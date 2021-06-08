Daily Mirror: «агенты Путина» напоили британских военных и заставили их дебоширить

01:44
Столтенберг обсудил с Байденом стратегию отношений с Россией
Генсек НАТО Йенс Столтенберг и президент США Джо Байден в рамках переговоров в Вашингтоне обсудили стратегию поведения в отношении России.
01:32
Euronews считает, что Дзюба может блеснуть на Евро-2020
Журналисты издания Euronews считают, что нападающий сборной России по футболу Дзюба может блеснуть на предстоящем чемпионате Европы.
01:27
В Бразилии за сутки выявили более 37 тысяч случаев коронавируса
За прошедшие сутки общее количество зафиксированных случаев COVID-19 в Бразилии возросло на 37 156 и достигло 16 984 218.
01:25
Беленов допускает, что «Уфа» способна бороться за еврокубки
Вратарь «Уфы» Александр Беленов высказался о задачах команды в Российской премьер-лиге (РПЛ) на следующий сезон.
01:20
Goal.com включил Дзюбу в список футболистов, за которыми стоит следить на Евро-2020
Издание Goal.com включило нападающего сборной России по футболу Артёма Дзюбу в список игроков, за которыми стоит следить на предстоящем чемпионате Европы.
01:09
В «Спартаке» рассказали о планах клуба на летнее трансферное окно
Директор департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов рассказал о планах клуба на летнее трансферное окно.
01:02
Зеленский поблагодарил США за решение поставить на Украину партию вакцины
Президент Украины Владимир Зеленский поблагодарил Соединённые Штаты, которые приняли решение поставить Киеву 900 тыс. доз вакцины от коронавируса.
01:01
Александр Емельяненко высказался о перспективах Нурмагомедова в футболе
Российский боец смешанного стиля Александр Емельяненко оценил перспективы экс-чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова в профессиональном футболе.
00:46
Голкипер «Уфы» Беленов: похоже, в сборной России не смотрят в мою сторону
Вратарь «Уфы» Александр Беленов рассказал, как отреагировал на своё отсутствие в заявке сборной России по футболу на предстоящий чемпионат Европы.
00:44
В США нашли свыше 90 жертв программы-вымогателя DarkSide
Первый замдиректора Федерального бюро расследований Пол Эббейт заявил, что в США нашли свыше 90 жертв программы-вымогателя DarkSide.
00:38
Украинская теннисистка Костюк уступила Свёнтек в четвёртом круге «Ролан Гаррос»
Украинка Марта Костюк потерпела поражение от польской теннисистки Иги Свёнтек в матче четвёртого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
00:28
Тренер сборной Украины Шевченко: меня не интересует реакция из России на форму
Главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко ответил на вопрос о реакции россиян на форму его команды, на которой изображён Крым.
00:27
В Самаре в ДТП с машиной скорой помощи пострадали четыре человека
В результате столкновения трёх легковых автомобилей и машины скорой помощи в Самаре пострадали четыре человека. Об этом сообщили в региональном управлении МЧС России.
00:19
Нойер стал первым вратарём, сыгравшим 100 матчей за сборную Германии
Голкипер сборной Германии по футболу Мануэль Нойер стал первым вратарём в истории, которому удалось провести 100 матчей в составе национальной немецкой команды.
00:10
Блинкен примет участие во встрече лидеров США и России в Женеве
Госсекретарь США Энтони Блинкен в составе американской делегации примет участие во встрече лидеров США и России Джо Байдена и Владимира Путина в Женеве 16 июня.
00:02
Журова надеется, что россияне не станут надевать форму сборной Украины с Крымом
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту, а ныне депутат Госдумы Светлана Журова выразила надежду, что россияне не станут надевать форму сборной Украины по футболу, на которой изображён Крым.
23:53
Сборная Германии по футболу разгромила Латвию со счётом 7:1
Сборная Германии по футболу одержала крупную победу над Латвией в контрольном матче в преддверии чемпионата Европы.
23:42
Депутат Лебедев: если кто-то в России захочет надеть форму Украины — флаг ему в руки
Депутат Госдумы Игорь Лебедев рассказал, как отнесётся к тому, если кто-то из россиян наденет на себя форму сборной Украины по футболу, на которую нанесено изображение Крыма.
23:40
Путин наградил орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина
Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении орденом Дружбы актёра Владимира Гостюхина.
23:31
Агент Видаля опроверг слухи об интересе «Зенита»
Фернандо Феличевич, агент полузащитника миланского «Интера» Артуро Видаля, отреагировал на информацию об интересе к футболисту со стороны петербургского «Зенита».
23:24
В АТОР посчитали, сколько туристов могут приехать в Россию для вакцинации
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе заявила, что несколько тысяч иностранцев готовы приехать в Россию для вакцинации российским препаратом против коронавируса «Спутник V».
23:23
Председатель совета директоров «Авангарда»: ЧМ-2021 по хоккею оставил гнетущее впечатление
Председатель совета директоров омского хоккейного клуба «Авангард» Александр Крылов оценил прошедший чемпионат мира в Риге.
23:11
Ральф Шумахер призвал отстранить Мазепина на одну гонку «Формулы-1»
Бывший пилот «Формулы-1» Ральф Шумахер призвал отстранить российского гонщика Haas F1 Team Никиту Мазепина на одну гонку за опасный манёвр в отношении своего напарника Мика Шумахера.
23:10
Apple представила iOS 15
На конференции WWDC компания Apple представила новую версию мобильной платформы iOS 15. Об этом сообщает РИА Новости.
