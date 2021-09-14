«Трое из ларца»: «Вести» выяснили, как Гройсман, Яценюк и Аваков будут возвращаться в политику

С началом нового политического сезона на Украине активизировали свою деятельность Владимир Гройсман, Арсений Яценюк и Арсен Аваков. «Вести» выясняли, что именно сейчас так объединило трёх «сбитых лётчиков», имеющих политические амбиции, и какие перспективы будут у украинских экс-топ-чиновников.

Владимир Гройсман и Арсений Яценюк всё чаще появляются в публичном пространстве, в том числе используя рекламу в Facebook. Компанию им может скоро составить Арсен Аваков, который недавно покинул пост главы МВД. «Вести» выясняли, что именно сейчас так объединило украинских топ-чиновников с приставкой «экс».

Как продолжает издание, форум YES Brainstorming, проводимый олигархом Виктором Пинчуком, традиционно даёт старт украинскому осеннему политическому сезону. На его полях озвучиваются важные посылы по внешней и внутренней политике, которые хотели бы подсветить власти, а в кулуарах происходят знаковые встречи. К таковым можно отнести общение трёх «сбитых лётчиков», имеющих политические амбиции и возможность их реализовать, — Арсения Яценюка, Арсена Авакова и Владимира Гройсмана.

«Конечно, они хотят в большую политику. Гройсман верит, что ему забыли предыдущие провалы, и готов играть в длинную — а оплачивать эту игру будет Ахметов, который считает, что это его задел на будущий «сезон» политического сериала. Расчёт на то, что уже с января де-факто стартует избирательная кампания и весь 2022-й мы проведём под прицелом популистских лозунгов», — грассказал «Вестям» один из депутатов Рады из «Слуги народа».

По мнению автора материала, в данном контексте любопытна социология. Авакова на данный момент не замеряет ни одна социологическая служба, а вот у его коллег показатели весьма любопытны. Соцопрос группы «Рейтинг» показывает Гройсману 6-е место в «президентском» рейтинге с 5,7%. Его партия имеет 4,5% и приближается к преодолению проходного барьера на парламентских выборах. Рейтинг «Центра Разумкова» даёт партии экс-премьера значительно меньше: 2,1% среди всех опрошенных. Арсений Яценюк, согласно «Рейтингу», имеет показатель 3,1%, а его «Народный фронт» не участвовал в замерах.

«Эти рейтинги мне, откровенно, не кажутся правдоподобными: работу Яценюка и Гройсмана на посту премьеров все помнят — с повышением тарифов, сокращением соцгарантий для населения, раздуванием штатов в госорганах и набсоветах. И у них реально огромный антирейтинг. В качестве примера можно привести «Народный фронт» Яценюка, который так быстро сжёг собственный рейтинг, что сегодня его никто даже не замеряет и он находится в рамках статпогрешности», — говорит «Вестям» политолог Денис Гаевский.

Информация о возвращении Яценюка в большую политику ходит с 2019 года, когда в медиа была запущена провокационная дезинформацияо том, что экс-премьер якобы предложил услуги Зеленскому и достиг договорённости о назначении на пост первого вице-премьера при премьер-министре Алексее Гончаруке.

«Никаких переговоров о вхождении Арсения Яценюка в нынешнее правительство не ведётся и не планируется», — написала тогда в Facebook пресс-секретарь политика Ольга Лаппо.

А на днях сам политик ещё раз публично «отрезал» вероятность подобных переговоров. Сегодня Яценюк ведёт общественную активность, что, впрочем, вполне укладывается в политический формат. Его фонд Open Ukraine проводит «молодёжные встречи» в рамках форума Kyiv Security Forum во Львове — приглашает к участию «молодых, небезразличных, активных, готовых учиться и изменять Украину» людей. Кроме того, Яценюк явно ведёт целенаправленную медиакампанию: за 2021 год он вложил в рекламу в Facebook $40 тыс. Также он периодически участвует в эфирах на телеканале «Украина 24».

Арсен Аваков на этом фоне смотрится весьма скромно. После отставки глава МВД несколько месяцев находился в Италии, где он владеет виллой, и каждое его появление в соцсетях встречало бурную реакцию.

«Однако у Авакова, и особенно у Яценюка, весьма большой антирейтинг. Стать политическими лидерами для них будет очень сложно (если вообще возможно): Аваков скорее может играть роль серого кардинала, своеобразного Турчинова в новых политических проектах, а Яценюк в компании с Андреем Парубием и другими «фронтовиками» выглядел настолько радикально, что для него будет огромной проблемой выйти из этой политической ниши», — считает политический эксперт Руслан Бортник.

Немного иная ситуация у Владимира Гройсмана. Он также тратится на рекламу в Facebook, а его штаб явно заказывает рекламные публикации в СМИ. Это видно по тому, как на разных площадках появляются информационные заметки с одной и той же цитатой, вынесенной в заглавие. Но, что куда важнее, Гройсман демонстрирует политическую активность — в частности, неделю назад его «Украинская стратегия» заявила о партнёрстве с всеукраинским объединением «Платформа общин». Хотя это и не глобальное объединение, поскольку оно, по сути, представлено в советах разных уровней в Ивано-Франковской области, сама акция явно была устроена, чтобы показать поддержку Гройсмана региональными элитами.

«Судя по тому, как события набирают обороты, многие считают, что вокруг Разумкова, Гройсмана или Кличко будет набираться новая оппозиция. Так это или нет — это из разряда гипотез, но то, что Разумков позиционирует себя как оппозиционер линии Банковой, — это на поверхности, и это означает, что конфликт неизбежен», — подчёркивает политтехнолог Андрей Золотарёв.

Примечательно, что медиаконсультантом Гройсмана является Вадим Денисенко, бывший депутат от Блока Петра Порошенко, руководитель Украинского института будущего. Консультант видит будущее шефа в борьбе с Петром Порошенко за электорат — людей с проукраинской позицией, преимущественно украиноязычных.

«На самом деле Гройсман из всей троицы никогда не выглядел радикалом, имел реноме «умеренного хозяйственника» — и именно эта ниша не заполнена. А вот Яценюку и Авакову придётся либо примыкать на правах младших партнёров к уже работающим партийным проектам, либо оставаться в нынешней нише», — считает Бортник.