Daily Mirror: «агенты Путина» напоили британских военных и заставили их дебоширить

Шестерых британских солдат высадили из поезда и передали полиции недалеко от российско-эстонской границы. Пассажиры жаловались, что военные были пьяны и плохо себя вели, однако, как пишет The Daily Mirror, существуют опасения, что «это агенты российской разведки воспользовались поведением британских военных, чтобы дискредитировать действия НАТО».

Шестерых британских солдат высадили из поезда всего в 30 километрах от российской границы из-за обвинений в том, что они были пьяны и плохо себя вели. Как пишет The Daily Mirror, военных задержала полиция в городке Йыгева, когда пассажиры пожаловались, что они безобразно себя ведут. Полицию вызвали после того, как работники поезда несколько раз попросили военных вести себя не столь агрессивно и не пугать громкими криками гражданских. По словам очевидцев, солдаты были пьяны.

Когда солдат высадили из поезда, их передали военной полиции НАТО. Им грозит дисциплинарное наказание. В Эстонии в составе боевой группы НАТО находятся сотни британских военнослужащих. В основном это солдаты из состава первого батальона Мерсийского полка.

Как отмечает издание, существуют опасения, что «это агенты российской разведки воспользовались плохим поведением британских военных, чтобы дискредитировать действия НАТО на границе».

«Этот серьёзный инцидент могли специально подстроить агенты Путина», —заявил эксперт по России Брюс Джонс из военно-аналитического агентства Jane's.

Представитель британского министерства обороны сказал, что по данному факту проводится расследование.