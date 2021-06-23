Le Figaro: не договорились о ценах на жильё — в Швеции впервые в истории объявили вотум недоверия премьер-министру

Швеция впервые в своей истории столкнулась с политическим кризисом из-за проекта реформы цен на аренду жилья в новых домах, пишет Le Figaro. Как передаёт издание, парламентарии левого толка не согласились с мерой, предусматривающей повышение арендной платы, что привело к расколу в и без того шаткой правительственной коалиции. Тем не менее за неимением лучших кандидатов преемником действующего главы правительства может стать он сам, отмечает газета.

Все наблюдатели ожидали этого кризиса, пишет Le Figaro о первом в истории Швеции вотуме недоверия, вынесенном в понедельник действующему премьер-министру Стефану Лёвену . Как напоминает издание, после выигранных с небольшим отрывом выборов в 2018 году Лёвену потребовалось четыре месяца, чтобы сформировать коалиционное правительство вместе с социал-демократами, двумя небольшими правоцентристскими партиями при молчаливом одобрении Левой партии — бывшей Коммунистической партии. Однако никто не мог и предположить, что эти леворадикалы возглавят наступление и откажутся поддержать правительство в реформе цен на аренду недвижимости в новых домах, отмечает газета.

Как поясняет издание, мера, направленная на стимулирование строительства жилья для переполненного рынка аренды, но способная привести к росту арендной платы, была частью уступок, сделанных правым и центристам в ходе формирования коалиции. «Все думали, что Левая партия будет протестовать, угрожать, но не перейдёт к делу. Тем более рискуя открыть дорогу к правому правительству, поддержанному крайне правыми», — вспоминает Николас Эйлотт из Седерторнского университета.

Прогнозы, как часто бывает в политике, оказались ошибочными, констатирует Le Figaro. Молодая глава Левой партии Нуши Дадгостар — дочь иранских иммигрантов, крайне чувствительно относящаяся к жилищной проблематике, — обвинила социал-демократов в отказе от своих идеалов. «Мы сделали что-то необыкновенное для политики, мы сдержали своё слово», — заявила она. Лидер Умеренной коалиционной партии Ульф Кристерссон, со своей стороны, осудил «правительственное созвездие, которое не может прийти к согласию по большинству вопросов, за исключением того, что править должны социал-демократы».

«Теперь мяч на стороне Стефана Лёвена», который находится у власти с 2014 года и стал первым свергнутым главой правительства после 11 неудачных вотумов недоверия в шведской политической истории, отмечает газета. Он напомнил депутатам о двух вариантах развития событий: оставить национальному представительству возможность назначить нового премьер-министра, «но помнить, что это точно такой же риксдаг, с тем же большинством, что и после выборов 2018-го», или назначить новые выборы в течение трёх месяцев, притом что парламентские выборы должны состояться в стране в сентябре 2022 года.

Стефан Лёвен дал себе неделю на решение и заявил, что «должен взять на себя ответственность за руководство страной вместе с другими». Бывший профсоюзный деятель, крайне искусный в рискованных переговорах, знает также, что в парламенте, насчитывающем восемь партий, сформировать новое большинство почти невозможно и что, за неимением лучшего, самым удачным кандидатом на пост преемника Стефана Лёвена, вполне мог бы стать... Стефан Лёвен, заключает газета.