Times: Борис Джонсон решил применить план Б, чтобы сдержать «омикрон»

Британские власти намерены принять меры, чтобы остановить в стране распространение нового штамма коронавируса. Для борьбы с «омикроном» правительство Бориса Джонсона планирует ввести новые ограничения, в том числе работу из дома и использование паспортов о вакцинации в определённых общественных местах, пишет The Times.

Британский премьер Борис Джонсон решил, что необходимо принять меры, чтобы остановить распространение «омикрона». Как ожидается, его правительство введёт новые ограничения, включающие удалённую работу и использование паспортов о вакцинации, для борьбы с новым штаммом коронавируса, пишет The Times.

По информации издания, в самое ближайшее время министры встретятся, чтобы одобрить так называемый план Б. Предполагается, что он не будет включать введение всеобщего локдауна в Соединённом Королевстве.

Один из источников сообщил The Times, что среди прочего пакет мер, вероятно, будет включать лимит на количество людей, которые смогут посещать дома престарелых. Этот шаг может серьёзно нарушить рождественские планы некоторых пожилых британцев.

Профессор Нил Фергюсон из Имперского колледжа Лондона заявил, что план Б необходим для замедления распространения нового штамма. Вместе с тем эксперт отметил, что при высокой нагрузке на больницы стране могут понадобиться более жёсткие ограничения.

По словам Фергюсона, число заражений «омикроном» в Великобритании удваивается каждые два-три дня, поэтому штамм станет преобладающим в стране ещё «до Рождества». «В настоящий момент трудно что-либо исключать, — заявил профессор, отвечая на вопрос о возможном введении локдауна. — Мы ещё не смогли оценить эту угрозу в полной мере».

Согласно результатам первых лабораторных экспериментов, проведённых накануне в ЮАР, новый штамм способен обходить иммунитет значительно лучше, чем его известные предшественники. Вместе с тем было установлено, что люди, прошедшие ревакцинацию, могут иметь «достаточную» защиту от «омикрона», заключает The Times.