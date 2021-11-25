SVT: «крики «ура» застряли в горле» — первая в истории Швеции женщина-премьер пробыла на должности менее 8 часов

Магдалена Андерссон вписала своё имя в историю после того, как её избрали на пост премьер-министра Швеции, однако менее чем через восемь часов она была вынуждена подать в отставку, пишет SVT. Как отмечает канал, столь скоропостижный уход с должности был связан с тем, что бюджет правительства провалился, что привело к выходу Партии зелёных из состава правительства, а это, в свою очередь, вынудило уйти в отставку коалиционное правительство в целом.

В среду утром Магдалена Андерссон вписала своё имя в историю, когда её избрали первой в Швеции женщиной-премьер-министром Швеции, притом что лидировала она с минимальным отрывом. Однако не прошло и восьми часов, как политическая драма достигла нового уровня: Андерссон подала в отставку, пишет SVT.

Буквально незадолго до этого многие считали, что Андерссон удалось пробить стеклянный потолок, и после объявления об избрании поздравления в её адрес шли потоком: Швеция получила первую в своей истории женщину-премьера. Однако крики «ура» вскоре застряли в горле.

На смену слезам радости пришло решительное и серьёзное выражение лица. Магдалена Андерссон — лидер Социал-демократической партии Швеции — ушла с поста премьера ещё до того, как успела официально вступить в должность.

Первый удар Андерссон получила уже во второй половине дня: проект бюджета правительства не прошёл, в то время как бюджет оппозиционных партий был принят.

Входящая в правящий блок Партия зелёных не смогла смириться с тем, что ей, возможно, придётся действовать исходя из бюджета правых партий. В этом контексте она решила выйти из состава правительства, что значит, что Швеции будет нужно вновь провести голосование по выбору нового премьер-министра.

Вскоре после заявления зелёных Магдалена Андерссон сделала сенсационное заявление.

«Я сейчас встретилась со спикером риксдага и попросила освободить меня от должности премьер-министра», — сообщила она.

Вместе с тем Андерссон отметила, что она по-прежнему заинтересована в том, чтобы возглавить социал-демократическое однопартийное правительство.

«Согласно сложившейся практике, коалиционное правительство должно уйти в отставку, если какая-то партия решит выйти из его состава», — заявила Андерссон.

«Для меня здесь речь идёт об уважении, я не хочу возглавлять правительство, где могут быть основания для того, чтобы сомневаться в его легитимности», — подчеркнула она.

Официально Магдалена Андерссон должна была вступить в должность в эту пятницу. Теперь же спикеру риксдага Андреасу Норлену вновь придётся искать кандидатов на премьерский пост. Вместе с тем зелёные, Партия центра и Левая партия сообщили, что они поддержат кандидатуру Магдалены Андерссон при следующем голосовании. На данный же момент Швецию по-прежнему возглавляет Стефан Лёвен.