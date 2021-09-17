WION: и ещё взрослые пьют — бывший министр рассказала о вредной привычке британских парламентариев голосовать под градусом

В недавнем интервью бывший британский министр по делам спорта и гражданского общества Трэйси Крауч пожаловалась на немалое число парламентариев, от которых во время голосований «разит перегаром», передаёт WION. Как призналась политик, это «не очень приятная обстановка», из-за которой она почувствовала «разочарование».

Бывший британский министр раскритиковала парламент Соединённого Королевства за установившуюся среди законодателей «проблемную культуру потребления алкоголя». Политик утверждает, что во время голосования от многих министров пахнет алкоголем. Также она рассказала, что премьер-министр Борис Джонсон объявил о её назначении в кабинет, даже не спросив предварительно её саму. Как отмечает экс-министр, этот опыт заставил её разочароваться в парламенте. Подробнее в нашем следующем репортаже.

Бокал вина и пара кружек пива в выходные могут помочь некоторым расслабиться перед следующей трудовой неделей. Но что, если вы приходите на работу пьяным или с похмелья, особенно когда работаете вы в парламенте Соединённого Королевства?

Бывший британский министр (по делам спорта и гражданского общества. — ИноТВ) Трэйси Крауч раскритиковала парламент страны за, как она выразилась, «проблемную культуру потребления алкоголя». По её словам, во время голосований от многих парламентариев «разит перегаром». Крауч призналась, что она испытала чувство разочарования из-за коллег, голосовавших в палате общин в нетрезвом состоянии, — некоторые якобы и вовсе пропускали голосования, а другие поддерживали не то, что надо было.

Также Крауч обвинила премьер-министра Великобритании Бориса Джонсона в том, что он назначил её на пост в кабинете министров, даже не спросив её согласия. Впоследствии ей пришлось отказаться от должности.

В ходе интервью британским СМИ Крауч спросили, приняла ли она осознанное решение не ходить в бары в Вестминстерском дворце. Она ответила, цитирую: «Не сказала бы, что я никогда не ходила в бары в парламенте, потому что это не так. Но я стараюсь не пить в Вестминстере. Не то чтобы я борюсь за какие-то высокие принципы в отношении распития алкоголя в парламенте. Просто мне кажется, что меня расстроило, разочаровало число людей, которые проходят через коридоры для голосования и от которых разит перегаром. Не очень приятная обстановка».

Сам собой напрашивается вопрос: разрешён ли вообще алкоголь в британском парламенте? Разрешён. Могут ли быть какие-то последствия для того, кто явился на работу в нетрезвом виде? Только если министры устроят потасовку. В 2012 году парламентарию Эрику Джойсу запретили покупать алкогольные напитки в парламенте, после того как он провёл ночь под стражей из-за своего предполагаемого участия в пьяной драке.

На территории Вестминстерского дворца расположено порядка 30 баров. Когда началась пандемия, они закрылись, однако с отменой режима самоизоляции многие заведения снова начали продавать алкоголь.

Репортаж WION, World Is One.

Дата выхода в эфир 15 сентября 2021 года.