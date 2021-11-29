Le Figaro: «мы не должны быть их заложниками» — Франция призвала Великобританию взять ответственность за мигрантов

По итогам экстренной встречи ЕС после трагедии в Ла-Манше министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что для поиска организаторов незаконных перевозок мигрантов район Кале будет патрулировать самолёт европейского агентства Frontex. Политик также подчеркнул, что для решения проблемы необходимо работать с британской стороной, которая благодаря своей экономической привлекательности притягивает беженцев, пишет Le Figaro.
Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Великобританию «взять на себя ответственность» за мигрантов, проблему с которыми обсуждали в воскресенье на экстренном совещании представителей ЕС, сообщает Le Figaro.
Глава французского МВД подчеркнул, что встреча в Кале была не «антианглийской, а проевропейской». «Мы должны работать с нашими британскими друзьями, — отметил Дарманен. — Они должны помочь более эффективно и сообща бороться с людьми, занимающимися незаконным перевозом людей».
Как напоминает издание, экстренное заседание собралось после того, как в среду при попытке пересечь Ла-Манш на резиновой лодке погибло 27 мигрантов. На встрече европейские политики обсуждали в том числе привлекательность Великобритании для беженцев — этой проблемой, как они полагают, также должен заняться Лондон. Министр внутренних дел Франции заявил, что нелегалы «рискуют жизнью, чтобы пересечь Ла-Манш», потому что их привлекает рынок труда на острове: там без удостоверения личности можно найти работу. При этом, по словам Дарманена, в Соединённом Королевстве больше нельзя легальными путями попросить убежища: если во Франции за год к такому способу прибегли 150 тыс. человек, то в Великобритании – только 30 тыс. «Мы не должны быть заложниками их внутренней политики», — подчёркивает министр.
По итогам совещания глава французского МВД также объявил об усилении борьбы с организаторами незаконных перевозок. Для их выявления с декабря район Кале начнёт патрулировать самолёт агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). Дарманен добавил, что этот самолёт будет «днём и ночью помогать полиции Франции, Нидерландов и Бельгии», пишет Le Figaro.
Заместитель директора Фонда национальной энергетической безопасности Алексей Гривач прокомментировал данные Gas Infrastructure Europe о том, что в ноябре 2021 года отбор газа из европейских подземных хранилищ достиг максимального уровня с 2011 года.
Бывший президент московского футбольного клуба «Локомотив» Илья Геркус прокомментировал массовые задержания после матча 16-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и петербургским «Зенитом» (0:2).
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков назвал «уткой» сообщения о якобы переговорах с участием представителей администрации президента касательно возвращения рэпера Алишера Моргенштерна в Россию.
Ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 30 ноября в Москве ожидаются сильнейшие за 60 лет осадки. Интенсивный дождь будет идти ночью и утром, а во второй половине дня сменится снегопадом.
Президент России Владимир Путин подписал закон, который освобождает от НДФЛ, страховых взносов и налога на прибыль ряд доходов граждан и организаций, в том числе связанных с противодействием коронавирусной инфекции.
Президент России Владимир Путин подписал закон, продлевающий на 2022 год отдельные полномочия регионов при исполнении их бюджетов, в том числе в связи с сохранением сложной эпидемиологической ситуации.
На Украине готовы к иску китайского инвестора предприятия «Мотор Сич», который добивается выплаты компенсации за убытки в размере более $4,5 млрд через суд в Гааге, заявил спикер Верховной рады Руслан Стефанчук.
Президент России Владимир Путин подписал закон, согласно которому полученный семьями с двумя и более детьми доход от продажи жилья для улучшения жилищных условий и приобретения нового освобождается от НДФЛ.
Заместитель мэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что объём инвестиций резидентов особой экономической зоны (ОЭЗ) технополиса «Москва» в развитие и создание высокотехнологичных производств столицы за девять месяцев 2021 года составил более 21,6 млрд рублей.
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус , выступая на открытии Специальной сессии Всемирной ассамблеи здравоохранения, рассказал, от чего зависит завершение пандемии COVID-19.