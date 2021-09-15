Главред: от перехода на латиницу Украина потеряет больше, чем приобретёт

От возможного перехода с кириллицы на латиницу Украина больше потеряет, нежели приобретёт, считает политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв. Как он рассказал в комментарии порталу «Главред», все те, кто говорил и писал на русском, так и будут говорить и писать на этом языке, а вот раскол в украинском обществе только усугубится.

Идея отказа от кириллицы и перехода на латиницу ложится в стратегический курс максимального отрыва Украины от всего, что связывает страну с Россией, но скорее она приведёт к тому, что Украина больше потеряет, нежели приобретет. Такое мнение в комментарии «Главреду» высказал политолог, директор аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарёв.

По его словам, «идея об отказе от кириллицы и переходе на латиницу абсолютно глупая и неуместная. Это что-то из разряда попыток перекрасить собаку в волка».

«Все те, кто говорил и писал на русском, так и будут говорить и писать, а вот раскол в украинском обществе усугубится. При этом часть регионов Украины, которые тяготеют к Польше, Румынии и прочим, воспользуются такой возможностью — там латиница зайдёт. А вот юго-восток отреагирует предсказуемо, если не применять там фактор административного давления и квот. Посмотрите хотя бы на запросы украинцев в Google — большинство из них на русском языке, а это более чем показательно», — отметил Золотарёв.

Он также акцентировал внимание на политике продвижения украинского языка. Она в стране такова, что молодёжь на Украине толком не знает ни украинского, ни русского.

«И даже после 11 лет обязательного изучения в школе украинского, молодёжь говорит на суржике, который далёк от эталонов украинского языка, ведь в быту и семье дети продолжают говорить на русском. А если к этому добавить ещё и переход на латиницу, то украинская молодёжь и писать разучится, а уровень знаний у нас будет соответствовать уровню знаний людей в странах третьего мира», — добавил эксперт.

Также Золотарёв прокомментировал идею обязательного изучения в детских садах и школах английского языка наравне с украинским.

«Я всегда выступал за то, что украинцам нужно хорошо знать как минимум три языка: украинский, русский и английский. Однако без языковой практики эти знания лягут мёртвым грузом. В советской школе тоже английский учили с четвёртого-пятого класса, но уровень оставлял желать лучшего. Если мы введём английский с детского сада, без языковой практики это будет бессмысленно», — считает политолог.

Как напоминает издание, ранее секретарь СНБО Украины Алексей Данилов выступил за переход украинского языка на латиницу. По его мнению, переход на латиницу станет фундаментальной вещью. Кроме того, он в очередной раз высказался в поддержку двух языков в стране: украинского, а также английского. По его убеждению, английский язык должен быть обязательным, выучить его должны все, поскольку английский — это «язык цивилизованного мира».