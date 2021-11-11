SRF: критикуют даже свои — Джонсон попал в гущу коррупционного скандала

Британский премьер Борис Джонсон оказался в центре коррупционного скандала, связанного с его однопартийцем Оуэном Патерсоном, сообщает SRF. Выяснилось, что премьер пытался поменять законы, чтобы помочь ему уйти от расследования по делу о взяточничестве, но манёвр не удался из-за града критики со стороны собственной партии и оппозиции. При этом внимание растёт и к самому Джонсону, которого не раз обвиняли в грязных махинациях, отмечает швейцарский телеканал.

Борис Джонсон, который на климатической конференции охотно строил из себя «зелёного» премьер-министра и показывал пальцем на других, у себя на родине оказался под серьёзным давлением. Его и его партию обвиняют в коррупции и взяточничестве. А теперь критика зазвучала даже из собственных рядов. Обычно скандалы от британского премьера просто отскакивают, но в этот раз всё серьёзнее. С репортажем из Лондона Генриетта Энгберсен.

«Извинись, премьер-министр», «что за хаос» — на него (Джонсона. — ИноТВ) набрасываются даже те газеты, которые обычно относятся к нему благосклонно. «Никакого стыда, никакого уважения, позор». Переполох спровоцировал скандал, связанный с ним: Оуэном Патерсоном. Ему грозило расследование по обвинению в коррупции. Джонсон хотел защитить своего однопартийца и поэтому попытался изменить правила. Манёвр не удался из-за града критики со стороны собственной партии и оппозиции.

АННЕЛИЗА ДОДДС, член Лейбористской партии: И во время пандемии коронавируса получалось так, что у компаний, близких к партии Тори, шанс получить заказ был в десять раз выше. <…> А теперь член их партии нарушил правила, и они хотели, чтобы это сошло ему с рук.

Скандал развивается. Газеты сообщают о парламентариях, их прибыльной подработке и взяточничестве. К примеру, Джеффри Кокс консультирует Британские Виргинские острова, с которыми Лондон судится по делу о коррупции. Получается, депутат даёт советы тем, против кого ведёт расследование его же собственное правительство.

Вернёмся к скандалу вокруг Патерсона. Вчера в парламенте прошли дебаты. Джонсон на них не присутствовал. За него пришлось выступать министру:

СТИВЕН БАРКЛИ, министр канцелярии кабинета: Мы сожалеем об ошибке, которая случилась на прошлой неделе.

Но однопартийцы Джонсона сочли его отсутствие проявлением трусости.

МАРК ХАРПЕР, член Консервативной партии: Политика — это командный вид спорта. И когда тренер допускает ошибку, он должен сам за неё ответить и извиниться.

ГЕНРИЕТТА ЭНГБЕРСЕН, корреспондент SRF: Сейчас внимание к самому Джонсону также растёт. Ведь и его обвиняли в грязных махинациях. Всё это показывает большую слабость Джонсона: он не очень серьёзно относится к честности и порядочности. Недобрая тенденция для демократии и, пожалуй, не в последнюю очередь для того положения, в котором он сам находится.

Дата выхода в эфир 09 ноября 2021 года.