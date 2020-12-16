Вести: украинские пограничники своими руками свяжут колючую проволоку для «стены Яценюка»

Глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко заявил, что в рамках проекта по инженерному обустройству государственной границы Украины с Россией, более известному как «стена Яценюка», необходимо провести работы ещё как минимум на 1500 км. Как пишут «Вести», руководитель ведомства отметил, что украинские пограничники сами будут делать колючую проволоку, поскольку закупать её очень дорого.

Проект по инженерному обустройству государственной границы Украины с Россией, более известный как «стена Яценюка», был затеян экс-премьером сразу после возгорания конфликта в Донбассе. «Стену» планировали закончить к 2018-му, потом к 2019 году, а когда эта дата отодвинулась до 2021 года, её почти сразу передвинули на пять лет вперёд. Как пишут «Вести», о стене как физическом объекте, который обещал Яценюк и который начал строить Трамп на границе с Мексикой, уже речь не идёт. Более того, даже банальную колючую проволоку теперь украинские пограничники будут делать сами.

По словам главы Государственной пограничной службы Украины Сергея Дейнеко, в рамках проекта необходимо провести работы ещё как минимум на 1500 км её протяжённости.

В Сумской области работа ещё не начиналась, сейчас там проводятся поисковые работы. Это 568 километров границы. На участке Черниговской области мы обустроили 10 процентов границы, остается ещё 250—270 километров. В Луганской области сделано 110 километров, остаётся где-то 380 километров. Как минимум 1500 километров границы с Россией ещё нужно инженерно обустроить, — сказал Дейнеко.

Он отметил, что в условиях пандемии и дефицита государственного бюджета на Украине Госпогранслужба может частично обустраивать границу своими силами, поскольку у неё есть инженерные подразделения.

«В конце ноября Госпогранслужба получила разрешение на проведение хозяйственной деятельности, мы год работали над этим вопросом. Отныне мы будем сами производить колючую проволоку «Егоза». Закупать её очень дорого. Будем производить колючую проволоку исключительно для своих нужд, речь не идёт о возможности реализации», — пояснил он.

Также, по словам главы Госпогранслужбы, ведомство будет своими силами, техникой, инженерными подразделениями проводить инженерное обустройство границы, а именно: выкапывать противотранспортный ров, обустраивать контрольно-следовую полосу.

«Единственное, что нам нужно будет немного увеличить бюджет на закупку горюче-смазочных материалов. Но всё-таки это будет гораздо дешевле, чем это будут делать подрядные организации», — рассказал руководитель ведомства.

«Нам остаются только рокадные дороги. Здесь нам нужна будет помощь. Также есть потребность в строительстве наблюдательных башен. Но мы работаем с нашими партнёрами, в том числе стратегическими, и пытаемся получить оборудование, а именно видеокамеры, тепловизоры, от них. Поэтому я думаю, что нам удастся значительно снизить стоимость этого проекта», — отметил Дейнеко.