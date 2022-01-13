Hill: демократы США представили проект санкций на случай обострения ситуации на Украине

Вслед за республиканцами американские демократы представили свой собственный проект санкций на случай, если Россия повторно вторгнется на Украину, сообщает Hill. Так называемый «Акт по защите суверенитета Украины» предусматривает штрафные меры против российского банковского сектора, «Северного потока — 2», а также ряда высших военных и правительственных чиновников и лично президента Владимира Путина. Также в нём прописана необходимость выделения дополнительных средств на укрепление оборонных возможностей Киева и оказание ему более активной военной помощи, рассказывает американское издание.

Американские демократы представили проект санкций на случай обострения ситуации на Украине, сообщает Hill. Так называемый «Акт по защите суверенитета Украины» предложили глава комитета по международным делам сената США Роберт Менендес и ещё 25 его коллег. В соответствие с ним, если Москва продолжит осознанно предпринимать враждебные действия против соседнего государства, Вашингтон примет обязательные штрафные меры против российского банковского сектора, «Северного потока — 2», а также ряда высших военных и правительственных чиновников и лично президента Владимира Путина.

Законопроект также предусматривает выделение дополнительных средств на укрепление обороны Украины и оказание ей более активной военной помощи. «Этот законопроект даёт абсолютно чётко понять, что сенат США не будет бездействовать, пока Кремль угрожает повторным вторжение на Украину, — заявил Менендес. — В конечном итоге самая эффективная санкция против России — это сильная и единая Украина, и я рад сотрудничать с моими коллегами демократами и республиканцами, чтобы мы могли обеспечить людям на Украине ту поддержку, которая им необходима для противостояния с обидчиком в Москве».

Новый акт — это уже второй законопроект, представленный американскими политиками на этой неделе. В понедельник республиканцы предложил «Акт, гарантирующий Украине автономию путём укрепления её обороны», цель которого также заключается в укреплении оборонных возможностей Киева и отказе Москве в выполнении её требований по безопасности. Кремль же в свою очередь отрицает планы по вторжению в соседнее государство и требует, чтобы США и НАТО сократили свой военный потенциал в Восточной Европе и отказали Украине в членстве в альянсе.