СТРАНА: не поделили сцену — украинские рокеры пожаловались на языковую дискриминацию

Лидер украинской рок-группы Green Grey Андрей Яценко рассказал, почему его коллективу запретили выступить на Дне независимости Украины. Как пишет «СТРАНА», по словам Яценко, дело не только в том, что группа исполняет песни на русском языке. Музыкант добавил, что топовые украинские артисты шантажировали офис президента Украины тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами.

Лидер популярной украинской рок-группы Green Grey, которой не позволили выступать на Дне независимости, Андрей Яценко рассказал о причинах такого внезапного решения. Как поведал артист «СТРАНЕ», в этой ситуации сыграли роль не только офис президента и организатор концерта, но и коллеги по цеху.

«У меня есть информация, что топовые украинские артисты шантажировали офис президента тем, что они не будут выступать на одной сцене с русскоязычными артистами. То есть с нами. Информация от очень достоверного источника», — заявил исполнитель.

Однако, отмечает издание, упоминать конкретные фамилии Яценко отказался.

«Я прежде хочу сам с ними поговорить. Но если так, это очень тревожно. Одно дело — офис президента решил сделать всё по-украински. А если это сами артисты… Тогда мы сами ещё не осознаём, насколько плохи наши дела», — объяснил он.

Как напоминает издание, ранее рок-группе Green Grey, по словам Яценко, не позволили выступить на Дне независимости Украины из-за того, что их песни на русском языке. Позже в офисе президента Украины прокомментировали такой запрет. Там считают, что ансамбль «желает привлечь к себе внимание на искусственно раздутом конфликте».