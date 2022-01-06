ORF: санкциями Россию уже не впечатлить

Кремль уже давно не видит в санкциях Запада никакой угрозы, сообщает ORF. Экономика страны привыкла к штрафным мерам, а государственные компании нашли пути их обхода. Но в то же время они остаются единственным средством политического давления, которое ещё осталось у США и ЕС, ведь возможность военного вмешательства в украинский кризис исключена, рассказывает австрийский телеканал.

А теперь другая тема. Сегодня глава европейской дипломатии Жозеп Боррель приехал на Украину в преддверии настоящей карусели дипломатической активности в связи с концентрацией российских войск у границ Украины. Запад настоятельно предостерегает Москву от вторжения, но может угрожать только дополнительными экономическими санкциями. Но что реально могут дать эти санкции? Семь лет назад после оккупации* Крыма США и ЕС приняли штрафные меры против самого крупного российского оружейного концерна «Калашников». Сегодня же объём продаж там больше, чем до санкций, сообщает Пауль Кризаи.

Всемирно известный автомат АК-47 здесь уже давно с конвейера не сходит. При этом холдинг «Калашников» до сих пор производит 9 из 10 единиц российского огнестрельного оружия. Во время нашего визита компания презентует себя образцово-показательным концерном. Комментировать на камеру тему санкций все отказались, ведь штрафные меры, принятые из-за украинского кризиса семь лет назад, сильно ударили по государственному предприятию.

В 2014-м продажи гражданского огнестрельного оружия «Калашникова» упали на 90 процентов. Казалось, что штрафные меры Запада сработали. Но, как и многие другие российские предприятия, «Калашников» нашёл пути обхода санкций. Эта выставка военной техники в Москве показывает, что «Калашников» делает бóльшую ставку на дроны и ракетные системы. Вместо долларов сделки теперь заключаются в российских рублях. Вместо Запада продажи идут в Азию и на Ближний Восток. «Калашников» сообщает, что с тех пор, как были введены штрафные меры, компания увеличила свой оборот в семь раз.

ВАСИЛИЙ КАШИН, эксперт по оружию из Высшей школы экономики: Санкции против России бьют мимо их политической цели. Они не могут остановить ни российский экспорт вооружения, ни сдержать рост военной мощи России. Они привели только к новому обострению ситуации. Сегодня у Запада с Россией больше проблем, чем раньше.

К примеру, недавнее увеличение численности российских войск у границ Украины, которое уже месяцами беспокоит Запад и главным образом украинское руководство. Москва отрицает, что готовится к нападению на Украину, но угрожает последствиями, если НАТО примет в свои члены другие восточноевропейские страны или будет размещать у них оружие. В свою очередь, США угрожают мощными санкциями, если произойдёт военное обострение ситуации. К примеру, Россию могут исключить из международной платёжной системы SWIFT. Кремль, по-видимому, это не впечатляет.

ПАУЛЬ КРИЗАИ, корреспондент ORF: Кремль уже давно не видит в санкциях никакой угрозы. Государство и его экономика уже давно к ним привыкли. И всё же санкционные угрозы — это единственное средство дипломатического давления, которое осталось у Запада. Возможность военного вмешательства в чрезвычайной ситуации с задействованием собственных солдат США уже исключили.

Дата выхода в эфир 04 января 2022 года.

* Крым вошёл в состав России после того, как за это проголосовало подавляющее большинство жителей полуострова на референдуме 16 марта 2014 года (прим. ИноТВ).