Обозреватель New York Times призвала США пойти на сотрудничество с «Талибаном»

Эксперт Международной кризисной группы Лорел Миллер в своей статье для The New York Times призвала США «сделать трудный выбор» и начать сотрудничать с «Талибаном»*, чтобы не допустить катастрофы в Афганистане. Миллер призывает Вашингтон снять с режима санкции и разморозить финансовую помощь.

Когда Соединённые Штаты вывели войска из Афганистана прошлым летом, перед страной встал важный выбор: допустить распад государства, которое держалось на плаву в основном за счёт иностранной помощи, или сотрудничать с «Талибаном»*, чтобы предотвратить подобный исход. Тем не менее, как отмечает эксперт Международной кризисной группы Лорел Миллер в своей статье для The New York Times, спустя более четырёх месяцев после того, как последний военный самолёт покинул Кабул, администрация президента Джо Байдена так и не приняла решения, «принимая половинчатые меры в условиях нарастающего гуманитарного кризиса».

Миллер призывает США сотрудничать с «бывшими врагами» талибами, для того чтобы не допустить превращения Афганистана в «несостоявшееся государство». По словам эксперта, санкции или заморозка иностранной помощи не изменят того факта, что талибы находятся у власти, но приведут к экономическому упадку и дальнейшему падению уровня жизни афганцев.

По мнению автора статьи, появление несостоявшегося государства противоречит интересам США после 20 лет инвестиций и взаимодействия с Афганистаном. Это станет благодатной почвой для процветания экстремистских группировок и сократит возможности Запада по сотрудничеству с действующим правительством для предотвращения новых угроз.

Как напоминает Миллер, Соединённые Штаты и их союзники ответили на захват власти талибами карательными мерами: прекратили поток помощи, которая финансировала три четверти государственных расходов, заморозили афганские государственные активы за рубежом, отрезали страну от мировой финансовой системы и сохранили санкции против талибов. По этой схеме Вашингтон обычно пытается наказать «неугодные режимы», однако прежде всего от подобных мер страдает именно гражданское население.

В стране на данный момент наблюдается, вероятно, самый тяжёлый гуманитарный кризис во всём мире. Ответственность за столь катастрофическую ситуацию обозреватель The New York Times возлагает на засухи, пандемию коронавируса и некомпетентность талибов в управлении страной. Однако не последнюю роль в ней сыграли и действия Запада, который перекрыл «Талибану» доступ к помощи, до этого на протяжении 20 лет поддерживая зависимость афганского государства от неё.

Впрочем, США и другие западные страны стремятся оказывать помощь жителям Афганистана и афганским беженцам в обход талибов. Растёт финансирование чрезвычайной помощи, оказываемой Организацией Объединённых Наций и гуманитарными организациями, причём Вашингтон предоставил самую большую долю — почти $474 млн в 2021 году.

Тем не менее, по словам Миллер, этих шагов недостаточно. Восстановление функционирования государственного сектора и предотвращение дальнейшего экономического упадка потребует снятия ограничений на ведение бизнеса и ослабления запрета на оказание помощи правительству или через него.

В связи с этим автор статьи призывает Соединённые Штаты «провести различие между талибами как бывшими повстанцами и государством, которое они сейчас контролируют». Начать Миллер предлагает с отмены санкций в отношении «Талибана» без отмены ограничений в отношении ряда отдельных лиц и эмбарго на поставки оружия. За этим должно последовать финансирование развития сельского хозяйства, электроэнергетики и государственных служб, а также восстановление операций Центрального банка для восстановления связи Афганистана с мировой финансовой системой.

Принятие этих мер также отвечает не только интересам Афганистана, но и интересам Запада. Это поможет сократить уровень миграции из страны и незаконное производство наркотиков афганцами, отчаянно нуждающимися в средствах к существованию. Кроме того, в результате появится шанс на сотрудничество с талибами для подавления террористических угроз.

При этом опасения относительно того, что подобные меры поддержки укрепят авторитет «Талибана» или его способность перенаправлять средства на неблаговидные цели, в своей статье для The New York Times Миллер предлагает развеять при помощи «введения ограничений и мониторинга».

Эксперт признаёт, что сотрудничество с «Талибаном» может быть весьма неприятным, однако настаивает на том, что альтернатива ещё хуже, прежде всего для афганцев, у которых нет иного выбора, кроме как жить под властью талибов. В связи с этим Миллер призывает США наконец «сделать трудный выбор».

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.