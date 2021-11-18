Обозреватель CBS: дни Джонсона на посту премьер-министра могут быть сочтены

Консервативная партия Великобритании начинает присматривать преемника Борису Джонсону, так как его действиями недовольны не только избиратели, но и сами однопартийцы, полагает обозреватель CBS News Саймон Бейтс. Бейтс называет основными кандидатами на пост премьер-министра Великобритании канцлера казначейства Риши Сунака и главу МИД Лиз Трасс.

Последний опрос, проведённый в Великобритании, показывает, что у премьер-министра Бориса Джонсона и Консервативной партии неприятности. На вопрос, цитата, «Производят ли сейчас консерваторы впечатление дискредитировавшей себя и коррумпированной партии?», 60 процентов населения ответили утвердительно. С подробностями обозреватель CBS News Саймон Бейтс в новом выпуске рубрики «На связи Лондон». Напоминаю, что Саймон выражает своё мнение, которое может не отражать позицию CBSN.

САЙМОН БЕЙТС, обозреватель CBS News: Король умер, да здравствует король! Потому что начинает казаться, что премьер-министр Борис Джонсон занял круговую оборону, чтобы остаться у власти. Всё свидетельствует о том, что избирателям это надоело. Рейтинг одобрения Консервативной партии падает.

Но это ещё не всё, потому что, когда Борис Джонсон выступает с трибуны в парламенте, реальная угроза его позициям исходит от тех, кто сидит позади — от коллег по партии в парламенте. Они поддерживали его, когда он был популярен, но стали отворачиваться от него. Он никогда не был для них приятным коллегой, но они поддержали его, когда думали, что он станет победителем.

Так что же сейчас вызывает их недовольство? Им не нравится, что премьер-министр заставил их поддержать парламентария, который нарушил правила лоббирования, а на следующий день отправил его в отставку. Им не нравится, что это привело к множеству репортажей о так называемых финансовых махинациях в их партии. Им не нравится отсутствие чёткого руководства из офиса премьер-министра на Даунинг-стрит, которым управляет клика тех, кто просто не умеет говорить «нет». Кроме того, им надоели его шуточки, остроты и фотосессии, потому что они не могут заменить политику.



Как обычно отважный Джонсон заявил сторонникам, что, по его мнению, худшее уже позади, но его коллеги по партии считают, что он пустил всё на самотёк. Так что ему тихо присматривают преемника. Фаворитом является канцлер казначейства Риши Сунак, он сам при деньгах, сделал весьма мудрый выбор, женившись на дочери миллиардера, и не пьёт алкоголь. Он поддерживал экономику Великобритании на плаву в разгар пандемии. Вероятно, его основным соперником станет министр иностранных дел Лиз Трасс, которая пользуется популярностью среди сторонников партии и является новым и полным энтузиазма представителем верхушки консерваторов.

Всё это случится не сразу, но будем следить за новостями, конец пребывания Бориса Джонсона у власти может быть уже близок.

Вы смотрели «На связи Лондон». Саймон Бейтс для CBS News, Девон.

Дата выхода в эфир 17 ноября 2021 года.