InfoSperber: от «информационных атак» из России шведов оградит ведомство психологической обороны

На фоне возросшей «российской угрозы» в Швеции приступили к созданию ведомства психологической обороны, сообщает InfoSperber. Его главной задачей станет защита населения от кампаний по дезинформации. Схожая структура существовала в стране на заре холодной войны, но в 2008 году она была упразднена, как оказалось, преждевременно, рассказывает швейцарское издание.
С 1 января 2022 года в Швеции вступил в силу план по созданию ведомства психологической обороны, сообщает InfoSperber. Его главная задача — защита населения от кампаний по дезинформации. В Стокгольме считают, что в последнее время ситуация с безопасностью в стране, а также требования к её обеспечению сильно изменились.
«Укрепление психологической обороны создаёт предпосылки для защиты открытого и демократического общества, свободного формирования общественного мнения, а также свободы и независимости Швеции», — заявляют в правительстве страны. Новое ведомство будет выявлять случаи искажения информации и противодействовать попыткам ввести людей в заблуждение, например с помощью слухов.
В 1950-е годы в начале холодной войны Швеция создала схожее ведомство, но в 2008-м оно было упразднено. Новая же структура — это ответ на возросшую угрозу со стороны России. Как показывают исследования, с 2014 года североевропейская страна действительно не раз становилась жертвой скоординированных кампаний по дезинформации.
К примеру, в 2015 году в Twitter появилось сфабрикованное письмо министра обороны Швеции Петера Хультквиста, в котором говориось о поставках на Украину шведских артиллерийских систем. Несмотря на очевидные признаки подделки, в частности фактические ошибки, материалы об этом письме можно до сих пор найти на двух немецких сайтах, отмечает InfoSperber.
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