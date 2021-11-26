ABC Nyheter Оригинал

ABC Nyheter: Швеция сможет сбивать «Искандеры», угрожающие её суверенитету

Материал представлен в пересказе ИноТВ
В последние годы Швеция стала вкладывать в оборону значительно больше средств, и покупка американской мобильной ракетной системы Patriot является частью плана страны по модернизации средств ПВО и увеличению военного потенциала. Как передаёт ABC Nyheter, теперь страна впервые получает возможность сбивать российские ракеты «Искандер», которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету.
ABC Nyheter: Швеция сможет сбивать «Искандеры», угрожающие её суверенитету
Reuters

Ряд стран, включая Германию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Нидерланды, Японию, Израиль, Польшу, Южную Корею, Испанию, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Грецию, уже обеспечили себе безопасность с помощью американской мобильной ракетной системы Patriot, теперь же пришла очередь и Швеции модернизировать свои средства противовоздушной обороны и военный потенциал. Как передаёт ABC Nyheter, первую из четырёх заказанных батарей Patriot установили на юго-восточном побережье Швеции в Хальмстаде. Батарею передали шведским вооружённым силам в четверг на прошлой неделе. По плану систему сдадут в эксплуатацию к концу года.

Осенью 2020 года парламент Швеции принял решение об увеличении оборонного бюджета. Предпосылкой стала ситуация с безопасностью в близлежащих районах. Цель заключается в том, чтобы сделать Швецию способной выдерживать кризис или войну в течение трёх месяцев — до тех пор, пока не придёт международная помощь.

«Это сигнал шведскому народу, сигнал нашим партнёрам и ближайшим соседям. Это очень важный день для шведской обороны и для Швеции. Мы начинаем серьёзную модернизацию шведских военно-воздушных сил и противовоздушной обороны. На этот шаг, по моему мнению, нам следовало пойти уже давно», — сказал министр обороны Петер Хультквист о принятом решении.
 
Все четыре батареи запланировано передать Швеции в течение 2023 года. К концу 2025 года противоракетный щит будет завершён и готов к использованию. В том числе полностью обучат работе с новой системой вооружения и персонал. Несколько сотен военнослужащих уже проходят сложную подготовку.
 
Дальность действия системы составляет около 80 км. Её можно зарядить двумя разными видами ракет. Также она способна отслеживать до 50 разных целей одновременно и единовременно держать в воздухе пять ракет. Patriot должен перехватывать как крылатые и баллистические ракеты, так и самолёты. Таким образом, Швеция впервые получает возможность сбивать российские ракеты «Искандер», которые могут представлять собой угрозу шведскому суверенитету.
 
«Теперь мы можем защищать с помощью нашей ПВО не только относительно небольшие районы, но и гораздо большие территории», — констатировал Петер Хультквист.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
Публикуем в Twitter актуальные зарубежные статьи, выбранные редакцией ИноТВ
источник
ABC Nyheter Норвегия Европа
теги
оружие ПРО ракета Швеция
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...

Ссылки по теме

Популярное

INFOX.SG

Загрузка...
Лента новостей RT

Новости партнёров