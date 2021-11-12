Bloomberg призывает США быть реалистами — не гнаться за сомнительными военными новинками

Испытания предполагаемой китайской гиперзвуковой ракеты встревожили американских политиков и военных, которые сразу же начали задумываться о создании соответствующей системы ПРО, пишет Bloomberg. Однако издание призывает американские власти не торопиться с очередным расширением противоракетной обороны — это может истощить ресурсы, спровоцировать новую гонку вооружений, да и эффективность новых технологий пока не доказана.

Новости о предполагаемом испытании китайского гиперзвукового оружия, способного нести ядерный заряд, вызвали обеспокоенность относительно уязвимости США перед потенциальными атаками соперников, пишет в своей редакционной статье Bloomberg. По мнению ресурса, Америке, конечно, необходимо обращать внимание на новые угрозы, однако не стоит сразу же вкладывать деньги в непроверенные технологии ракетной обороны. В первую очередь США должны поддерживать свои системы ПРО в соответствии со своими финансовыми возможностями, а также стратегическими интересами.

Начиная с 2000-х годов американская программа противоракетной обороны заточена под защиту как непосредственно территории самой страны, так и некоторых военных объектов за рубежом от ограниченных ракетных ударов. То есть стоящие на вооружении системы должны быть достаточно мощны, чтобы предотвратить атаку государства вроде Северной Кореи, но при этом не слишком — чтобы их поддержание не истощало бюджет и не провоцировало нестабильность.

Как подчёркивает Bloomberg, слишком обширная программа противоракетной обороны может заставить, к примеру, Россию и Китай усомниться в эффективности их собственных арсеналов и подтолкнуть их заполучить ещё больше ядерного оружия. А это, в свою очередь, может спровоцировать новую гонку вооружений, которая займёт слишком много американских ресурсов и сделает мир опаснее.

На сегодня на территории США, на Аляске и в Калифорнии, развёрнуто 44 противоракеты наземного базирования Ground-based Midcourse Defense (GMD), которые созданы для перехвата межконтинентальных баллистических ракет. При администрации президента Дональда Трампа Америка отказалась от планов по усовершенствованию этой системы и запустила новую программу Next Generation Interceptor («Противоракета нового поколения»), в рамках которой к 2028 году должны быть развёрнуты 64 противоракеты. Кроме того, америка располагает где-то 30 системами ПРО корабельного базирования, которые помогают «защищать интересы» Вашингтона в Азии и Европе. Также на некоторых объектах, среди прочего в Южной Корее, на Гуаме и Гавайях, действует противоракетный комплекс подвижного наземного базирования THAAD, специализирующийся на перехвате ракет средней и малой дальности.

«За последние три десятилетия правительство потратило как минимум 200 миллиардов долларов на противоракетную оборону. Однако неясно, обеспечило ли это стране хоть насколько-нибудь большую безопасность», — отмечает Bloomberg. Начиная с 2001 года из 19 испытаний противоракет GMD лишь 11 оказались успешными. Систему использовали дважды в симуляции атак межконтинентальной баллистической ракеты, последний раз — в 2019 году. И хотя Пентагон объявил, что эти испытания прошли успешно, ни в том, ни в другом случае они не проводились в условиях, приближённых к реальным боевым действиям, да и муляжи МБР были менее продвинутыми, чем вооружения Северной Кореи.

Согласно прошлогоднему докладу счётной палаты США, за прошедшее десятилетие Пентагон отложил или отменил 63% запланированных испытаний. Это тоже не вселяет особого доверия, добавляет ресурс.

Несмотря на это, власти изъявили готовность вкладываться в новые системы ПРО. Так, в 2019 году президент Трамп пообещал, что будут уничтожаться «любые ракеты, запущенные в направлении США, — где угодно и когда угодно». К тому же президент поддержал новые инициативы вроде развёртывания противоракет в космосе. Впрочем, в обозримом будущем взятие на вооружение таких технологий маловероятно. Зато Китай и Россия запланировали расширение своего арсенала в ответ на усиливающийся оборонный потенциал США.

Предполагаемая китайская звуковая ракета стала новым осложнением, полагает Bloomberg. В теории она могла бы обойти американские системы обнаружения и подлететь к США, миновав Южный полюс, куда не достают базирующиеся на Аляске системы. Пентагон запросил $250 млн на ускоренную разработку вооружений, способных перехватывать гиперзвуковые ракеты. Это может подтолкнуть Китай к созданию ещё большего числа таких ракет, причём нет никаких гарантий, что новые системы ПРО проявят себя лучше, чем противоракеты наземного базирования против МБР. По словам ресурса, со стороны конгресса было бы разумнее воздержаться от трат на комплексы, предназначенные для перехвата гиперзвуковых ракет, пока исследования не подтвердят, что они действительно работают.