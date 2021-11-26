ABC Nyheter: Швеция сможет сбивать «Искандеры», угрожающие её суверенитету

В последние годы Швеция стала вкладывать в оборону значительно больше средств, и покупка американской мобильной ракетной системы Patriot является частью плана страны по модернизации средств ПВО и увеличению военного потенциала. Как передаёт ABC Nyheter, теперь страна впервые получает возможность сбивать российские ракеты «Искандер», которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету.

Ряд стран, включая Германию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Нидерланды, Японию, Израиль, Польшу, Южную Корею, Испанию, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Грецию, уже обеспечили себе безопасность с помощью американской мобильной ракетной системы Patriot, теперь же пришла очередь и Швеции модернизировать свои средства противовоздушной обороны и военный потенциал. Как передаёт ABC Nyheter, первую из четырёх заказанных батарей Patriot установили на юго-восточном побережье Швеции в Хальмстаде. Батарею передали шведским вооружённым силам в четверг на прошлой неделе. По плану систему сдадут в эксплуатацию к концу года.

Осенью 2020 года парламент Швеции принял решение об увеличении оборонного бюджета. Предпосылкой стала ситуация с безопасностью в близлежащих районах. Цель заключается в том, чтобы сделать Швецию способной выдерживать кризис или войну в течение трёх месяцев — до тех пор, пока не придёт международная помощь.

«Это сигнал шведскому народу, сигнал нашим партнёрам и ближайшим соседям. Это очень важный день для шведской обороны и для Швеции. Мы начинаем серьёзную модернизацию шведских военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На этот шаг, по моему мнению, нам следовало пойти уже давно», — сказал министр обороны Петер Хультквист о принятом решении.

Все четыре батареи запланировано передать Швеции в течение 2023 года. К концу 2025 года противоракетный щит будет завершён и готов к использованию. В том числе полностью обучат работе с новой системой вооружения и персонал. Несколько сотен военнослужащих уже проходят сложную подготовку.

Дальность действия системы составляет около 80 км. Её можно зарядить двумя разными видами ракет. Также она способна отслеживать до 50 разных целей одновременно и единовременно держать в воздухе пять ракет. Patriot должен перехватывать как крылатые и баллистические ракеты, так и самолёты. Таким образом, Швеция впервые получает возможность сбивать российские ракеты «Искандер», которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету.

«Теперь мы можем защищать с помощью нашей ПВО не только относительно небольшие районы, но и гораздо большие территории», — констатировал Петер Хультквист.