Spiegel: «поворотный момент» — правительство Венесуэлы и оппозиция вернулись за стол переговоров

В пятницу в Мехико стартовали переговоры между представителями правительства Венесуэлы и оппозиции при посредничестве более десяти стран, включая Россию, сообщает Der Spiegel. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании и подтвердили приверженность диалогу, призванному «гарантировать будущее и счастье венесуэльского народа». Президент Венесуэлы Николас Мадуро высоко оценил соглашение, достигнутое в ходе переговоров.

В пятницу в столице Мексики начались переговоры между представителями правительства Венесуэлы и оппозиции, направленные на разрешение острого политического и экономического кризиса в стране. В качестве посредника на переговорах выступили представители более десяти стран, включая Россию, Нидерланды, Боливию, Турцию и Норвегию, сообщает Der Spiegel.

«Мы уже знаем, в чём расходятся наши позиции. Теперь необходимо найти точки соприкосновения, чтобы гарантировать будущее и счастье венесуэльского народа», — заявил Хорхе Родригес, председатель парламента Венесуэлы, в начале переговоров.

Президент Венесуэлы Николаса Мадуро рассчитывает на отмену европейских и американских санкций. Оппозиция во главе с Хуаном Гуаидо требует освобождения десятков политических заключённых и гарантий проведения свободных и справедливых выборов в ноябре.

Переговоры между правительством и оппозицией прошли в Национальном музее антропологии Мексики. От имени правительства Николаса Мадуро Хорхе Родригес подписал меморандум о взаимопонимании между властями и оппозицией. Он призвал как можно скорее достичь договорённостей, чтобы облегчить жизнь венесуэльцев и разгрузить экономику страны. От имени оппозиции переговоры вёл Херардо Блайд из оппозиционного альянса Plataforma Unitaria.

Обе стороны планируют снова встретиться в Мексике 30 августа для обсуждения повестки дня, состоящей из семи пунктов. Маловероятно, что стороны будут обсуждать возможную отставку Мадуро, хотя оппозиция обвиняет его в фальсификации выборов в 2018 году.

Как утверждает Der Spiegel, возвращение за стол переговоров — это «поворотный момент» для оппозиции. В прошлом она обвиняла президента Мадуро в желании использовать диалог для ослабления международного давления. Правительство Венесуэлы прекратило переговоры с оппозицией в 2019 году после ужесточения санкций США.

Мадуро высоко оценил соглашение, достигнутое в ходе диалога. Ещё до начала переговоров Мадуро предупредил, что не поддастся «шантажу или угрозам» со стороны США.

Лидер оппозиции Гуаидо завил, что в ходе диалога было «нелегко» достичь некоторых договорённостей. Однако, по его словам, неспособность вести переговоры лишь «усугубит конфликт». Венесуэльский политолог Педро Бенитес заявил, что диалог может привести к соглашению, с которым «ни одна из сторон не сможет задавить другую», пишет Der Spiegel.