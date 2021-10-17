CNN: управлял денежными потоками Каракаса — Кабо-Верде экстрадировала в США «ключевого союзника Мадуро»

Кабо-Верде экстрадировала в США бизнесмена и ключевого союзника президента Венесуэлы Николаса Мадуро Алекса Сааба, который предположительно «управляет его коррупционной сетью», передаёт CNN. Подобный шаг привёл Каракас в ярость, в результате чего венесуэльские власти взяли под стражу нескольких американских граждан из числа бывшего топ-менеджмента нефтяной корпорации CITGO.

Мы начинаем с нового противостояния между США и Венесуэлой. Дельца, который предположительно работал на скандального авторитарного лидера Николаса Мадуро, передали американским чиновникам — что привело Каракас в ярость. Подозреваемого, которого вы видите на экране, зовут Алекс Сааб. Это бизнесмен колумбийского происхождения, которого обвиняют в том, что он управляет коррупционной сетью Мадуро.

В Кабо-Верде он находился под домашним арестом, однако в субботу его посадили на самолёт и доставили в США. Правительство Мадуро, судя по всему, уже приняло ответные меры. Стефано Поццебон находится в Боготе, Колумбия, и он выходит с нами на связь с деталями. Здравствуйте, Стефано. Что вы можете об этом сказать?

СТЕФАНО ПОЦЦЕБОН, журналист: Рад вас видеть, Робин. В последние часы, вечером субботы в столице Венесуэлы Каракасе служба безопасности Мадуро, точнее его разведслужба СЕБИН, взяла под стражу пять американских граждан и одного гражданина с постоянным видом на жительство в США, которые находились под домашним арестом в этом городе.

Изначально их арестовали ещё в 2017 году, и последние несколько лет Мадуро держал их под домашним арестом. Силы безопасности забрали их из их домов буквально через несколько часов после экстрадиции Алекса Сааба. Некоторым из них удалось пообщаться со своими семьями в США. Шестеро из них принадлежат к числу бывших топ-менеджеров нефтяной корпорации CITGO. Большинство их семей находится в Хьюстоне или Техасе. При этом задержанные сообщили своим семьям, что они очень встревожены, потому что они знают, что их дальнейшая судьба связана с судьбой Алекса Сааба — ключевого игрока в Каракасе и ключевого союзника Мадуро. Так что ситуация, Робин, сложилась весьма непростая.

Давайте обсудим его поподробнее. Жутковатое лицо, но он, очевидно, как вы говорили, крайне важная, ключевая фигура. Чем же он так важен, особенно для американцев?

СТЕФАНО ПОЦЦЕБОН: Да, Алекс Сааб — это колумбийский бизнесмен. Он родился в Колумбии, — там, где сейчас нахожусь я, — и он вёл дела в интересах правительства Мадуро. Как в самой Колумбии, так и в США его обвиняют в мошенничестве и отмывании денег. Прокуроры в Колумбии и в США, в частности в штате Флорида, считают, что Сааб извлёк выгоду из государственных контрактов, выдаваемых венесуэльским правительством.

Мадуро считает его ключевым игроком, который управлял денежными потоками, идущими в и из Каракаса, который на данный момент находится под американскими санкциями. Сааба задержали в Кабо-Верде ещё в 2020 году, когда он направлялся в Иран — ещё одну страну, в отношении которой действуют американские санкции. При этом Тегеран — это близкий союзник Мадуро. По этой причине правительство Мадуро называет Сааба «дипломатом». Однако для американских прокуроров Сааб — это коррумпированный капиталистический магнат, который проворачивает финансовые схемы Мадуро. Робин?

Материал предоставлен CNN International.

Дата выхода в эфир 17 октября 2021 года.