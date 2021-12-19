Das Erste: недовольство Борисом Джонсоном растёт — на этот раз и в его собственной партии

Консервативная партия Великобритании проиграла дополнительные выборы в «своём» избирательном округе, где побеждала до этого многие десятилетия подряд, сообщает Das Erste. Скандал из-за рождественской вечеринки в разгар локдауна, отказ однопартийцев одобрить проект ужесточения мер по борьбе с коронавирусом, а теперь и потеря Северного Шропшира — от премьер-министра Бориса Джонсона хочет избавиться уже не только оппозиция.

Избирательный округ Северный Шропшир на западе Англии на границе с Уэльсом крайне консервативен. В нём преобладает сельское население. На протяжении многих десятилетий тори получали в нём большинство со значительным отрывом от своих конкурентов. Пять лет назад многие жители округа высказались за брексит. Это «земля Бориса Джонсона», пишет Das Erste.

Именно по этой причине победа проевропейских либеральных демократов на дополнительных выборах в палату общин с явным преимуществом в 6 тыс. голосов является «небольшой сенсацией». Победительница Хелен Морган знает, почему это произошло. «Борис Джонсон, вечеринка окончена», — заявила она.

Это намёк на сообщения о том, что год назад — в разгар жёсткого локдауна — в кабинете премьер-министра прошла рождественская вечеринка. Занимавшая в то время должность пресс-секретаря Джонсона, а ныне советник правительства Аллегра Стрэттон уже подала из-за скандала в отставку.

Премьер-министр подчеркнул, что вечеринка прошла в соответствии с правилами. Но почти ежедневно появляются новые отчёты о рождественских праздниках правительства. Опросы также показывают: Борис Джонсон «вызывает раздражение» у многих британцев.

«Это был референдум по поводу работы премьер-министра», — прокомментировал поражение консерваторов на дополнительных выборах член палаты представителей от Консервативной партии Роджер Гейл, добавив, что Джонсон уже измотан. По словам Гейла, он уже получил два удара, «ещё один удар — и он в ауте». Парламентарий провёл ещё одну аналогию: Консервативная партия известна тем, что не берёт пленных. Значит, если премьер не исполняет своих обязанностей, он оттуда «вылетит».

В начале недели, когда почти 100 членов палаты представителей от Консервативной партии проголосовали против предложений правительства по ужесточению мер по борьбе с коронавирусом, Джонсон потерпел поражение. Теперь Северный Шропшир. Однако Джонсон теряет авторитет не только внутри своей собственной партии. Оппозиционные партии также оказывают на него давление.

Лейбористы в одиночку вряд ли смогут вытеснить консервативное правительство. Либеральные демократы также надеются отнять некоторые места у тори на предстоящих выборах.

Председатель Партии либеральных демократов Эд Дэйви заявил: «Либеральные демократы сыграют очень важную роль в вытеснении Джонсона и консерваторов из правительства. Нет иного пути избавиться от Джонсона, кроме побед, подобных победе в Северном Шропшире».

Дополнительные выборы были объявлены после того, как член палаты представителей от Консервативной партии Оуэн Патерсон был вынужден уйти в отставку из-за лоббистского скандала. Сначала Джонсон пытался остановить расследования независимой комиссии в отношении Патерсона, но затем из-за возмущения в его собственных рядах ему пришлось отступить, передаёт Das Erste.