CNBC: «становится ещё упрямее» — эксперты предупредили о неэффективности санкций против России

Эксперты предупредили, что американские санкции не остановят Россию от возможного вторжения на Украину, передаёт CNBC. Впрочем, эксперты невысоко оценивают вероятность вторжения, полагая, что в Москве лишь хотят заставить Вашингтон учитывать российские интересы.

Введение санкций против России бесполезно с точки зрения урегулирования напряжённости в отношениях с США вокруг ситуации с Украиной, сообщает CNBC со ссылкой на экспертов.

«Санкции не действуют на Россию. Россия просто становится ещё упрямее», — заявил бывший посол Великобритании в России Тони Брентон. По словам Брентона, в ответ на это Запад также становится ещё упрямее, в результате чего вероятность «очень, очень опасной конфронтации в сфере безопасности» становится всё ближе.

Эту позицию разделяет руководитель профильного политологического центра Джорджтаунского университета Анджела Стент, которая указывает на то, что угроза санкций до сих пор не заставила Россию отступить.

Так, Соединённые Штаты ясно дают понять, что за вторжением на Украину последуют «довольно всеобъемлющие» ограничительные меры, затрагивающие экспорт технологий и доступ банков к международной финансовой системе. Однако «это, похоже, нисколько не сдерживает Россию».

Стент признаётся, что не уверена в том, что перспектива антироссийских санкций «сможет сдержать» президента Владимира Путина от вторжения, опасность которого «всё ещё существует». По её словам, шансы на то, что Москва пойдёт на столь серьёзный шаг, в настоящий момент составляют «50 на 50». При этом политолог полагает, что речь может идти о «более ограниченном вторжении», а не о масштабной конфронтации.

Впрочем, Брентон уверен в том, что и Россия, и США хотят избежать военной конфронтации. По его мнению, Москва заметно слабее Вашингтона и там «просто хотят, чтобы то, что они считают своими интересами, было учтено».

Между тем бывший посол Великобритании в Москве предупредил, что вероятность серьёзной конфронтации с Россией значительно усложняет отношения с Китаем, который администрация президента Джо Байдена считает «основным вызовом безопасности Соединённых Штатов», отмечает CNBC.