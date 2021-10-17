Spiegel: Дутерте объявил об уходе на пенсию, но ему мало кто верит

Срок полномочий Родриго Дутерте подходит к концу — президент Филиппин вынужден покинуть свой пост, хотя многие сомневаются в том, что он действительно уйдёт с политической сцены, пишет Der Spiegel. По некоторым оценкам, жертвами войны Дутерте с наркотиками стали 30 тыс. филиппинцев, правительство подозревают в коррупции, а выход из кризиса, вызванного пандемией, так и не найден. Как утверждает издание, несмотря на «катастрофические» итоги его президентства, большая часть населения продолжает поддерживать Дутерте.

76-летний Родриго Дутерте покидает пост президента Филиппин после шести лет пребывания в должности, срок его полномочий заканчивается в мае 2022 года. «Я ухожу на пенсию», — объявил он в начале октября. Он вынужден это сделать, хотя многие не верят, что Дутерте действительно уйдёт с политической сцены. Согласно Конституции Филиппин, президент избирается лишь на один шестилетний срок, пишет Der Spiegel.

Он также неожиданно отказался от выдвижения своей кандидатуры на пост вице-президента. Вместо него на пост президента намерена баллотироваться его дочь Сара Дутерте-Карпио, занимающая должность мэра города Давао, как когда-то и её отец.

В своих речах Дутерте часто использует нецензурную лексику. Однажды он проклял Барака Обаму. На посту мэра Давао он отреагировал на случай жестокого изнасилования женщины словами: «Она была так красива. Мэр должен был быть первым. Какая утрата».

Родриго Дутерте выдвинул свою кандидатуру на президентских выборах 2016 года, пообещав филиппинцам принять жёсткие меры в борьбе с наркотиками и бедностью. Он выступал за расширение доступа к образованию, совершенствование системы здравоохранения и земельные реформы. «Грядут перемены», — провозглашал он.

Однако сопоставлять шесть лет его президентства с его предвыборными обещаниями «равносильно катастрофе», пишет издание.

По оценкам правозащитных организаций, война Дутерте с наркотиками в период с июля 2016 года по март 2019 года стоила 30 тыс. жизней. Эти люди были убиты из-за того, что якобы владели наркотиками или употребляли их. В том числе 61 адвокат, защищавший наркоманов. Лишь малое число дел было расследовано в соответствии с законом.

В своих выступлениях Дутерте с самого начала занимался подстрекательством как органов безопасности, так и населения: «Если вы знаете каких-то наркоманов, идите и убейте их. Принуждать к этому их родителей было бы для них слишком болезненно». По его словам, из-за тел наркоманов «в Манильском заливе рыба должна стать жирней». В результате «с благословения свыше» полицейские на Филиппинах сразу открывают огонь, вместо того чтобы позволить предполагаемым нарушителям предстать перед судом.

Кроме того, Дутерте систематически ущемлял права человека. Он жестоко обращался с протестующими, выступавшими за борьбу с изменением климата, права коренных народов и меньшинств и сажал в тюрьму журналистов. Как утверждает издание, любой социально или политически активный человек на Филиппинах должен ожидать репрессий, тюремного заключения или смерти.

В сентябре Международный уголовный суд в Гааге начал расследование в отношении Дутерте в связи с возможным совершением преступлений против человечности. По версии следствия, в стране идёт «систематическая атака на гражданское общество».

Какой результат принесут расследования, неизвестно: три года назад Дутерте заявил о выходе страны из Международного уголовного суда. Он объявил, что заблокирует расследование и не пустит следователей в страну. Он хотел «избить» гаагских судей.

Как утверждаает издание, на прошлой неделе появилась хорошая новость для всех, кто выступает за свободу слова на Филиппинах: журналист Мария Ресса, один из самых громких и влиятельных критиков президента, была удостоена Нобелевской премии мира. «Эта награда сигнализирует о том, что мир следит за Филиппинами, — отмечает филиппинский политолог Николь Курато. — Нобелевская премия мира и расследования Международного уголовного суда действуют как стимул для тех, кто разоблачает дезинформацию и злоупотребление властью, или для тех, кто потерял сына или друга в войне Дутерте с наркотиками и надеется на справедливость».

