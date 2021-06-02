24 канал: на Украине планируют создать кибервойска

20:52
Французский писатель стал победителем международной Букеровской премии
Французский писатель Давид Диоп стал победителем международной Букеровской премии за роман At Night All Blood is Black.
20:43
Путин провёл телефонные переговоры с главой Всемирного банка
Президент России Владимир Путин провёл телефонные переговоры с президентом группы Всемирного банка Дэвидом Малпассом.
20:38
Хохлов считает, что Головин провёл очень сильный матч против Польши
Бывший футболист сборной России, а ныне главный тренер «Ротора» Дмитрий Хохлов высказался о ничьей с командой Польши в контрольном матче в рамках подготовки к чемпионату Европы.
20:34
Пресс-секретарь Земана оценил информацию о планах объявить импичмент президенту Чехии
Намерение членов чешского сената объявить импичмент президенту Чехии Милошу Земану представляет собой попытку государственного переворота, заявил пресс-секретарь главы государства Иржи Овчачек.
20:28
Lufthansa получила разрешения на полёты в Россию
Немецкая авиакомпания Lufthansa сообщила, что получила разрешения на полёты в Россию в обход воздушного пространства Белоруссии.
20:21
Ефимова выиграла два заплыва на этапе «Маре Нострум»
Российская пловчиха Юлия Ефимова одержала победы на дистанциях 50 и 200 м брассом на этапе серии «Маре Нострум» во французском Кане-ан-Русийон.
20:18
Курц и Зеленский обсудили отношения Австрии и Украины
Канцлер Австрии Себастьян Курц и президент Украины Владимир Зеленский обсудили двусторонние отношения Австрии и Украины.
20:16
Песков оценил решение Швейцарии об аккредитации вакцинированных «Спутником V»
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что решение Швейцарии не принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации «Спутником V» не повлияет на организацию встречи президента России Владимира Путина и американского лидера Джо Байдена.
20:10
Жулин рассказал о новом произвольном танце Синициной и Кацалапова
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал о новой произвольной программе действующих чемпионов мира и Европы в танцах на льду Виктории Синициной и Никиты Кацалапова.
20:05
Зеленский внёс в Верховную раду законопроект «об олигархах»
Пресс-служба офиса президента Украины Владимира Зеленского сообщила, что украинский лидер внёс в Верховную раду как неотложный законопроект «об олигархах».
20:04
Более 100 тысяч обращений от жителей Подмосковья помог решить Центр управления регионом с начала года
Более 100 тыс. обращений от жителей Московской области помог решить Центр управления регионом с начала 2021 года.
20:02
Источник: «Зенит» предложил новый контракт Лунёву
Петербургский «Зенит» предложил основному вратарю команды Андрею Лунёву новый контракт.
20:02
В «Почте России» рассказали о новых сервисах
Глава «Почты России» Максим Акимов рассказал о новых сервисах.
20:00
В Подмосковье планируют создать 55 000 новых рабочих мест
В Московской области планируют создать около 55 тыс. новых рабочих мест благодаря соглашениям, подписанным в рамках Петербургского международного экономического форума.
19:57
Более 30 человек пострадали при пожаре на военном корабле в Иране
В результате пожара на иранском военном корабле Kharg пострадали по меньшей мере 33 человека. Об этом заявил заместитель губернатора провинции Хормозган Али Рауфи.
19:56
Кафельников заявил, что Хачанов должен был проходить Нисикори на «Ролан Гаррос»
Олимпийский чемпион Евгений Кафельников отреагировал на поражение российского теннисиста Карена Хачанова от японца Кея Нисикори в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
19:51
Автоюрист оценил ситуацию с электросамокатами в России
Автоюрист Лев Воропаев оценил ситуацию с электросамокатами в России.
19:50
СМИ: ПСЖ намерен подписать Доннарумму и отдать его в аренду
Вратарь сборной Италии по футболу Джанлуиджи Доннарумма может перейти в ПСЖ на правах свободного агента, но сразу же уйти в аренду.
19:48
Эксперт оценил перспективы 5G в России
Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков оценил перспективы 5G в России.
19:47
Финансовый аналитик дал советы по инвестированию
Аналитик по акциям ИФК «Солид» Дмитрий Донецкий дал советы по инвестированию.
19:45
В сенате Чехии намерены инициировать импичмент Земана
Комитет по безопасности сената парламента Чехии выступил в среду с предложением инициировать процедуру импичмента президента республики Милоша Земана.
19:45
Эксперт рассказал о правильном отдыхе
Руководитель Международного центра психофизиологических исследований Максим Коваленко рассказал, как научиться правильно отдыхать.
19:42
Павлюченкова победила Томлянович и вышла в третий круг «Ролан Гаррос»
Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович в матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» в Париже.
19:40
Иммунолог рассказала о негативных последствиях курения
Врач-терапевт, иммунолог Ирина Ярцева рассказала о негативных последствиях курения.
19:38
Эксперт дал советы по безопасной покупке турпутёвок в интернете
Глава аналитического центра Zecurion Владимир Ульянов дал советы по безопасной покупке турпутёвок в интернете.
