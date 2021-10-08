CNN: «за защиту свободы прессы» — Нобелевскую премию мира присудили журналистам из России и Филиппин
Срочные новости из Норвегии: всего несколько мгновений назад Нобелевскую премию мира присудили журналистам, отстаивающим свободу прессы. У нас в эфире Нина дос Сантос. Нина, доброе утро! Расскажите нам об этих победителях.
НИНА ДОС САНТОС, редактор CNN по делам Европы: И вам доброе, Лора. Это волнительный день для журналистики, так как Нобелевская премия мира — одна из самых престижных наград на планете — ушла двум превосходным журналистам, которые работали в крайне тяжёлых условиях в местах, где журналистом быть сложнее, чем где бы то ни было в мире.
Первый лауреат — 58-летняя филиппино-американская журналистка Мариа Ресса, которая основала сайт под названием Rappler, чтобы осветить наиболее зловещие аспекты режима президента Филиппин Родриго Дутерте. В частности, сюда относятся обвинения в многочисленных убийствах, пытках, а также случаи притеснения.
В 2018 году журнал Time назвал Ресса человеком года, однако жизнь ей подпортили разнообразные выдвинутые в её адрес обвинения, предположительно политического характера, где ей инкриминировали клевету, а также неуплату налогов.
Что же касается второго лауреата — Дмитрия Муратова, — то с 1990-х годов он занимает пост главного редактора российского издания под названием «Новая газета». Это одна из последних независимых газет в России притом, что издание потеряло по крайней мере шесть журналистов в результате, как предполагается, политических убийств. На протяжении всего своего существования они также сталкивались с полномасштабными преследованиями, причём не только при Владимире Путине, но и до него.
Эту награду ему вручили вместе с Марией Ресса. Как отметил Норвежский нобелевский комитет, это награда за отстаивание свободы информации, а также её важнейшей роли в защите демократии и мира от войн и конфликтов. При этом комитет выбирал из крупнейшего в истории числа кандидатов — всего 329 человек. Лора?
Ничего себе. Уверена, что это большая честь. Нина, большое спасибо.
Материал предоставлен CNN International.
Дата выхода в эфир 08 октября 2021 года.
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