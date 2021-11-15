Times: Макрон использует миграционный кризис, чтобы наказать Британию за брексит

Несмотря на все заверения французской стороны, британские министры не питают оптимизма по поводу возможного улучшения ситуации с притоком мигрантов в их страну, пишет The Times со ссылкой на анонимный источник. По их мнению, Франция позволяет мигрантам перебираться через Ла-Манш в Великобританию, чтобы таким образом наказать Лондон за брексит.

Президент Франции Эммануэль Макрон использует миграционный кризис для того, чтобы наказать Великобританию за брексит, пишет The Times со ссылкой на мнение британских министров. Эта позиция была высказана в то самое время, когда, согласно прогнозам, на этой неделе Ла-Манш должны пересечь более 1000 человек.



На фоне обострения отношений британский премьер Борис Джонсон на прошлой неделе обвинил Париж в неспособности держать под контролем свои границы.



После того как на прошлой неделе Ла-Манш пересекло рекордное число мигрантов, министр внутренних дел Великобритании Прити Пател теперь встречается в Париже со своим французским коллегой Жеральдом Дарманеном. Ожидается, что Пател убедит его ускорить планы по перехвату мигрантов до их прибытия в Великобританию.



Лондон ранее даже предоставил первый взнос в размере 54 млн фунтов стерлингов на дополнительное полицейское патрулирование после того, как Дарманен пообещал, что после полной оплаты будет обеспечен 100%-ный перехват мигрантов.



Один из источников в британском правительстве, однако, сообщил, что министры не питают оптимизма по поводу улучшения ситуации.



«Они считают, что французы вообще им ничего не дадут, — приводит издание слова неназванного источника. — И, по их мнению, с приближением выборов будет становиться только хуже. Они считают, что это часть стратегии Макрона по наказанию (Британии. — ИноТВ) за брексит».



Британские министры также полагают, что французская полиция не горит желанием бороться с контрабандистами, поскольку последние нередко прибегают к применению силы.



Как напоминает издание, из-за споров с Лондоном по поводу разрешений на рыбную ловлю Франция даже грозилась сорвать климатическую конференцию COP26 в Глазго. Французский премьер Жан Кастекс выразил мнение, согласно которому Евросоюз должен продемонстрировать, что выход из блока влечёт за собой потери.



Между тем британские пограничники уже ожидают притока мигрантов в ближайшие три дня, поскольку в этот период, согласно прогнозам погоды, высота волн на море, по которому контрабандисты переправляют людей, составит всего 30 см. А к концу недели их высота увеличится уже до 1 м.



Пограничники также обвиняют Министерство внутренних дел Великобритании в том, что оно оставило их ведомство «совершенно недоукомплектованным». Произошло это потому, что, согласно прогнозам МВД, в этом месяце в Британию должно было перебраться всего 2 тыс. мигрантов. Однако лишь за первые 11 дней ноября Ла-Манш пересекли 3780 человек, пишет The Times.