19:37
За сутки в Британии зафиксировали 4330 случаев коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 4330 человек.
19:37
«Спартак» объявил о подписании воспитанника «Рубина» Агапова
Московский «Спартак» подписал контракт с защитником Ильёй Агаповым.
19:36
В РСТ прокомментировали ситуацию с ценами на отдых
Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин прокомментировал ситуацию с ценами на отдых.
19:35
В АТОР прокомментировали ситуацию с полётами на курорты Египта
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе прокомментировала ситуацию с полётами на курорты Египта.
19:34
Эксперт объяснил необходимость вакцинации для переболевших COVID-19
Аллерголог-иммунолог Владимир Болибок рассказал, для чего нужна вакцинация переболевшим COVID-19.
19:31
Матч футбольных сборных России и Болгарии рассудит белорусский арбитр
Контрольный матч между сборной России по футболу и командой Болгарии обслужит белорусский судья Алексей Кульбаков.
19:24
Швейцария не аккредитует на саммит Россия — США вакцинированных «Спутником V»
Швейцария не будет принимать для аккредитации на саммит Россия — США сертификат о вакцинации «Спутником V».
19:22
Проворов поделился ожиданиями от матча со сборной Канады на ЧМ-2021
Защитник сборной России по хоккею Иван Проворов поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира с командой Канады.
19:21
Жулин поставил новую короткую программу Тарасовой и Морозову
Тренер по фигурному катанию Александр Жулин рассказал, что поставил новую короткую программу для двукратных чемпионов Европы в парном катании Евгении Тарасовой и Владимира Морозова.
19:11
Путин поздравил Ицхака Герцога с избранием на пост президента Израиля
Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму Ицхаку Герцогу по случаю избрания на пост президента Израиля.
19:09
«Спартак» объявил о продлении контракта с Тилем
Полузащитник московского «Спартака» Гус Тиль продлил свой контракт с красно-белыми, но следующий сезон проведёт в нидерландском «Фейеноорде».
19:07
Число выявленных случаев COVID-19 в Молдавии достигло 255 285
В Молдавии за сутки выявили 44 случая коронавирусной инфекции COVID-19, в результате чего общее число заболевших достигло 255 285.
18:56
Семьянова завоевала золото на ЧЕ по стрельбе
Россиянка Дарья Семьянова завоевала золото в стендовой стрельбе в дисциплине «трап» на чемпионате Европы, который проходит в хорватском Осиеке.
18:54
Эксперт дала советы по покупке качественного молока
Независимый эксперт молочной промышленности в России Татьяна Рыбалова дала советы по покупке качественного молока.
18:53
В ФНС назвали число зарегистрированных самозанятых в России
Глава Федеральной налоговой службы (ФНС) России Даниил Егоров заявил, что число зарегистрированных самозанятых в стране достигло 2,4 млн.
18:52
США ввели санкции против трёх граждан и 64 организаций из Болгарии
Соединённые Штаты ввели санкции против трёх граждан Болгарии и 64 организаций из этой страны. Соответствующая информация приводится на сайте Министерства финансов США.
18:48
Глава МИД Латвии призвал применить к Белоруссии секторальные санкции
Министр иностранных дел Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что необходимо как можно скорее ввести секторальные санкции против Белоруссии.
18:45
На одной из аварийных газовых линий на НПЗ Тегерана произошёл пожар
На одной из аварийных линий нефтеперерабатывающего завода в Тегеране произошло возгорание.
18:42
Хачанов в пяти сетах проиграл Нисикори во втором круге «Ролан Гаррос»
В матче второго круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос» россиянин Карен Хачанов проиграл японцу Кею Нисикори.
18:42
В СФ назвали некорректными планы Украины ввести санкции при полётах «Белавиа» в Крым
Сенатор от Крыма Ольга Ковитиди прокомментировала в беседе с RT заявление первого заместителя министра иностранных дел Украины Эмине Джапаровой о том, что Киев введёт санкции в отношении Минска, если «Белавиа» примет решение начать полёты в Крым.
18:40
Актриса Веникова рассказала о роли в сериале «По разным берегам»
Актриса Ольга Веникова рассказала о роли в сериале «По разным берегам».
18:40
Кубок «Париматч Премьер» пройдёт с 10 по 18 июля в Москве
Стали известны подробности проведения и участники товарищеского турнира Кубок «Париматч Премьер».
18:39
Власти Кубани дали прогноз по программе детского туристического кешбэка
Губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев дал прогноз по программе детского туристического кешбэка.
18:38
Швейцария открыла аккредитацию прессы на встречу Путина и Байдена
Швейцария открыла аккредитацию журналистов на встречу президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве 16 июня. Об этом сообщил швейцарский МИД.
18:37
Словакия может перепродать остатки «Спутника V» третьей стороне
Министр здравоохранения Словакии Владимир Ленгварский заявил, что словацкая сторона с согласия России может перепродать остатки российской вакцины от коронавируса «Спутник V» третьей стороне.