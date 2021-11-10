Le Figaro: Лондону и Парижу нужно столько сделать вместе, а они спорят по мелочам

Великобритания и Евросоюз до сих пор спорят по поводу условий брексита, хотя соответствующий договор уже подписан и ратифицирован. Причём, как отмечает Le Figaro, поводы для этого довольно второстепенные, тогда как им лучше бы заняться сотрудничеством в тех сферах, которые требуют их совместного внимания.
Уже больше пяти с половиной лет прошло с тех пор, как британцы решили выйти из состава Европейского союза. Но, как пишет Le Figaro, это решение до сих пор не доведено до конца. Так, 5 ноября состоялся ещё один раунд переговоров. ЕС укоряет Великобританию за то, что Лондон не выполняет все условия соглашения от 17 октября 2019 года.
В частности, британцы не поддерживают таможенные и санитарные нормы контроля, введённые между ними и Северной Ирландией. Можно было бы ввести наземную границу по территории Ирландии там, где она логично и должна была бы проходить. Однако, как отмечает автор статьи, в таком случае страны опасаются возобновления конфликта между ирландскими католиками и протестантами, который был в 1972 — 1998 годах.
По словам автора статьи, проблема в том, что британцам сложно выполнить то, что они сами подписали и ратифицировали. Внутренняя граница с Ирландией им кажется излишней, они бы хотели её пересмотреть во время новых переговоров или хотя бы обсудить иной способ её обустройства.
К этому прибавляются разногласия вокруг рыболовства, которые особенно активно присутствуют в отношениях Франции и Великобритании. Так, во время выхода Великобритании стороны договорились, что европейские рыбаки, которые привыкли ловить рыбу в британских водах, смогут и впредь получать на это лицензию. Но в соглашении не были прописаны необходимые для этого документы. В итоге около 200 французских рыболовов не могут пройти нужные процедуры. Вдобавок остро стоит вопрос мигрантов: Лондон обвиняет Париж в том, что он не мешает мигрантам проникать через пролив на британскую территорию.
В ситуацию вмешивается и политика. С одной стороны, Борис Джонсон хочет показать себя защитником «Туманного Альбиона» от «лягушатников». Во Франции же сейчас как раз начинается предвыборный сезон, так что французские власти хотят показать, что отстаивают интересы своих рыбаков. Поэтому они стали публично повышать градус дискуссии тогда, когда это было не нужно.
Этот кризис касается малозначительной темы, но показывает всю печаль от сложившейся ситуации, отмечает автор статьи. У стран нет глобальной стратегии, а между тем Франция и Великобритания давние союзники, им столько всего нужно сделать вместе. В частности, им нужно укрепить сотрудничество в военной сфере, усилить дипломатические контакты перед лицом таких стран, как Россия, Китай, Иран, Турция. В Средиземном море они должны объединить усилия, чтобы обеспечить уважение морского права и остановить расширение турецкого влияния. А в случае с Ираном Лондон и Париж как члены Совета Безопасности ООН могут оказать давление, чтобы вернуть Вашингтон и Тегеран к конструктивному диалогу.
По вопросу России и Китая прежде всего они должны создать общий фронт по кибербезопасности. Также автор статьи считает необходимым создать военно-морскую базу в Прибалтике и в Китайском море, чтобы показать приверженность Лондона и Парижа защите свободы навигации.
По всем этим вопросам две страны должны работать совместно, а не ссориться из-за торговых и полицейских вопросов, которые при желании можно было бы легко решить, пишет Le Figaro.
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