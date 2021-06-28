СТРАНА: украинская Конституция сегодня смотрится, как слепок с какого-то другого общества

В день 25-летия Конституции Украины «СТРАНА» констатирует: сегодня основной украинский закон смотрится, как слепок с какого-то другого общества. К юбилею издание составило список статей, которые регулярно нарушаются властями.

28 Украина отмечает 25-летие Конституции. Документ приняли в 1996 году при президенте Леониде Кучме, однако, как пишет «СТРАНА», сегодня Конституция смотрится, как слепок с какого-то другого общества. В принятом тогда основном законе запрещается масса всего, что сегодня происходит повсеместно и открыто. Издание составило список статей, которые регулярно нарушаются властями.

Язык и меньшинства

В 10-й статье говорится, что «на Украине гарантируется свободное развитие, использование и защита русского, других языков национальных меньшинств Украины». В статье 11 говорится, что государство содействует «развитию этнической, культурной, языковой и религиозной самобытности всех коренных народов и национальных меньшинств Украины». Статья 24 запрещает ограничения или привилегии по языковым признакам.

Все эти нормы нарушаются с перехлёстом: принят закон о государственном языке (его ещё называют законом о тотальной украинизации), который вытесняет русский из образования, сферы обслуживания и вообще из любой публичной сферы. Как пишет издание, в итоге русских школ на Украине уже не осталось, русский язык практически вытеснили из радио и телеэфира. А языковой омбудсмен призывает лишать депутатских мандатов из-за русского языка.

Идеология и цензура

В 15-й статье Конституции говорится, что никакая идеология не является обязательной, а цензура запрещена. Однако на Украине события развиваются в последние годы совсем в обратном направлении. Цензуру осуществляют, во-первых, националисты, которые атакуют неугодных им артистов, блогеров или простых людей, высказывающих публично или в соцсетях «неправильную» позицию. Радикалам в этом помогает власть — хотя бы тем, что закрывает глаза на их действия и не привлекает к ответственности.

Второй пласт цензуры — это списки неугодных лиц, куда входят писатели, актёры, музыканты. Их ведут Минкульт и СБУ. Таких людей запрещено не только пускать в страну, но и показывать по телевидению, что является прямой цензурой.

Также на Украине есть структура, которая занимается выдачей разрешений на ввоз в страну книг. Некоторым трудам отказывают в распространении по чисто идеологическим причинам.

«Наконец, с недавних пор цензуру начал осуществлять лично президент Украины. В этом году по указу Зеленского были закрыты три оппозиционных телеканала. Формальная причина — связь его владельца с «финансированием терроризма». Однако в суде этого никто не доказал», — пишет издание.

Бесплатная медицина

Статья 49 Конституции гарантирует, что сеть государственных и коммунальных лечебных учреждений не может быть сокращена, помощь там должна оказываться бесплатно. На деле же реформа экс-министра Ульяны Супрун, которую продолжают и сейчас, предусматривает фактическое закрытие ряда больниц, поскольку их финансирование урезают. В 2020 году начался второй этап этой реформы, когда начали закрывать психлечебницы и туберкулёзные диспансеры. В целом, по данным Госстата, за пять лет количество больниц сократилось на треть.

Гражданство и равенство в правах

Статья 25 гласит: «Гражданин Украины не может быть лишён гражданства и права переменить гражданство». Однако, пишет издание, Пётр Порошенко лишил гражданства депутата Андрея Артёменко, депутата Одесского горсовета Александра Боровика и экс-губернатора Одесской области Михаила Саакашвили.

Целый пласт статей запрещает любые виды дискриминации и поражения в правах. Статья 21 говорит, что «все люди свободны и равны в своём достоинстве и правах». Однако решениями СНБО без суда и следствия происходит поражение в правах десятков украинских граждан без публичного предъявления каких-либо доказательств их вины и без соответствующих решений судов.

Статья 56 говорит, что каждый имеет право на возмещение за счёт государства материального и морального вреда, причинённого незаконными решениями, действиями или бездействием представителей государства. Однако, заключает «СТРАНА», пенсионерам Донбасса задолжали 11 млрд гривен, и никто никакого ущерба им не возмещает.