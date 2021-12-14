WION: для Бориса Джонсона наступил «сезон скандалов» — его рейтинг упал до рекордно низкой отметки

Рейтинг Бориса Джонсона на фоне целой серии громких скандалов с его участием установил антирекорд: согласно свежим опросам, на данный момент индекс его популярности составляет -42, передаёт WION. По информации канала, британский премьер оказался под огнём критики со стороны и оппозиции, и собственных соратников в парламенте, которые, по некоторым данным, готовят против него «бунт».

Премьер-министру Великобритании Борису Джонсону пришлось пережить целый сезон скандалов — и, как сообщают СМИ, теперь его рейтинг рухнул.

Рейтинг Джонсона на исходе крайне неспокойной для правительства недели на многих фронтах достиг рекордно низкой отметки: cогласно свежему исследованию общественного мнения, проведённому YouGov, в настоящий момент индекс популярности премьер-министра составляет -42. С середины ноября он сократился на 11 пунктов; при этом, Джонсону не доверяют 66 процентов граждан Великобритании.

Такая статистика появилась после того, как правительство Джонсона само себе нанесло несколько увечий — включая скандал с Оуэном Паттерсоном, а также вызвавшую негодование у публики рождественскую вечеринку, которая состоялась в резиденции премьера на Даунинг-стрит зимой прошлого года.

Всего за несколько дней до публикации опроса YouGov ещё одна исследовательская организация выяснила, что большинство британцев считают, что премьер должен уйти в отставку.

Особенно серьёзное давление Джонсон испытал из-за скандала с прошлогодней рождественской вечеринкой, проведённой в прошлом году в период локдауна. По некоторым данным, мероприятие состоялось в тот момент, когда в Великобритании действовали строгие карантинные ограничения в связи с ростом заболеваемости COVID-19. А недавно скандал усугубился: британский канал ITV News показал ролик, в котором чиновники правительства шутили о вечеринке во время репетиции телевизионной пресс-конференции.

На фоне скандала Джонсону также грозит бунт со стороны десятков его однопартийцев в парламенте по вопросу жёстких антикоронавирусных ограничений, а также в связи с ремонтом в квартире премьера на Даунинг-стрит.

Скандал с ремонтом, в который также оказался втянут Джонсон, обошёлся его Консервативной партии в 17,8 тысяч — на такую сумму партию оштрафовали за нарушение правил по предоставлению данных о пожертвованиях. Штраф на консерваторов наложила Избирательная комиссия Великобритании по итогам внутреннего расследования, проведённого лордом Гейдтом, советником Бориса Джонсона по стандартам. По сообщениям СМИ, лорд Гейдт недавно чуть не ушёл с поста из-за опасений по поводу того, что Джонсон ввёл его в заблуждение.

На фоне всё продолжающихся скандалов Джонсона атаковала и оппозиция. А бывший член парламента от консерваторов Лорд Бауэлл заявил, что публика искренне разгневана «поразительно токсичными» поступками, которые якобы совершил премьер.

Дата выхода в эфир 12 декабря 2021 года.