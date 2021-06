Insider: Пентагон отчитался о рекордно низком числе убитых гражданских — но ему не поверили

В своём новом докладе Пентагон сообщил, что в 2020 году в ходе операций американской армии погибло как минимум 23 гражданских. Это куда меньше, чем в прошлые годы, поскольку в пандемию США сократили военную активность. Правда, независимые наблюдатели утверждают, что Вашингтон продолжает занижать статистику, а это «препятствует общественному контролю и привлечению к ответственности за убийства и политику нескончаемых войн».

Согласно новому докладу Пентагона, в 2020 году американская армия убила по меньшей мере 23 гражданских. Это показатель значительно снизился по сравнению с предыдущим годом, поскольку в период пандемии США проводили намного меньше наступательных военных операций, сообщает Insider. Также по оценкам американского Минобороны, в 2020 году из-за действий армии США 10 гражданских получили ранения. Для сравнения — в 2017 году, согласно заявлениям Пентагона, американские вооружённые силы убили порядка 500 мирных жителей.

Тем не менее, как обращает внимание издание, независимые наблюдатели полагают, что реальное число жертв операций армии США может быть намного больше, чем готов признать Пентагон. К примеру, как утверждает группа Airwars, отслеживающая воздушные военные операции разных стран на Ближнем Востоке, в 2020 году из-за авиаударов США в Афганистане, Ираке и Сирии погибло 102 мирных жителя.

Глава Airwars Крис Вудс заявил, что поддерживает публикацию Доклада о жертвах среди гражданского населения, связанных с операциями армии США (Annual Report on Civilian Casualties In Connection With United States Military Operations). Этот документ, по настоянию конгресса, должен выходить ежегодно.

«Но всё-таки нас по-прежнему беспокоит, что оценки Министерства обороны в отношении жертв среди гражданского населения снова отстают от авторитетной общественной статистики. И мы призываем американские власти разобраться, почему занижение показателей по-прежнему происходит так часто. Гражданское население заслуживает лучшего отношения», — отметил Вудс.

Как указано в докладе Пентагона, в 2020 году армия США получила в общей сложности 165 сообщений о жертвах среди гражданского населения, связанных с её военными операциями. Семь из них были признаны достоверными, и в итоге в статистику засчитали 20 погибших мирных жителей и пять раненых. По словам Airwars, этот показатель должен быть выше: по меньшей мере 89 погибших и 31 раненый.

Insider также подчёркивает, что в некоторых случаях могут пройти годы, прежде чем США признают все жертвы среди мирного населения. Так, в ноябре 2020 года представитель Центрального командования Вооружённых сил рассказал изданию, что в ходе внутренней проверки было выявлено существование ещё троих раненых мирных граждан, пострадавших в ходе авиаудара в Йемене три года назад. Также в прошлом году США признались, что убили двух гражданских в Сомали в феврале 2019 года, хотя до этого в течение нескольких месяцев настаивали, что жертвы были «террористами».

Руководитель Проекта национальной безопасности в Американском союзе защиты гражданских свобод Хина Шамси обвиняет администрацию президента Джо Байдена в попытках скрыть масштаб американских военных операций. «Явно заниженная официальная отчётность по жертвам и последствиям смертоносных операций Соединённых Штатов за границей препятствует эффективному общественному контролю и привлечению к ответственности за убийства и политику нескончаемых войн», — прокомментировала Шамси.