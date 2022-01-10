Telegraph: «агрессивная риторика» России подталкивает Швецию и Финляндию к вступлению в НАТО

Требования России, чтобы США закрыли для Швеции и Финляндии возможность вступления в НАТО, имели неприятные последствия, поскольку обе страны обязались установить более тесные связи с военным альянсом, пишет The Daily Telegraph.



«Воинственно настроенный Кремль, угрожающий возможным вторжением на Украину, придал новый импульс инициативе по вступлению в НАТО этих двух стран, которые в военном отношении придерживаются нейтралитета и во времена холодной войны пытались избежать принятия чьей-либо стороны», — говорится в статье.



«Агрессивная риторика Владимира Путина» в последние недели вызвала сдвиги в давней политике партий этих двух стран и убедила некоторых бывших противников членства в НАТО изменить своё мнение, отмечает издание.



Так, один из финских парламентариев заявил The Daily Telegraph, что страна теперь «как никогда близка» к подаче заявки на членство в альянсе.



В преддверии решающих переговоров между официальными лицами США и России в Женеве Вашингтон заявил Швеции и Финляндии, что поддерживает их право выбирать свои союзы.



В пятницу вечером госсекретарь США Энтони Блинкен отверг требования России о том, чтобы НАТО не принимало новых членов.



«НАТО никогда не обещало не принимать новых членов», — подчеркнул глава Госдепа.



Он также обвинил Россию в том, что она «психологически манипулировала» миром, заявляя о провокациях со стороны Украины. Блинкен также добавил, что переговоры, которые пройдут на следующей неделе, будут сосредоточены на «агрессии» Москвы.



В среду на саммите Россия — НАТО в Брюсселе альянс, как указывается в статье, отвергнет требование Путина о том, чтобы военный блок ограничил свою экспансию в Европе. На этом мероприятии также будет подчёркнуто, что договор о военном союзе предусматривает политику «открытых дверей» для укрепления стабильности и мира в Европе.



Премьер-министр Швеции Магдалена Андерссон заявила, что на переговорах с генеральным секретарём Североатлантического альянса Йенсом Столтенбергом обсуждала «углубление партнёрства» между Стокгольмом и НАТО.



«В Швеции мы сами принимаем решения по нашей внешней политике и политике безопасности и выбираем, с кем нам сотрудничать», — сказала она в необычно сильном заявлении для руководителя партии, долгое время выступавшего против членства в альянсе.



Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер-министр Санна Марин заявили, что их страна оставляет за собой право выбирать, вступать ли ей в НАТО в будущем или нет.

«Свобода выбора также включает в себя возможность военных союзов и подачи заявки на членство в НАТО», — сказала Ниинистё.



Внутренние источники в альянсе считают, что процесс вступления для этих стран будет относительно быстрым, поскольку они уже соответствуют многим стандартам, которых ожидает блок от своих стран-членов.