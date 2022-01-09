New York Times: США определились, как накажут Россию за «вторжение на Украину»

Соединённые Штаты и их союзники обсуждают несколько вариантов действий на случай срыва переговоров с Москвой. Предлагаемые меры среди прочего включают блокировку крупнейших финансовых учреждений России и экспортные ограничения на потребительские товары, в которых применяется электроника американского производства или разработки. Кроме того, «если дело дойдёт до военной оккупации», Пентагон собирается вооружать партизанское движение для борьбы с войсками Владимира Путина, пишет The New York Times.

Администрация Байдена и её союзники готовят набор карательных финансовых, технологических и военных санкций против России, которые вступят в силу «через несколько часов после вторжения на Украину». Заранее объявляя об этих мерах, они надеются, что президент Владимир Путин поймёт, «какую высокую цену ему придётся заплатить, если он пошлёт войска через границу», пишет The New York Times.

По словам издания, в последние дни Соединённые Штаты обсуждали с союзниками несколько вариантов действий. Среди них отключение крупнейших финансовых учреждений страны от глобальных систем, введение эмбарго на технологии или разработки, необходимые для оборонной и потребительской промышленности, а также вооружение украинских повстанцев, «если дело дойдёт до российской военной оккупации».

На следующей неделе в Женеве и Брюсселе состоится ряд важных встреч между представителями Москвы и Вашингтона. Кремль требует, чтобы НАТО предоставило ему гарантии безопасности, которые включают запрет на размещение в Европе ракет, способных поразить Россию, вывод сил альянса из ряда стран, а также отказ принимать в него Украину, напоминает The New York Times.

Американские дипломаты опасаются, что переговоры закончатся провалом, в результате чего «у русских появится повод» применить силу. «Не стоит удивляться, если Россия устроит провокацию или инцидент, а затем попытается использовать это для оправдания военного вмешательства в надежде, что к тому времени, когда мир осознает эту уловку, будет уже слишком поздно», — заявил накануне госсекретарь Энтони Блинкен.

По его словам, на этот раз США «чётко дали понять России, с чем она столкнётся, если продолжит идти текущим курсом, в том числе с экономическими мерами, которые раньше не принимались, — с огромными последствиями». Его предупреждение стало негласным признанием того, что реакция администрации Обамы в 2014 году на «вторжение Путина на Украину была слишком осторожной и мягкой».

После изучения прошлого опыта в Белом доме пришли к выводу, что санкции эпохи Обамы действительно нанесли ущерб экономике России и привели к обесцениванию её валюты. Вместе с тем эти меры не достигли своей главной стратегической цели — «причинить столько боли, чтобы Путин был бы вынужден сдать назад».

По словам американских властей, новые санкции будут направлены не на большие банки и военных командиров на местах, как было в прошлом, а на крупнейшие российские финансовые учреждения, которые зависят от глобальных финансовых переводов. Один чиновник охарактеризовал этот план как «эффективный и быстрый ответ, который мы не реализовали в 2014 году».

Представители администрации Байдена не стали раскрывать, готовы ли США отключить Россию от системы SWIFT. Но большинство крупных европейских держав до недавнего времени отказывались рассматривать эту возможность, опасаясь, что Москва «может отомстить и попытаться пусть даже ненадолго перекрыть зимние поставки газа и нефти» в ЕС. Более того, эффективность меры вызывает сомнения среди экспертов.

Технологические санкции коснутся «некоторых фаворитов Путина», особенно аэрокосмической и военной отраслей, которые являются ключевыми источниками доходов для российского государства. Основное внимание будет уделено построенным в стране истребителям, зенитным комплексам, космическим системам и передовым технологиям, в которых Москва надеется добиться успехов, включая искусственный интеллект и квантовые вычисления, отмечает издание.

Подобный экспортный контроль оказался на удивление эффективным против ведущего китайского производителя Huawei, который какое-то время был одним из ведущих поставщиков смартфонов в мире. В прошлом году компания фактически потерпела крах в этом направлении, потому что не смогла получить современные чипы.

Но российская экономика мало похожа на китайскую. Поэтому остаётся неясным, окажется ли она столь же уязвимой в случае введения эмбарго на полупроводники и другую микроэлектронику, критически важную для производства в Поднебесной, обращает внимание The New York Times.

Рассматриваются и другие варианты, выходящие далеко за рамки запрета на продажу компьютерных чипов. В качестве дополнительного шага, по словам представителей Вашингтона, Министерство торговли может фактически запретить экспорт в Россию любых потребительских товаров — от мобильных телефонов и ноутбуков до холодильников и стиральных машин, — содержащих продукты американского производства или разработанные в США. Это также относится к европейским, южнокорейским и другим иностранным компаниям, которые используют американские чипы или программное обеспечение.

В отличие от Китая, Россия не производит многие из этих продуктов, что может заметно сказаться на потребителях. Но, по словам высокопоставленного европейского чиновника, открытым остаётся вопрос, кого будут винить россияне за невозможность приобрести эти товары — Путина или США с их союзниками.

В то время как министерства торговли и финансов работают над санкциями, Пентагон разрабатывает планы, «напоминающие войны чужими руками 1960-х и 1970-х годов» или помощь Вашингтона моджахедам во время афганского конфликта. Американские военные рассчитывают, что в случае успеха «российского вторжения» на Украине возникнет партизанское движение, которому США смогут поставлять оружие, в том числе ПЗРК «Стингер».

Один из вариантов, который, вероятно, будет обсуждаться в НАТО на предстоящей неделе, — это план увеличения численности войск, дислоцированных в странах Балтии и Юго-Восточной Европе. Возможно, речь идёт о дополнительном развёртывании нескольких тысяч военнослужащих, заключает The New York Times.