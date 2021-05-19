Вести: «Стена» Яценюка оказалась готова только наполовину

23:08
В Эрмитаже открылась выставка живописи и скульптур из Национальной галереи Умбрии
В Эрмитаже открылась выставка «Искусство Средневековья. Шедевры из Национальной галереи Умбрии».
23:08
Тухугов считает, что в словах Кадырова в адрес Нурмагомедова не было оскорбления
Российский боец смешанных единоборств Зубайра Тухугов прокомментировал высказывание главы Чеченской республики Рамзана Кадырова в адрес экс-чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова.
23:08
Министр культуры и туризма Турции прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране
Министр культуры и туризма Турции Мехмет Нури Эрсой прокомментировал ситуацию с COVID-19 в стране.
22:58
В ЯНАО рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей
В Ямало-Ненецком автономном округе рассказали о подготовке к открытию пришкольных лагерей. Летом в них должны отдохнуть около 6,5 тыс. детей и подростков.
22:57
МИД: Россия видит прогресс в возвращении США к иранской ядерной сделке
Россия отмечает существенный прогресс на переговорах в Вене по возвращению США к выполнению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД).
22:55
«Арсенал» обыграл «Кристал Пэлас» в матче АПЛ
В рамках 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Арсенал» обыграл соседей из «Кристал Пэлас».
22:54
Эксперт прокомментировал упрощение оформления прописки и временной регистрации
Эксперт фонда «Институт экономики города» Дмитрий Гордеев прокомментировал сообщение о том, что правительство России упростит с июля 2022 года регистрацию по месту жительства и пребывания, оформить её можно будет дистанционно — через сайт госуслуг.
22:53
Вирусолог прокомментировал ситуацию в Турции
Директор Научного информационного центра по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов прокомментировал ситуацию с Турцией.
22:46
Французский органист Жан-Батист Робин выступит в Москве 24 мая
Французский органист Жан-Батист Робин выступит в зале «Зарядье» в Москве 24 мая.
22:45
В Москве рассказали о работе по проверке санитарно-эпидемиологических требований в транспорте
Наибольшее количество нарушений, связанных с отсутствием масок и перчаток у пассажиров транспорта в Москве, было зафиксировано весной 2021 года. Число случаев несоблюдения санитарно-эпидемиологических требований стало максимальным за 12 месяцев, прошедших с введения обязательного использования СИЗ в общественных местах.
22:43
Суд взыскал с Bellingcat компенсацию по иску экс-командира ополчения ДНР
Октябрьский районный суд Санкт-Петербурга удовлетворил иск одного из бывших командиров донбасских ополченцев Игоря Безлера к британскому фонду Bellingcat, одноимённой частной компании, а также к журналистам Элиоту Хиггинсу и Питеру Ван Гюйсу.
22:42
Мазепин признался, что пока не может справиться со своим болидом
Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин поделился ожиданиями в преддверии Гран-при Монако, а также оценил состояние своего болида.
22:26
«Зенит» в двух овертаймах обыграл ЦСКА во втором полуфинале Единой лиги ВТБ
Во втором матче полуфинальной серии Единой лиги ВТБ петербургский «Зенит» одержал победу над московским ЦСКА.
22:25
Нетаньяху поблагодарил Земана за поддержку
Израильский премьер Биньямин Нетаньяху поблагодарил чешского президента Милоша Земана за поддержку Израиля.
22:15
Юрист рассказала об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет
Юрист Евгения Галкина рассказала об условиях выплаты пособия на детей от трёх до семи лет.
22:15
Агент Жиру заявил, что не контактировал с представителями «Спартака»
Футбольный агент Майкл Мануэлло, представляющий интересы форварда «Челси» Оливье Жиру, прокомментировал информацию о том, что его клиент может перейти в «Спартак».
22:14
Фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая
Международный музыкальный фестиваль «Дворцы Санкт-Петербурга» откроется 22 мая в Михайловском замке.
22:14
Приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для НКО начнётся 25 мая
Приём заявок на конкурс грантов мэра Москвы для некоммерческих организаций начнётся 25 мая.
22:13
Два человека пострадали из-за пылевой бури в Астраханской области
Два человека пострадали во время сильной пылевой бури в Астраханской области, передаёт ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.
22:04
Мужская сборная России завоевала золото ЧЕ в эстафете 4 × 200 м вольным стилем
Мужская сборная России выиграла эстафету 4 × 200 м вольным стилем на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
22:04
Лера Кудрявцева рассказала о программе «Секрет на миллион»
Телеведущая Лера Кудрявцева рассказала о программе «Секрет на миллион».
22:02
Дипмиссия сообщила о проработке вопроса выезда россиян из сектора Газа
Вопрос выезда российских граждан из сектора Газа прорабатывается, сообщает дипмиссия России в Палестине.
21:56
«Тоттенхэм» проиграл «Астон Вилле» в 37-м туре АПЛ
В матче 37-го тура Английской премьер-лиги (АПЛ) лондонский «Тоттенхэм» на выезде проиграл бирмингемской «Астон Вилле».
21:50
Эксперт рассказал о плюсах и минусах операции по покупке доли биткоина
Генеральный директор криптовалютной p2p-площадки Chatex Майкл Росс-Джонсон рассказал об особенностях операции по покупке доли биткоина.
