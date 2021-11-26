Independent: «неприемлемо» — Франция отменила переговоры с Великобританией по проблеме мигрантов, возмутившись письмом Джонсона

Париж отменил приглашение министра внутренних дел Великобритании Прити Пател на встречу по поводу кризиса в Ла-Манше с французским коллегой Жеральдом Дарманеном, министрами Бельгии, Нидерландов, Германии и представителем Еврокомиссии. Как пишет The Independent, недовольство Франции вызвала публикация письма по борьбе с нелегальной миграцией премьер-министра Бориса Джонсона, которое «противоречит» тому, что обсуждали Лондон и Париж.

Правительство Франции отозвало приглашение министра внутренних дел Великобритании Прити Пател на встречу по поводу миграционного кризиса в Ла-Манше после вмешательства премьер-министра Бориса Джонсона, сообщает The Independent.

В Министерстве внутренних дел Франции сообщили Великобритании, что Пател «больше не приглашена» на встречу с французским коллегой Жеральдом Дарманеном, министрами Бельгии, Нидерландов, Германии и представителем Европейской комиссии, которая состоится в воскресенье в Кале.

Так, недовольство Парижа вызвала публикация открытого письма Джонсона президенту Франции Эммануэлю Макрону. В своём письме британский премьер изложил пять шагов, которые, по его мнению, помогут избежать дальнейшей гибели людей при пересечении пролива. План предполагает создание совместных патрулей французских пляжей, улучшение обмена разведданными, применение более передовых технологий для отслеживания мигрантов, а также начало работы по двустороннему соглашению с Францией по возращению нелегалов, которые переправляются через Ла-Манш.

«Мы считаем публичное письмо британского премьер-министра неприемлемым и противоречащим нашим обсуждениям между партнёрами. В связи с этим Прити Пател больше не приглашена в воскресенье на межминистерскую встречу», — заявил Дарманен.



В Министерстве внутренних дел Великобритании пока не прокомментировали решение Парижа, однако, по словам министра транспорта Гранта Шаппса, он надеется, что французы пересмотрят своё решение.

«Я не вижу в просьбе о тесном сотрудничестве с нашими ближайшими соседями какого-либо подстрекательства. Предложение было сделано из лучших побуждений. Я могу заверить в этом наших французских друзей и надеюсь, что они передумают по поводу встречи для его обсуждения», — отметил Шаппс.

Отозванное предложение, как отмечает The Independent, указывает на дальнейшее обострение отношений Лондона и Парижа и разногласия сторон относительно того, как работать вместе, чтобы помешать мигрантам отправляться в небезопасное путешествие через Ла-Манш.

После гибели по меньшей мере 27 нелегальных мигрантов в среду Джонсон вызвал раздражение Парижа, заявив, что трагедия показала, что нынешних усилий «недостаточно», а также указал на наличие «трудности» в том, чтобы заставить французов принимать необходимые для борьбы с нелегальной миграцией меры.

В свою очередь, Дарманен обвинил Лондон в «плохом управлении иммиграцией». А в пятницу французский политик отметил, что обнародование письма Джонсона сделало ситуацию «ещё хуже», пишет издание.

Между тем бывший посол Великобритании во Франции лорд Рикеттс отметил, что «понимает» гнев Франции, учитывая просьбу Джонсона, чтобы Франция согласилась принять обратно всех недавно прибывших в Великобританию мигрантов. Впрочем, исключать Пател из приглашённых на встречу Рикеттс также посчитал неправильным, так как без Лондона переговоры будут «менее продуктивными».