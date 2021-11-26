ABC Nyheter: Швеция сможет сбивать «Искандеры», угрожающие её суверенитету
Ряд стран, включая Германию, Саудовскую Аравию, Кувейт, Нидерланды, Японию, Израиль, Польшу, Южную Корею, Испанию, Катар, Объединённые Арабские Эмираты и Грецию, уже обеспечили себе безопасность с помощью американской мобильной ракетной системы Patriot, теперь же пришла очередь и Швеции модернизировать свои средства противовоздушной обороны и военный потенциал. Как передаёт ABC Nyheter, первую из четырёх заказанных батарей Patriot установили на юго-восточном побережье Швеции в Хальмстаде. Батарею передали шведским вооружённым силам в четверг на прошлой неделе. По плану систему сдадут в эксплуатацию к концу года.
Осенью 2020 года парламент Швеции принял решение об увеличении оборонного бюджета. Предпосылкой стала ситуация с безопасностью в близлежащих районах. Цель заключается в том, чтобы сделать Швецию способной выдерживать кризис или войну в течение трёх месяцев — до тех пор, пока не придёт международная помощь.
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