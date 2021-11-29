Le Figaro: «мы не должны быть их заложниками» — Франция призвала Великобританию взять ответственность за мигрантов

По итогам экстренной встречи ЕС после трагедии в Ла-Манше министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен объявил, что для поиска организаторов незаконных перевозок мигрантов район Кале будет патрулировать самолёт европейского агентства Frontex. Политик также подчеркнул, что для решения проблемы необходимо работать с британской стороной, которая благодаря своей экономической привлекательности притягивает беженцев, пишет Le Figaro.

Министр внутренних дел Франции Жеральд Дарманен призвал Великобританию «взять на себя ответственность» за мигрантов, проблему с которыми обсуждали в воскресенье на экстренном совещании представителей ЕС, сообщает Le Figaro.

Глава французского МВД подчеркнул, что встреча в Кале была не «антианглийской, а проевропейской». «Мы должны работать с нашими британскими друзьями, — отметил Дарманен. — Они должны помочь более эффективно и сообща бороться с людьми, занимающимися незаконным перевозом людей».

Как напоминает издание, экстренное заседание собралось после того, как в среду при попытке пересечь Ла-Манш на резиновой лодке погибло 27 мигрантов. На встрече европейские политики обсуждали в том числе привлекательность Великобритании для беженцев — этой проблемой, как они полагают, также должен заняться Лондон. Министр внутренних дел Франции заявил, что нелегалы «рискуют жизнью, чтобы пересечь Ла-Манш», потому что их привлекает рынок труда на острове: там без удостоверения личности можно найти работу. При этом, по словам Дарманена, в Соединённом Королевстве больше нельзя легальными путями попросить убежища: если во Франции за год к такому способу прибегли 150 тыс. человек, то в Великобритании – только 30 тыс. «Мы не должны быть заложниками их внутренней политики», — подчёркивает министр.

По итогам совещания глава французского МВД также объявил об усилении борьбы с организаторами незаконных перевозок. Для их выявления с декабря район Кале начнёт патрулировать самолёт агентства Европейского союза по безопасности внешних границ (Frontex). Дарманен добавил, что этот самолёт будет «днём и ночью помогать полиции Франции, Нидерландов и Бельгии», пишет Le Figaro.