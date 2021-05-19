Вести: «Стена» Яценюка оказалась готова только наполовину

Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации нашумевшего проекта Арсения Яценюка «Стена» лишь на 51,4%. Как передают «Вести», проект обустройства государственной границы Украины так и не смогли закончить из-за потерь бюджетных средств, причины которых не указываются.

Государственная пограничная служба Украины выполнила работы по реализации проекта «Стена» на 51,4%. Как сообщают «Вести», такая информация содержится в ответе пограничников на запрос экспертной организации StateWatch.

«Государственная аудиторская служба установила, что должностным лицам Госпогранслужбы понадобилось почти пять лет для разработки законопроектов для освобождения пограничных войск от возмещения потерь лесохозяйственного и сельскохозяйственного производства из-за обустройства границы. Медленная разработка необходимых законов обусловила покрытие за счёт государства в течение 2018—2019 годов потерь хозяйств на сумму почти 10 миллионов гривен», — рассказали в StateWatch.

Эксперты отмечают, что в Госпогранслужбе не указали причины потерь бюджетных средств.