Telegraph: «Эльдорадо для мигрантов» — мэр Кале обвинила Британию в потакании беженцам

Нелегальные мигранты со всего Евросоюза стремятся попасть в Англию через Кале. Об этом в недавнем интервью заявила мэр французского портового города Наташа Бушар. По её словам, Лондону необходимо ужесточить законодательство, чтобы перестать быть «фактором притяжения» для беженцев, передаёт The Daily Telegraph.
Соединённое Королевство должно ужесточить законы, чтобы перестать быть привлекательным местом для мигрантов. Такое мнение в своём недавнем радиоинтервью высказала мэр Кале Наташа Бушар, передаёт The Daily Telegraph.
«Мы знаем, что о мигрантах, которые прибывают в Англию, заботятся. Они получают жильё, деньги, — сказала глава французского портового города. — Для них Англия остаётся Эльдорадо, но у британского правительства не хватает смелости пересмотреть своё законодательство в этой области».
Бушар обвинила Великобританию в том, что страна действует как «фактор притяжения» для нелегалов. Поэтому со всего ЕС в Кале стекаются беженцы, которые стремятся попасть на территорию королевства через Ла-Манш.
Мэр также предположила, что Парижу следует заставить Лондон изменить условия так называемого договора Лё Туке. Соглашение обязывает французское правительство контролировать мигрантов до того, как они пересекут Ла-Манш, поясняет The Daily Telegraph.
Во время предвыборной гонки 2017 года Эммануэль Макрон заявлял о своём желании пересмотреть договор или вовсе отказаться от него. Позже на переговорах с Терезой Мэй он заручился финансированием Великобритании для дополнительной безопасности границ, напоминает издание.
Договор Лё Туке фактически перенёс британскую границу на французскую землю, не давая многим мигрантам добраться до берегов Великобритании. Париж пригрозил, что прекратит проверку беженцев, если Лондон не смягчит своих позиций в продолжающемся споре о лицензиях на рыбную ловлю, обращает внимание The Daily Telegraph.
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