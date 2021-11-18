Обозреватель CBS: дни Джонсона на посту премьер-министра могут быть сочтены
Последний опрос, проведённый в Великобритании, показывает, что у премьер-министра Бориса Джонсона и Консервативной партии неприятности. На вопрос, цитата, «Производят ли сейчас консерваторы впечатление дискредитировавшей себя и коррумпированной партии?», 60 процентов населения ответили утвердительно. С подробностями обозреватель CBS News Саймон Бейтс в новом выпуске рубрики «На связи Лондон». Напоминаю, что Саймон выражает своё мнение, которое может не отражать позицию CBSN.
Как обычно отважный Джонсон заявил сторонникам, что, по его мнению, худшее уже позади, но его коллеги по партии считают, что он пустил всё на самотёк. Так что ему тихо присматривают преемника. Фаворитом является канцлер казначейства Риши Сунак, он сам при деньгах, сделал весьма мудрый выбор, женившись на дочери миллиардера, и не пьёт алкоголь. Он поддерживал экономику Великобритании на плаву в разгар пандемии. Вероятно, его основным соперником станет министр иностранных дел Лиз Трасс, которая пользуется популярностью среди сторонников партии и является новым и полным энтузиазма представителем верхушки консерваторов.
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