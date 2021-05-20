Fox News: американские ветераны обеспокоены «нелогичными» левацкими идеями Пентагона

В былые времена в американских войсках занимались военной подготовкой, а не идеологической обработкой, и не обращали внимания на расу, заявили в эфире Fox News ветераны Вооружённых сил США. По их словам, нынешние политические идеи Пентагона «нелогичны», а армия изменилась до неузнаваемости.

Пит Хегсет на прямой связи для рубрики «Завтрак с друзьями». Он разговаривает с посетителями (ресторана. — ИноТВ) Shorty’s Diner. Здравствуйте, Пит!



ПИТ ХЕГСЕТ, корреспондент Fox News: Доброе утро! А мы тут ждём заказа… Не беспокойтесь. Это Пит, подполковник ВВС в отставке, а это мой друг Боб, сержант сухопутных войск в отставке…



БОБ, бывший сержант Армии США: Не в отставке!



ПИТ ХЕГСЕТ: Не в отставке, извините, извините. Бывший сержант сухопутных войск. Из раккасанов, как и я. Разные поколения, одно и то же славное подразделение!



БОБ: Ну, разница по времени очень большая!



ПИТ ХЕГСЕТ: Да нет, пустяковая. Но мы говорили о состоянии вооружённых сил. И здесь сегодня очень много военных. Глядя на некоторые политические идеи, которым учит Пентагон, на (отстранение. — ИноТВ) командира космических сил, «Проект 1619», узнаёте ли вы сейчас наши вооружённые силы?



ПИТ, подполковник ВВС США в отставке: Даже отдалённо не похоже. Это совсем не то, к чему я привык. Мы не учили политическим идеям. Мы учили военной подготовке. А они учат пробуждизму*.



ПИТ ХЕГСЕТ: Видели ли вы в ВВС системный расизм, из-за которого это могло бы быть необходимо?



ПИТ: Никогда не видел. Никогда не видел.



ПИТ ХЕГСЕТ: Вы ведь подполковник, командир…



ПИТ: Да.



ПИТ ХЕГСЕТ: …вы бы знали.



ПИТ: Надеюсь!



(Смеются.)



ПИТ ХЕГСЕТ: А вы, Боб?



БОБ: Нет, никогда. У нас никогда не было подобных проблем, я такого не видел.



ПИТ ХЕГСЕТ: В «Раккасанс», ударном пехотном подразделении?



БОБ: Все делали одно и то же. Мы все много работали, работали вместе. За все эти годы никогда не возникало проблем. Потому что учили работать вместе, в одиночку ты бы не справился.



ПИТ ХЕГСЕТ: Вне зависимости от происхождения и расы?



БОБ: Это было вообще неважно. Вообще. И каждая минута службы была мне в радость. Мы с ребятами до сих пор друзья. Мы по-прежнему поддерживаем связь друг с другом. То есть всё хорошо. Не знаю, что делается сейчас. Но то, чему сейчас учат, просто нелогично.



ПИТ ХЕГСЕТ: Это точно. Джентльмены, спасибо вам обоим за вашу службу! Я вам признателен. Сержант и подполковник могут быть друзьями.



Кармен, вы местный риелтор, что вы можете сказать о рынке недвижимости, исходя из вашего опыта.



КАРМЕН, риелтор: Это просто огонь! Это настоящее возвращение. Все довольны. Низкие процентные ставки и низкий уровень предложения подогревают наши продажи. То есть момент действительно хороший.



ПИТ ХЕГСЕТ: Это точно. Люди переезжают сюда из больших городов?



КАРМЕН: Именно так! Они в восторге от того, что находятся в таком прекрасном месте.



ПИТ ХЕГСЕТ: Действительно, место прекрасное.



КАРМЕН: Близко к воде. Прекрасный уголок!



ПИТ ХЕГСЕТ: Ваша дочь — Кей Эй, если я не ошибаюсь?



КЕЙ ЭЙ, школьница: Да, сэр.



ПИТ ХЕГСЕТ: Вы посещали школу весь год.



КЕЙ ЭЙ: Да, сэр.



ПИТ ХЕГСЕТ: Каково здесь учащимся средней школы во времена COVID?



КЕЙ ЭЙ: У меня всё иначе, чем у многих моих друзей из государственных школ. Мы всё время посещали школу. И я занималась в кружках — спортом и театральным искусством. Но у многих моих друзей этого не было. Они сидели дома, в своей комнате, за компьютером.



ПИТ ХЕГСЕТ: Вы ходите в католическую школу?



КАРМЕН: Да.



КЕЙ ЭЙ: Да, сэр.



КАРМЕН: Мы так благодарны…



ПИТ ХЕГСЕТ: Да. Но жаль, что у многих людей нет доступа к этому, и их жизнь при COVID была совсем другой.



КЕЙ ЭЙ: Конечно.



ПИТ ХЕГСЕТ: Замечательные здесь люди, в Уильямсберге. Мы прекрасно проводим утро. Думаю, мы поговорим здесь ещё с несколькими ветеранами, им есть что сказать о нынешнем положении дел в Пентагоне и о «пробуждизме», как метко выразился мой друг Пит. Передаю вам слово, ребята.



Дата выхода в эфир 18 мая 2021 года.



* Левую идеологию в США часто описывают словом woke — «пробуждённый, прозревший» (прим. ИноТВ).