21:46
В КНР отменён запуск космического грузовика «Тяньчжоу-2»
Запуск грузового корабля «Тяньчжоу-2» перенесён по техническим причинам, сообщает агентство «Синьхуа».
21:44
Эксперт рассказал об особенностях покупки доли биткоина
Создатель экосистемы OTON Анатолий Илле рассказал об особенностях покупки доли биткоина.
21:43
Эксперт дал рекомендации по оформлению потребкредита
Эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Максим Кваша дал рекомендации по оформлению потребительского кредита.
21:42
Эксперт оценила необходимость конкурсов красоты
Миссис Россия — 2016, миссис Москва — 2016, учредитель Ассоциации культуры, спорта и красоты Надежда Лысенко оценила необходимость конкурсов красоты.
21:40
В Ассоциации операторов фитнес-индустрии оценили ситуацию в отрасли
Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселёва оценила ситуацию в отрасли.
21:40
«Газпром Арена» заняла 21-е место в рейтинге лучших футбольных стадионов мира
Домашний стадион «Зенита» «Газпром Арена» занял высокое место в рейтинге наиболее привлекательных футбольных сооружений мира.
21:40
Музыкант Павел Артемьев высказался о фестивале «Нашествие»
Лидер группы Artemiev Павел Артемьев высказался о фестивале «Нашествие». По его словам, это уникальное событие в масштабах страны.
21:35
Эксперт оценил ситуацию с возможными изменениями правил езды на самокатах и велосипедах
Руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России полковник полиции Дмитрий Митрошин оценил ситуацию с возможными изменениями правил езды на самокатах и велосипедах.
21:34
В Госдепе заявили, что США не позволят достроить «Северный поток — 2»
Соединённые Штаты намерены использовать все доступные инструменты, чтобы не позволить достроить «Северный поток — 2», заявила представитель Госдепартамента Джалина Портер.
21:27
В «Кальяри» заявили об отсутствии интереса к Кокорину
Спортивный директор «Кальяри» Стефано Капозукка заявил об отсутствии интереса со стороны его клуба к российскому нападающему «Фиорентины» Александру Кокорину.
21:17
Израиль заявил о запуске 4 тысяч ракет из сектора Газа с начала эскалации
Около 4 тыс. ракет было выпущено по территории Израиля из сектора Газа с момента начала эскалации, сообщает пресс-служба израильской армии.
21:12
Российские кёрлингисты обыграли команду Австралии на ЧМ среди смешанных пар
Российские кёрлингисты Анастасия Москалёва и Александр Ерёмин обыграли команду Австралии в матче пятого тура чемпионата мира среди смешанных пар, который проходит в шотландском Абердине.
21:07
В МВД прокомментировали ситуацию с аварийностью на дорогах
Руководитель научного центра безопасности дорожного движения МВД России Дмитрий Митрошин прокомментировал ситуацию с аварийностью на дорогах.
21:04
Путин обсудил с Пашиняном ситуацию на армяно-азербайджанской границе
Президент России Владимир Путин и исполняющий обязанности премьер-министра Армении Никол Пашинян обсудили по телефону ситуацию на армяно-азербайджанской границе. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.
20:58
Ефимова заняла четвёртое место на ЧЕ в заплыве на 100 м брассом
Российская пловчиха Юлия Ефимова не сумела завоевать медаль на дистанции 100 метров брассом на чемпионате Европы по водным видам спорта, который проходит в Будапеште.
20:53
Умерла актриса Галина Новожилова
Заслуженная артистка РСФСР, актриса и радиоведущая Галина Новожилова скончалась на 99-м году жизни. Об этом информирует ТАСС со ссылкой на Российский академический молодёжный театр (РАМТ).
20:48
Синоптик рассказала, когда наступит похолодание в Свердловской области
Главный синоптик Уралгидрометцентра Галина Шепоренко рассказала о погоде в Свердловской области в ближайшие дни.
20:45
Экс-футболист «Спартака» Дмитрий Комбаров оценил работу Тедеско во главе команды
Бывший игрок московского «Спартака» Дмитрий Комбаров высказался о работе немецкого специалиста Доменико Тедеско во главе красно-белых.
20:45
В Свердловской области прокомментировали ситуацию с пожаром в Южном лесном парке Екатеринбурга
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев отправил министра природных ресурсов и экологии региона Алексея Кузнецова к месту тушения пожара в Южном лесном парке Екатеринбурга.
20:44
Врач дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду
Врач, кандидат медицинских наук Ирина Добрецова дала рекомендации по мерам безопасности в жаркую погоду.
20:43
Пётр Налич оценил шансы Manizha на Евровидении
Певец и композитор Пётр Налич оценил шансы певицы Manizha в конкурсе «Евровидение».
20:42
В ХМАО прокомментировали ситуацию с лесными пожарами
Синоптики прокомментировали ситуацию с лесными пожарами в Ханты-Мансийском автономном округе.
20:40
Лавров прибыл в Рейкьявик
Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл в Рейкьявик на встречу глав МИД Арктического совета.
20:35
Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе
Полпред России в контактной группе Борис Грызлов прокомментировал ситуацию в Донбассе.
20:31
Хачанов обыграл Майшхака и вышел в третий круг турнира ATP в Лионе
В матче второго круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) россиянин Карен Хачанов одержал победу над поляком Камилем Майшхаком.
20:30
Синоптики предупредили о заморозках в Курганской области
В отдельных районах Курганской области ночью 20 мая ожидаются заморозки.