Telegraph: Джонсон отчитал «французских друзей» за недостаточное сдерживание мигрантов

Британский премьер раскритиковал представителей Парижа за то, что они делают недостаточно, чтобы мешать нелегалам добираться до Англии. По словам Бориса Джонсона, властям Франции необходимо перекрыть доступ беженцам к своим северным пляжам, пишет The Daily Telegraph.

Париж делает недостаточно, чтобы не позволить мигрантам добраться до Ла-Манша. Такое мнение высказал премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, призвавший французских чиновников «закрыть коридор», пишет The Daily Telegraph.

Глава британского правительства обвинил Францию в том, что она позволила мигрантам покинуть свои пляжи. Его слова прозвучали на фоне сообщений, что накануне власти страны остановили от пересечения пролива только 10% беженцев, отмечает издание.

По данным МВД Соединённого Королевства, в четверг Ла-Манш пересекли 1185 мигрантов, что стало рекордным суточным показателем. При этом французские пограничники остановили только 99 нелегалов, обращает внимание The Daily Telegraph.

«У нас проблема. Они (мигранты. — ИноТВ) прибывают из Франции, и, в конце концов, французские власти не будут или не смогут контролировать эти отправления», — заявил Джонсон во время своего визита в Кент.

По его словам, такое поведение властей приводит к тому, что всё больше мигрантов въезжают во Францию с юга. «Я бы сказал нашим французским друзьям: если вы закроете дверь в дальнем конце коридора, то люди перестанут заходить в него с другого конца. Вы понимаете, о чём я?» — риторически спросил британский премьер.

Он признал, что, когда мигранты оказываются в Ла-Манше, то британским властям «очень трудно направить их обратно в море». «Мы хотим делать это безопасно и гуманно, но это очень непросто», — добавил Джонсон.

За этот год число прибывших в Англию мигрантов уже перевалило за 23,5 тыс., что почти втрое больше, чем в 2020-м. Предыдущий дневной рекорд в 853 беженца был также установлен в этом месяце, обращает внимание издание.

Источник в британском правительстве сообщил изданию, что реакция Франции на миграционный кризис была «разочаровывающей». Особенно в свете обещаний министра внутренних дел страны Жеральда Дарманена увеличить уровень перехвата нелегалов до 100% в обмен на десятки миллионов фунтов, полученных от Лондона.

Источник The Daily Telegraph в МВД Франции отверг обвинения британских властей как «неприемлемые», учитывая, что местным службам правопорядка «ежедневно приходится спасать жизни». По словам чиновника, в этом году в целом по стране уровень перехвата мигрантов вырос с 56% до 60%.

Между тем представители британской пограничной службы предупреждают о надвигающемся «гуманитарном кризисе» в миграционном центре в Дувре. Соотношение сотрудников и офицеров к беженцам там составляет 1 к 40, что вызывает опасения о росте беспорядков.

«Им (мигрантам. — ИноТВ) рассказывали, что наша страна — это земля обетованная, но когда они приезжают, им приходится сидеть на бетонном полу, спрашивать разрешения, чтобы выйти покурить, и они не получают горячую пищу, — сказала The Daily Telegraph сотрудница Союза иммиграционных служб Люси Мортон. — Это очень напряжённая ситуация. Существует постоянный риск беспорядков, а персонал заметно уступает в численности».