23:07
Лауреат конкурса «Лидеры России» назначен главой Фонда культурных инициатив
Лауреат конкурса «Лидеры России. Политика» Роман Карманов назначен генеральным директором Фонда культурных инициатив, заявил первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко.
23:07
Приём заявок на российский грантовый конкурс в области культуры и искусства стартует 15 июня
Приём заявок на участие в конкурсе президентских грантов в области культуры и искусства пройдёт с 15 июня до 30 июля, заявил председатель координационного комитета, первый замглавы администрации президента России Сергей Кириенко.
23:06
Парламентарии Калининградской и Тверской областей договорились о сотрудничестве
Калининградская областная дума и законодательное собрание Тверской области договорились о сотрудничестве. Подписи под соглашением поставили председатели представительных органов власти Марина Оргеева и Сергей Голубев.
23:04
В РСТ напомнили об открытых для россиян направлениях
Вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин напомнил об открытых для россиян направлениях.
23:00
СМИ: «Зенит» интересуется футболистом «Интера» Видалем
Полузащитник миланского «Интера» Артуро Видаль попал в сферу интересов петербургского футбольного клуба «Зенит».
22:55
В АНО «Россия — страна возможностей» рассказали об иностранных участниках конкурса «Лидеры России»
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров рассказал об иностранных участниках конкурса «Лидеры России».
22:55
Террористы совершили 45 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии
В Минобороны России сообщили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили 45 обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР.
22:52
WSJ: в США заявили о доказательствах искусственного происхождения COVID-19
Доктор Стивен Куэй и профессор физики Калифорнийского университета в Беркли Ричард Мюллер опубликовали статью, в которой заявляют, что у SARS-CoV-2 есть определённые признаки лабораторного происхождения.
22:39
Лесовой считает, что невозможно совершить каминг-аут в футболе
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой поделился мнением о том, возможен ли каминг-аут среди действующих футболистов.
22:38
В Испании стартовала выдача цифровых сертификатов о вакцинации от COVID-19
В Испании с 7 июня начали выдавать электронные сертификаты о вакцинации от коронавируса, сообщил генеральный секретарь по цифровому здравоохранению, информации и инновациям Минздрава Альфредо Гонсалес.
22:29
Синоптик предупредил о грозах в Центральной России
Ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец предупредил о грозах в Центральной России.
22:25
США заявят союзникам по НАТО о важности распределения расходов
Президент Соединённых Штатов Джо Байден заявит союзникам по НАТО о важности делить расходы, сообщил советник американского лидера по национальной безопасности Джейк Салливан.
22:24
Салихова рассказала, как просила Федуна купить Мбаппе в «Спартак»
Зарема Салихова, супруга владельца московского футбольного клуба «Спартак» Леонида Федуна, ответила на вопросы болельщиков и рассказала, что просила купить нападающего ПСЖ и сборной Франции Килиана Мбаппе, когда ему было 16 лет.
22:12
Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?»
Российский лидер Владимир Путин наградил ведущего «Что? Где? Когда?» Бориса Крюка и знатока интеллектуального клуба Андрея Козлова медалями ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени.
22:07
Колыванов: на форме сборной Украины хотелось бы видеть российский флаг
Бывший футболист сборной России Игорь Колыванов резко высказался о ситуации с появлением изображения Крыма на форме национальной команды Украины, в которой она намерена выступить на чемпионате Европы.
22:01
Отец футболиста сборной Португалии отреагировал на интерес ЦСКА
Жоау, отец и агент полузащитника лиссабонского «Спортинга» и сборной Португалии Жоау Палиньи, прокомментировал информацию об интересе к своему сыну со стороны московского футбольного клуба ЦСКА.
21:58
В Белоруссии заявили о спаде третьей волны коронавируса
В Белоруссии наблюдается спад третьей волны коронавирусной инфекции COVID-19, больницы могут постепенно возвращаться к прежнему режиму работы, сообщает Минздрав республики.
21:56
CNN: США вернули выплаченные компанией Colonial кибервымогателям деньги
Американские правоохранительные органы смогли вернуть деньги, которые были выплачены компанией Colonial Pipeline кибервымогателям в мае.
21:51
Онищенко оценил ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты
Депутат Госдумы Геннадий Онищенко прокомментировал ситуацию с грузопассажирскими перевозками из России на заграничные курорты.
21:51
Лесовой признался, что надеялся попасть в заявку сборной России на Евро-2020
Полузащитник московского «Динамо» Даниил Лесовой прокомментировал своё непопадание в расширенный список сборной России на чемпионат Европы по футболу.
21:49
В Петербурге рассказали о ходе проведения ЕГЭ по математике
В Санкт-Петербурге рассказали о ходе проведения ЕГЭ по математике профильного уровня.
21:46
Беглов объяснил рост заболеваемости коронавирусом в Петербурге
Наблюдаемый недельный рост заболеваемости коронавирусной инфекцией в Санкт-Петербурге связан с цикличностью вирусной активности, заявил губернатор города Александр Беглов.
21:45
В Кирове откроют новые пункты вакцинации от COVID-19
В Кирове откроют два новых пункта вакцинации от COVID-19. Они будут работать с 9 до 15 июня.
21:44
В Удмуртии подвели итоги работы на ПМЭФ
В Удмуртии подвели итоги работы на Петербургском международном экономическом форуме.
21:37
Ростуризм и Росавиация заявили о рисках турпоездок на грузопассажирских рейсах
Росавиация и Ростуризм опубликовали совместное заявление, в котором сообщили о риске туристических поездок на грузопассажирских рейсах, например на Кипр или в Тунис.
21:36
«Квартет И» снимет собственный сериал
Комедийная труппа «Квартет И» снимет собственный сериал. Он будет основан на спектакле «В Бореньке чего-то нет».