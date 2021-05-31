Главред: присоединение Украины к НАТО зависит от геополитической ситуации

19:42
Эксперт рассказала об особенностях магазинного молока
Глава службы стандартизации Молочного союза России Лариса Абдуллаева рассказала об особенностях магазинного молока.
19:42
РИА Новости: Мантуров проведёт совещание с металлургами
Министр промышленности и торговли России Денис Мантуров во вторник, 1 июня, проведёт совещание с представителями металлургических компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в отрасли.
19:41
Объявлены итоги кинофестиваля «17 мгновений» в Подмосковье
Стали известны итоги международного кинофестиваля имени Вячеслава Тихонова «17 мгновений» в Московской области.
19:36
В ОНК рассказали о «настрое на победу» основного фигуранта по делу Голунова
Главный фигурант дела о подброшенных наркотиках журналисту Ивану Голунову, бывший начальник отдела по контролю за оборотом наркотиков УВД по ЗАО Москвы Игорь Ляховец пребывает в «отличном настроении», приговорённый к 12 годам лишения свободы, он утверждает, что «настроен на победу», сообщили RT в ОНК Москвы.
19:35
УЕФА представил сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) представил символическую сборную Лиги чемпионов сезона-2020/21.
19:27
Федерер одержал победу над Истоминым и вышел во второй круг «Ролан Гаррос»
Швейцарский теннисист Роджер Федерер одержал победу над представителем Узбекистана Денисом Истоминым в матче первого круга турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
19:25
Кубок Америки перенесён из Аргентины в Бразилию
Южноамериканская конфедерация футбола (КОНМЕБОЛ) объявила о переносе Кубка Америки 2021 года из Аргентины в Бразилию.
19:21
Макрон оценил сообщение о возможной слежке США за политиками из ЕС
Президент Франции Эммануэль Макрон прокомментировал появившееся ранее в СМИ сообщение о возможной помощи Дании американским спецслужбам в слежке за европейскими политиками.
19:15
Агент заявил, что Дриусси продолжит карьеру в «Зените»
Агент аргентинского форварда «Зенита» Себастьяна Дриусси Эрнан Берман высказался о будущем своего клиента.
19:10
Стали известны расклады, при которых Канада попадёт в четвертьфинал ЧМ-2021
Сборная США одержала победу над национальной командой Германии в матче группового этапа чемпионата мира по хоккею 2021 года.
19:08
За сутки в Британии зафиксировали 3383 случая коронавируса
В Великобритании за сутки коронавирусную инфекцию COVID-19 выявили ещё у 3383 человек.
19:02
Орлов и Тарасенко дебютируют за сборную России на ЧМ-2021 в матче со Швецией
Стал известен состав сборной России на матч предварительного этапа чемпионата мира — 2021 со Швецией.
18:56
Минсельхоз России увеличил квоту ввоза томатов из Турции
Минсельхоз увеличил квоту ввоза в Россию томатов из Турции с 250 тыс. до 300 тыс. тонн. Об этом говорится в приказе министерства, опубликованном на официальном портале правовой информации.
18:56
В Петербурге рассказали о ситуации с коечным фондом для больных COVID-19
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов в эфире «Радио России — Санкт-Петербург» рассказал о ситуации с коечным фондом для больных коронавирусной инфекцией COVID-19 в городе.
18:54
Чехия в серии буллитов обыграла Данию на ЧМ-2021 по хоккею
В матче предварительного этапа чемпионата мира по хоккею сборная Чехии в серии послематчевых буллитов обыграла команду Дании.
18:52
Кардиолог оценила данные по снижению числа инфарктов на удалёнке
Врач-кардиолог Юлия Маршинцева оценила информацию о снижении количества инфарктов на удалённой работе.
18:51
На Ставрополье 48 жителей заболели коронавирусом за минувшие сутки
В Ставропольском крае за сутки коронавирус выявили у 48 местных жителей. Об этом сообщил губернатор Владимир Владимиров.
18:49
Чехия призвала Россию перестать называть её недружественной страной
Чехия призвала Россию перестать называть её недружественным государством. Как считают в Праге, это поспособствует снижению напряжённости в двусторонних отношениях.
18:39
Сборная США обыграла Германию на ЧМ-2021 по хоккею
Сборная США по хоккею одержала победу над командой Германии в матче предварительного этапа чемпионата мира в Риге.
18:37
В Госдуме оценили возможность отключения России от SWIFT
Председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в разговоре с RT прокомментировал возможность отключения России от платёжной системы SWIFT.
18:32
В «Спартаке» рассказали о деталях соглашения с «Фейеноордом» по аренде Тиля
Глава департамента по связям с общественностью московского «Спартака» Антон Фетисов подтвердил, что полузащитник Гус Тиль отправится в аренду в голландский «Фейеноорд».
18:31
Синоптик рассказал, когда в Москве начнётся «полноценный купальный сезон»
Специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец рассказал, когда в Москве начнётся «полноценный купальный сезон».
18:26
Число случаев коронавируса в Греции превысило 402 тысячи
В Греции за сутки выявили 1007 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, общее число пациентов с COVID-19 достигло 402 306.
18:21
В ФФККР заявили, что Загитова имеет полное право тренироваться на базе в Новогорске
Президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Александр Горшков заявил, что олимпийская чемпионка 2018 года Алина Загитова имеет полное право тренироваться в учебно-тренировочном центре сборных России в Новогорске.
