Корреспондент: на Украине предложили разграничить понятия «российский» и «русский» на законодательном уровне

Представитель Киева в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разграничить понятия «российский» и «русский». Как передаёт «Корреспондент», по его убеждению, русский язык — это исторический язык Украины, как и украинский, поскольку он возник на Украине.
Спикер украинской делегации в трёхсторонней контактной группе по Донбассу Алексей Арестович предложил на законодательном уровне разграничить понятия «российский» и «русский». Как пишет «Корреспондент», по мнению Арестовича, русский язык — «это наш исторический язык, как и украинский».
«Я считаю, что мы должны различить на законодательном уровне понятия «российский» и «русский», сказать, что «русская культура», «русский язык» кодифицирован на Украине. Кстати, он возник на Украине, это наш исторический язык — так же, как и украинский», — заявил Арестович.
При этом он признал, что выступает против новых норм языкового закона, и раскритиковал призыв уполномоченного по защите государственного языка на Украине уехать из страны всем недовольным украинским языком.
«Я думаю, что он это сказал в эмоциональном запале. Всё-таки не он решает, куда едут граждане Украины, кому собирать вещи. Это одна из наших самых больших ошибок, что мы до сих пор не прекратили культурные войны на Украине. Моя политика проста: украинскому языку поддержку, остальным — свободу свободного общения, свободного использования. Кстати, это гарантировано Конституцией», — отметил Арестович.
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