокола.

Как сообщили британским СМИ источники в правительстве, Фрост ранее обратился к Джонсону с просьбой покинуть пост из-за того, что, по его мнению, переговоры по брекситу зашли в тупик, и договорился с премьером о том, что уйдёт в отставку в январе — однако из-за того, что информация об этом утекла в СМИ, министру пришлось уйти раньше, чем планировалось. В своём письме Джонсону, опубликованному в субботу вечером, Фрост заявил, что «разочарован тем, что этот план сегодня вечером стал достоянием общественности», и в нынешних обстоятельствах считает правильным «подать в отставку немедленно в письменном порядке». В послании Фрост поблагодарил Джонсона и отметил: «Мы закрепили брексит, <...> и теперь главная задача правительства — грамотно использовать те возможности, которые он перед нами открывает». Чиновник также выразил надежду на то, что Соединённое Королевство будет страной с «низким уровнем зарегулированности и невысокими налогами», цитирует письмо The Guardian.

О том, что быстрый рост цен и увеличение налогов весной, а также «взбучка», которую пришлось вынести консерваторам на местных выборах в мае нынешнего года, станут началом конца правления Джонсона, высказались уже несколько высокопоставленных представителей Консервативной партии, говорится в материале The Guardian. Как отмечает обозреватель издания, после унизительного проигрыша на дополнительных выборах за место в палате представителей от ранее лояльного консерваторам избирательного округа Северный Шропшир, соратники по партии сообщили премьеру, что у него остаётся три-четыре месяца на то, чтобы изменить положение к лучшему, а в противном случае ему будет грозить отставка.

Несмотря на то что многие консерваторы крайне недовольны премьером, пока в партии существует консенсус о том, что сейчас не лучший момент для выступления против Джонсона, поскольку по стране со скоростью лесного пожара распространяется «омикрон» -штамм коронавируса, пишет The Guardian. Вместе с тем многие из них по мере приближения выборов начинают опасаться за свои парламентские кресла и говорят, что момент истины для главы правительства наступит в будущем мае, сообщает газета.