18:09
Источник: «Динамо» проявляет интерес к футболисту «Милана» Лаксальту
Уругвайский защитник «Милана» Диего Лаксальт может продолжить карьеру в Российской премьер-лиге (РПЛ).
18:06
Азербайджан заявил о перехвате армянского беспилотника на границе
Министерство обороны Азербайджана сообщило о перехвате армянского беспилотника на Кельбаджарском участке армяно-азербайджанской границы.
17:55
Медведев впервые в карьере преодолел первый круг на «Ролан Гаррос»
Российский теннисист Даниил Медведев первый раз в карьере сумел пробиться во второй круг турнира Большого шлема «Ролан Гаррос».
17:55
Самолёт с сотрудниками загранучреждений России в Праге вылетел в Москву
Самолёт с группой из 60 представителей загранучреждений России в Праге вылетел в Москву.
17:53
Спасатели предупредили о заморозках в Кировской области
Спасатели предупредили о заморозках и их возможных последствиях в Кировской области.
17:48
Постпред России в Вене рассказал об обсуждении СВПД с Ираном и КНР
Российский постоянный представитель при международных организациях Михаил Ульянов сообщил, что состоялась трёхсторонняя встреча делегаций Китая, Ирана и России на венских переговорах по Совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) по иранской ядерной программе.
17:43
Нурмагомедов заявил о намерении открыть свой зал в Казани
Бывший чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов во время посещения Татарстана сообщил о планах открыть в Казани спортивный зал.
17:41
Саркисян подписал указ об отставке и. о. главы МИД Армении
Президент Армении Армен Саркисян подписал указ об увольнении Ары Айвазяна с должности исполняющего обязанности министра иностранных дел республики.
17:33
В ОНК рассказали о реакции на приговор осуждённых по делу Голунова экс-полицейских
Денис Коновалов, один из бывших полицейских, осуждённых по обвинению в фальсификации дела против журналиста Ивана Голунова, не намерен обжаловать приговор. Двое других не согласны с вердиктом. Об этом RT сообщили в ОНК Москвы.
17:31
«Химки» объявили о возвращении Мирзова и Глушенкова в «Спартак»
Выступавшие за подмосковные «Химки» на правах аренды Резиуан Мирзов и Максим Глушенков присоединятся к московскому «Спартаку».
17:30
Лавров заявил о готовности России нормализовать отношения с ЕС
Россия готова нормализовать отношения с Евросоюзом на основе равноправия и взаимного уважения. Об этом заявил глава российского МИД Сергей Лавров по итогам встречи с португальским коллегой Аугушту Сантушем Силвой.
17:27
Патрушев прокомментировал свою встречу с Салливаном
Секретарь Совбеза России Николай Патрушев в интервью «Российской газете» прокомментировал свою встречу с помощником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
17:21
Мантуров рассказал о разработанном образце Aurus на водороде
В России разработали лабораторный образец автомобиля Aurus на водороде. Об этом заявил глава Минпромторга России Денис Мантуров.
17:18
«Барселона» официально объявила о переходе Агуэро
Аргентинский форвард «Манчестер Сити» Серхио Агуэро продолжит карьеру в «Барселоне».
17:16
Страны — партнёры НАТО не приглашены на июньский саммит альянса
В саммите НАТО 14 июня будут участвовать только страны-союзники, Грузия и другие страны-партнёры не приглашены, сообщил глава альянса Йенс Столтенберг.
17:16
Директор школы в Щёлкове пояснил, почему погибших девочек не разыскивали
Директор школы №1159, ученицы которой накануне были найдены мёртвыми в квартире в Щёлкове, Андрей Чугунов пояснил, что они были на домашнем обучении и нечасто появлялись в учебном заведении.
17:15
СК возбудил дела за попытки разместить на сайте «Бессмертного полка» фотографии нацистов
Следственный комитет России возбудил уголовные дела против ряда лиц после попыток разместить фотографии нацистов во время проведения акции «Бессмертный полк».
17:15
Аэропорт Симферополя обслужил рекордное количество пассажиров в мае
Пассажиропоток международного аэропорта Симферополь в мае вырос в 15 раз по сравнению с маем прошлого года.
17:14
Диетолог рассказала о принципах здорового питания
Врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша рассказала о принципах здорового питания.
17:14
В Приморье прокомментировали ситуацию с коронавирусом
В Приморском крае вновь наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В связи с этим в регионе идёт развёртывание коечного фонда для пациентов с COVID-19.
17:14
Пульмонолог рассказал о способах бросить курить
Врач-пульмонолог АО «Медицина» Максим Новиков рассказал о способах бросить курить.
17:13
В СК прокомментировали ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей
Заместитель председателя Следственного комитета России генерал-полковник юстиции Елена Леоненко прокомментировала ситуацию с преступлениями, совершаемыми против детей.
17:13
В Госдуме прокомментировали предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов
Зампред комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Анатолий Выборный прокомментировал предложение ставить специальные штампы в паспорта педофилов.
17:13
Концерты и выставки пройдут в Подмосковье в честь Международного дня защиты детей
Концерты, мастер-классы, показы мультфильмов, выставки и другие мероприятия пройдут в Московской области в честь Международного дня защиты детей.
17:13
В Приморье зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки
В Приморском крае зарегистрировали 34 случая COVID-19 за сутки.
17:12
Метеорологи Приморья дали прогноз погоды на лето
По прогнозам метеорологов, в Приморье этим летом выпадет больше осадков, чем в среднем в любой другой сезон.