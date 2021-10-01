El Periódico: минус шесть нулей — Каракас пытается спасти экономику деноминацией валюты

Каракас приступил к третьей за последние 13 лет деноминации валюты — с 1 октября миллион боливаров превратится в один боливар, сообщает El Periódico. Как отмечает издание, колебания валюты отражают экономический и социальный кризис в стране. При этом эксперты сомневаются, что инициатива решит проблему инфляции и девальвации.

История экономики Венесуэлы — это история количества нулей в национальной валюте страны. Как отмечает El Periódico, с 1 октября Каракас проводит третью за последние 13 лет деноминацию валюты — суверенный боливар потеряет сразу шесть нулей.

Как напоминает испанское издание, впервые о деноминации валюты Центральный банк Венесуэлы объявил в 2008 году. Тогда национальная валюта лишилась трёх нулей. Однако так как это не помогло укрепить боливар, в 2018 году власти приняли решение убрать из него ещё пять нулей. В том же году на смену венесуэльскому боливару, испытавшему гиперинфляцию, пришёл суверенный боливар.

Правительство президента Николаса Мадуро обещало, что это принесёт стабильность, однако этого так и не произошло. По данным Центробанка, инфляция в Венесуэле за 2018 год составила 130 060%. В 2019 году инфляция составила 3000%, а в 2020 году — 2959,8%.

Таким образом, с 2008 года боливар потерял в общей сложности 14 нулей. Ожидается, что в течение ближайших нескольких месяцев купюра номиналом 1 млн боливаров, который стоит примерно 25 центов США, будет сосуществовать с новыми банкнотами — 5, 10, 20, 50 и 100 боливаров.

Как и в 2018 году, в правительстве Мадуро убеждены в успехе очередной деноминации. По словам вице-президента Делси Родригес, инициатива «будет способствовать экономическому развитию» Венесуэлы и не повлияет на ценность боливара или на валютный рынок.

Тем не менее венесуэльский экономист Луис Висенте Леон из компании Datanalisis отметил, что деноминация «не влияет на корень проблемы и не устраняет макроэкономический дисбаланс, вызывающий инфляцию и девальвацию».

Впрочем, как отмечает El Periódico, суверенный боливар лишь фикция: 70% ежедневных сделок совершается в долларах. Кроме того, для покупки продуктов или товаров и оплаты парковки венесуэльцы пользуются дебетовыми картами или банковскими переводами. Банкноты используют, например, для оплаты проезда в общественном транспорте.

Колебания валюты лишь отражают экономический и социальный кризис в стране. Так, в период с 2014 по 2020 год ВВП Венесуэлы сократился на 74%. В 2018 году минимальная заработная плата составляла $18,7, однако к сегодняшнему дню она упала до $1. Национальное исследование условий жизни показало, что в таких условиях в Венесуэле живёт 94,5% населения. Хотя Каракас настаивает на недостоверности этих данных, там не предоставляют собственную статистику.

Кроме того, с 1 октября в оборот поступает национальная цифровая валюта. Это, по мнению экспертов, ограничит неконтролируемое печатание бумажных денег. Власти также считают, что цифровая валюта поможет избежать обесценивания и спекуляций.