DT: «всегда один и тот же цирк» — Макрон назвал Джонсона клоуном

Через несколько часов после новостей о гибели 27 мигрантов в Ла-Манше президент Франции Эммануэль Макрон назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», пишет The Daily Telegraph. Как отмечает издание, Джонсон пытается представить Лондон «жертвой», а Париж сделать «козлом отпущения» за брексит.

Президент Франции Эммануэль Макрон в частной беседе назвал премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона «клоуном», который ищет «козла отпущения» из-за провала брексита, сообщает The Daily Telegraph со ссылкой на французскую Le Canard Enchaîné.

Как отмечает издание, нелестные замечания в адрес британского премьера Макрон сделал в рамках своего визита в Хорватию 24 ноября, через несколько часов после новостей о гибели 27 нелегальных мигрантов в Ла-Манше.

После трагедии лидеры провели телефонные переговоры, однако попытки наладить сотрудничество быстро переросли в конфликт из-за публикации письма Джонсона Макрону, в котором излагались предложения по борьбе с переправами через Ла-Манш на небольших лодках.

«Божо разговаривает со мной, он практичный, всё хорошо, мы обсуждаем дела, как взрослые люди, а затем он вставляет нам палки в колеса до или после в грубой форме. И это всегда один и тот же цирк», — заявил «разгневанный» Макрон после беседы с Джонсоном.

«Отправной точкой» для напряжённости между Лондоном и Парижем французский лидер назвал брексит. Президент отметил, что Джонсон «позиционирует себя как жертву и делает Францию козлом отпущения», пытаясь превратить каждую простую ситуацию в сложную проблему: «колбасную войну», спор о рыбной ловле и отказ Австралии от программы строительства подводных лодок с Францией.

При этом, по словам Макрона, в частном порядке Джонсон говорит, что ему жаль, что он ведёт себя таким образом, но он признаёт, что прежде всего «должен считаться с общественным мнением». «Очень грустно видеть, что великой страной, с которой мы могли бы сделать так много, руководит клоун», — добавил президент.

Высокопоставленные источники издания в британском правительстве не решились комментировать ситуацию, однако отметили, что Макрон, похоже, играет на внутреннюю аудиторию перед президентскими выборами, которые пройдут в апреле.

«Премьер-министр продолжает решительно и открыто выступать за укрепление отношений между Великобританией и Францией. Наш подход не изменится, даже если для смены тона нам придётся подождать до окончания президентских выборов во Франции», — приводит The Daily Telegraph слова одного из анонимных источников.

В Елисейском дворце отказались комментировать сообщения, отметив лишь, что в ближайшее время «не планируется никаких встреч» между Макроном и Джонсоном. Ранее на этой неделе министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен заявил, что Париж готов начать обсуждение, если британцы будут вести переговоры в «серьёзном духе».

Ожидается, что Париж предложит сделку, согласно которой Лондон сможет возвращать одного мигранта за каждого ребенка-беженца, которого там согласятся принять из Кале. Вероятнее всего, полагает издание, это предложение Лондон отвергнет. Британское правительство хочет, чтобы Франция согласилась принять обратно всех мигрантов, пересекающих Ла-Манш, чтобы разрушить бизнес-модель контрабандистов. Взамен там готовы забрать детей, которые находятся в Кале без сопровождения взрослых и у которых есть родственники в Великобритании.