В филиппинском обществе есть ещё одна причина для гнева: страна пережила один из самых жёстких и длительных локдаунов в мире, дети месяцами не выходили из дома, ученики из бедных семей были отрезаны от образования — домашнее обучение было сложно организовать из-за бытовых условий. В рейтинге стран по эффективности борьбы с коронавирусом, представленным австралийским аналитическим центром Lowy Institute, Филиппины занимают 81-е место из 121.

Жёсткие ограничения — в отличие от соседних стран, таких как Таиланд или Малайзия, — почти не оказали никакого эффекта: в стране регистрировалось более 10 тыс. новых случаев заражения в день. В общей сложности было инфицировано 2,7 млн человек, жертвами коронавируса стали 40 тыс. Больницы были перегружены. И вакцины по-прежнему не хватает.

За годы, предшествовавшие пандемии, Дутерте удалось снизить уровень бедности и безработицы. И всё же кризис, вызванный пандемией, показал, как мало было сделано для решения проблем в школах и больницах, а также вопросов социальной справедливости.

Перспектива выхода из кризиса отсутствует. В то время как миллионы мужчин и женщин потеряли работу, а семьи оказались в нищете, в правительствe Дутерте разразился масштабный коррупционный скандал. Из фондов, выделенных на восстановление после пандемии, исчезли миллиарды долларов.

Дутерте потратил большую часть своих денег на обширную инфраструктурную программу. Его девиз «строить, строить, строить» был хорошо воспринят населением в надежде найти работу. Но частью кампании также стали «странные проекты» стоимостью миллиарды долларов, например «Доломитовый пляж» — искусственный пляж в Манильском заливе, куда был завезён дорогостоящий белый песок. Проливные дожди смыли его сразу же после завершения проекта.

Что касается иностранных инвестиций, Дутерте надеялся на Китай. Он «заманил в свои сети» Пекин — и в свою очередь закрыл глаза на давние территориальные споры в Южно-Китайском море. Хосе Куисиа, бывший посол Филиппин в США, недавно оценил дипломатию Дутерте на китайском направлении следующим образом: «Он думал, что если он будет добр к Китаю, то получит займы и инвестиции, — он получил обещания, но это всё, что он получил». По его словам, президент поставил под угрозу исторически тесные связи между Филиппинами и США.

Дипломатия Дутерте в Южно-Китайском, или Западно-Филиппинском море оценивается почти половиной населения как «неудовлетворительная». В остальном рейтинг одобрения президента всё ещё находится на высоком уровне, около 70% людей в стране довольны своим президентом, несмотря на «катастрофические результаты» борьбы с пандемией и рост бедности.

«Филиппинцы не винят президента в своих повседневных невзгодах, — отмечает филиппинский политолог Николь Курато. — Например, они считают, что, если показатели заболеваемости коронавирусом взлетают до небес, это происходит из-за людей, которые не соблюдают правила гигиены, а не из-за неумелого руководства». По словам Курато, у действующих президентов Филиппин всегда высокие рейтинги одобрения, это не «феномен Дутерте», и столь высокие показатели не являются сенсацией.

По мнению политолога, для многих Дутерте по-прежнему символизирует могущественного человека, который остаивает интересы бедных, противостоит элите и говорит на языке улиц. Он тот, кто их понимает, тот, кто что-то меняет.

Будущее Дутерте, считает Курато, зависит от того, кто сменит его на посту. Будет ли это кто-то из семьи, кто защитит его от уголовного преследования, прикроет его и продолжит его политику. Или же президентом станет кто-то вроде его оппонента Лени Робредо, ныне занимающей должность вице-президента. Она объявила о своей кандидатуре на прошлой неделе. Кроме того, баллотироваться на должность президента намерены ещё несколько «блестящих кандидатов»: чемпион мира по боксу в восьми весовых категориях Мэнни Пакьяо, сын экс-диктатора Фердинанд Маркос — младший и Кристофер Бонг Го, ближайший соратник Дутерте.

С кандидатурой Лени Робредо многие связывают большие надежды на новое политическое начало. В своей речи она заявила: «Я отдам всё, что у меня есть. Давайте вместе вступим в этот бой. Давайте двигаться к более справедливому и гуманному будущему. Я буду заботиться об этой стране как мать». Эти слова звучат непривычно после шести лет правления Родриго Дутерте, передаёт Der Spiegel.