Телеканал новин 24 Оригинал

24 канал: на Украине планируют создать кибервойска

Материал представлен в пересказе ИноТВ
На Украине появится новый вид войск — кибервойска. Как сообщает «Телеканал новин 24», по словам секретаря украинского СНБО Алексея Данилова, вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, поэтому Киев намерен работать в этом вопросе в сотрудничестве с киберцентром в литовском Каунасе.
24 канал: на Украине планируют создать кибервойска
Reuters

Секретарь украинского Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что вскоре на Украине создадут новый вид войск — кибервойска. Как передаёт «Телеканал новин 24», во время встречи во время встречи с главным советником президента Литвы по вопросам национальной безопасности Дариусом Кулешюсом данилов отметил, что актуальной в этом направлении является активизация сотрудничества в рамках киберцентра в литовском Каунасе.

«Вызовы и угрозы в киберпространстве сегодня гораздо опаснее, чем ядерное оружие, и обмен опытом в этом вопросе является крайне важным», — сказал Алексей Данилов.

Со своей стороны Дариус Кулешюс поддержал предложение по усилению сотрудничества в сфере кибербезопасности между странами, а также заверил в неизменности поддержки Украины на пути к интеграции в НАТО и ЕС.
 
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Все самые актуальные зарубежные статьи на нашей странице в Facebook
источник
Телеканал новин 24 Украина Европа
теги
армия военнослужащие кибератака Украина
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров