Sky: культура пренебрежения правилами — в разгар локдауна Джонсон принял участие в рождественской викторине

В британской прессе появилось фото Бориса Джонсона с викторины, которую премьер-министр провёл для сотрудников Даунинг-стрит в декабре прошлого года, когда в Лондоне было запрещено встречаться в закрытом помещении тем, кто не живёт вместе, пишет Sky News. Впрочем, пресс-секретарь Джонсона отметил, что мероприятие прошло в виртуальном формате и премьер лишь ненадолго к нему присоединился из своего кабинета.

В британском правительстве подтвердили, что премьер-министр Борис Джонсон в прошлом году принимал участие в рождественской викторине в своей резиденции, сообщает Sky News.

Премьера обвинили в «руководстве культурой пренебрежения правилами», после того как в субботу вечером издание Sunday Mirror опубликовало фото Джонсона с двумя коллегами во время викторины 15 декабря 2020 года. Тогда в Лондоне действовали ограничения второго уровня: было запрещено встречаться в закрытом помещении тем, кто не живёт вместе, а также запрещалось устраивать рождественские обеды или вечеринки для работников.

По данным издания, сотрудники, принимавшие участие в рождественской викторине, собрались у компьютеров, причём команды нарушали ограничительные меры, введённые для борьбы с распространением коронавируса, а также пили алкоголь, купленный в ближайшем супермаркете. Так, в ходе одной из таких викторин в офисе на Даунинг-стрит собрались 24 человека — четыре команды по шесть человек.

Однако в правительстве настаивают, что викторина прошла в онлайн-формате и Джонсон «недолго» принимал участие в мероприятии, так как хотел поблагодарить сотрудников за тяжёлую работу в течение года.

«Это была виртуальная викторина. Сотрудники Даунинг-стрит часто должны были находиться в офисе для работы над мерами по борьбе с пандемией, поэтому те, кто находился в офисе по работе, могли участвовать в викторине виртуально со своих рабочих мест», — отметил официальный представитель главы государства.

Sky News уточняет, что снимок был сделан за три дня до того, как в резиденции премьер-министра, по данным британских СМИ, прошла рождественская вечеринка в нарушение коронавирусных ограничений. По данным источников телеканала, на мероприятии 18 декабря присутствовало около 40 человек, которые обменялись подарками в рамках игры «Тайный Санта».

За два дня до этого, 16 декабря, в Лондоне вступили в силу ограничения третьего уровня, в рамках которых запрещалось не только встречаться в помещении тем, кто не живёт вместе, но и собираться в группы больше шести человек на открытом воздухе. Под ограничительные меры попали предприятия общественного питания: бары, кафе, и рестораны, которым было разрешено работать только навынос и в режиме доставки.



Даунинг-стрит настаивает на том, что там не проводили вечеринок, а сам Джонсон заявил, что он «удовлетворён» тем, что не нарушал коронавирусные правила. Тем не менее множество членов парламента считают, что премьер подорвал доверие общественности к ограничительным мерам.

Член палаты общин от Лейбористской партии Анджела Рэйнер в связи с этим заявила, что Джонсон не годится для руководства страной, так как считает, что может не следовать тем же правилам, что и все остальные.

«Несмотря на то что на Даунинг-стрит,10 неоднократно отрицали проведение там вечеринок, теперь выясняется, что там проходило множество вечеринок и светских мероприятий, а премьер-министр даже принял участие в праздничной викторине. Борис Джонсон действительно считает, что для него действуют одни правила, а для всех остальных — другие. Он — человек, непригодный для руководства страной», — заявила Рэйнер.

На этой неделе стало известно, что в связи с этим будет проведено парламентское расследование, которое возглавит секретарь кабинета министров Саймон Кейс. Расследование также коснётся ещё одного собрания на Даунинг-стрит 27 ноября прошлого года, на котором присутствовал Джонсон, и торжественного мероприятия в Министерстве образования 10 декабря.

Как напоминает Sky News, в среду сотрудница аппарата британского премьера Аллегра Стрэттон покинула свой пост после появления видео, на котором она, как предполагается, в декабре прошлого года в шуточной форме репетировала ответы на возможные вопросы журналистов о вечеринке.