Главред: в Белом доме не подтвердили возможность передачи Киеву системы «Железный купол»

В США не смогли ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможности передачи Украине компонентов системы ПРО «Железный купол». Как пишет «Главред», спикер Белого дома Джен Псаки заявила, что по данному вопросу ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.
Спикер Белого дома Джен Псаки не смогла ни подтвердить, ни опровергнуть информацию о возможности передачи Украине компонентов системы ПРО «Железный купол». Как пишет «Главред», когда Псаки задали вопрос по поводу «Железного купола», она ответила, что ей нужно свериться с командой и уточнить информацию.
При этом она отметила, что на встрече президент США Джо Байден и президент Украины Владимир Зеленский договорились об укреплении сотрудничества в военной сфере.
«Я знаю, что мы заявляли о предоставлении дополнительной помощи во время встречи, но что касается деталей, то я должна уточнить их у команды», — сказала Псаки.
Как напоминает издание, ранее американское издание Politico сообщило, что в конгрессе США настаивают на внесении в законопроект об обороне на 2022 год поправки, которая заставит Белый дом продать или передать Киеву оружие противовоздушной и противоракетной обороны. В частности, речь может идти о компонентах «Железного купола».
Правительство Южной Кореи приняло решение о продлении действующих в республике мер социального дистанцирования до 17 октября, заявил премьер-министр страны Ким Бу Гём в ходе совещания по вопросам борьбы с пандемией COVID-19.
Подозреваемая в хищении более 50 млн рублей вице-президент Сбербанка Марина Ракова не явилась 30 сентября на допрос. «Коммерсантъ» выяснял, каким образом экс-глава Минпросвещения скрывается от следствия.
Россия и Бразилия нуждаются в актуализации торгового взаимодействия с учётом изменений на государственных рынках и условий, вызванных пандемией COVID-19, заявил посол России в Бразилии Алексей Лабецкий.
В Евросоюзе сообщили, что откладывают 120-й раунд переговоров по соглашению о свободной торговле с Австралией на месяц без объяснения причин, заявил глава австралийского Министерства торговли, инвестиций и туризма Дэн Теан.
Руководитель движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов предложил размещать на упаковке энергетиков информацию о вреде их потребления. Копия письма на имя главы Минздрава Михаила Мурашко есть в распоряжении RT.
По мнению представителей власти США, на территории государства нелегально проживают по меньшей мере 11 млн человек, однако у профильных ведомств нет необходимых ресурсов, чтобы выслать всех этих людей.
Госкорпорация «Роскосмос» не получила официального ответа от американских предпринимателей Илона Маска, Джеффа Безоса и Ричарда Брэнсона на приглашение посетить пуск ракеты-носителя «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблем «Союз МС-19».
Отец поступившей на факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова девятилетней девочки Алисы Тепляковой рассказал о сложностях, с которыми столкнулась студентка в общении с некоторыми преподавателями и сотрудниками университета.
Двукратный чемпион СССР в составе московского «Спартака» Ринат Дасаев заявил, что красно-белые грамотно взаимодействовали на поле в матче второго тура групповой стадии Лиги Европы УЕФА с «Наполи» (3:2).
Москва призвала международное сообщество укрепить антинаркотический потенциал Афганистана и стран-соседей, заявил зампостпреда России при ООН Геннадий Кузьмин в ходе Третьего комитета 76-й сессии Генеральной Ассамблеи организации.