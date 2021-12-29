ЛIГА.net: Зеленский снова ввёл санкции против украинских телеканалов

19:00
Четверо футболистов «Валенсии» заболели коронавирусом
Четыре футболиста основной команды «Валенсии» сдали положительные тесты на коронавирус.
18:56
Задержан бросивший бутылку с зажигательной смесью в консульство России во Львове
Полиция задержала человека, который бросил бутылку с зажигательной смесью в забор генконсульства России во Львове, заявил глава МВД Украины Денис Монастырский.
18:55
Цена нефти марки Brent превысила $80 впервые с 26 ноября
Цена фьючерсов на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE превысила $80 за баррель впервые с 26 ноября.
18:54
Путин сообщил о готовности «Северного потока — 2» к работе
Газопровод «Северный поток — 2» готов к работе, заявил президент России Владимир Путин.
18:53
В Госдуме предложили идею экологичного Нового года
Член комитета Госдумы России по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Олег Михайлов рассказал, как встретить Новый год, не причинив вреда окружающей среде.
18:53
Захарова дала характеристику предлагаемому Западом новому миропорядку
Мария Захарова, официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации, в эфире радио «Комсомольская правда» выразила мнение, что современный мировой порядок, диктуемый Западом, может определяться скорее как «право сильного».
18:51
Блогеру Хованскому запретили пользоваться интернетом
Блогеру Юрию Хованскому в рамках «запрета определённых действий» нельзя пользоваться интернетом и телефоном и ходить на массовые мероприятия.
18:47
Число случаев «омикрона» в Великобритании превысило 200 тысяч
Число случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса в Великобритании превысило 200 тыс.
18:46
Тренер сборной России высказался о восьмом месте Сориной в индивидуальной гонке на «Тур де Ски»
Тренер сборной России по лыжным гонкам Егор Сорин прокомментировал восьмое место Татьяны Сориной в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на этапе престижной многодневки «Тур де Ски» в швейцарском Ленцерхайде.
18:45
Эксперт Митрахович пояснил, в чём выгода долгосрочных контрактов по газу для Европы
Долгосрочные газовые контракты по поставке топлива будут выгодны как покупателю, так и продавцу, заявил эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович.
18:43
Директор Фонда энергетического развития Пикин прокомментировал ситуацию в Европе
Директор Фонда энергетического развития Сергей Пикин прокомментировал ситуацию в Европе.
18:42
На территории округа в Якутске ввели режим ЧС после того, как собаки загрызли женщину
На территории Автодорожного округа в Якутске введён режим ЧС после того, как днём стая собак загрызла женщину, заявил глава Якутска Евгений Григорьев.
18:39
Путин заявил, что запуск «Северного потока — 2» стабилизирует цены на газ в Европе
Газопровод «Северный поток — 2» послужит стабилизации цен на европейском рынке.
18:38
На Ставрополье арестовали стрелявшего в больнице мужчину
Стрелявшего в больнице на Ставрополье мужчину арестовали, следует из заявления регионального управления Следственного комитета России.
18:34
Путин назвал ровной и стабильной ситуацию с газоснабжением в России
Президент России Владимир Путин назвал ровной и стабильной ситуацию с газоснабжением в стране.
18:32
Источник: ЦСКА ведёт переговоры с «Баварией» о покупке Кюизанса за €10 млн
Московский ЦСКА является фаворитом в борьбе за подписание полузащитника мюнхенской «Баварии» Микаэля Кюизанса.
18:29
В Петербурге рассказали о социальных выплатах медработникам с COVID-19
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Олег Эргашев рассказал о социальных выплатах медработникам, заболевшим коронавирусной инфекцией в период пандемии.
18:28
Путин поздравил «Газпром» и его партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работ
Президент России Владимир Путин поздравил компанию «Газпром» и её партнёров по «Северному потоку — 2» с завершением работы над проектом.
18:27
Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц
Мэр Москвы Сергей Собянин утвердил программу поддержки создания новых гостиниц.
18:26
В Институте национальной энергетики высказались о вероятности продления газотранспортного контракта с Украиной
Генеральный директор Института национальной энергетики Сергей Правосудов высказался о вероятности продления газотранспортного контракта с Украиной.
18:26
Большой удмуртский диктант состоится 2 апреля
Большой удмуртский диктант состоится в 11-й раз в 2022 году. Он запланирован на 2 апреля.
18:26
Сервис «Яндекс.Погода» опубликовал список городов с самой комфортной новогодней погодой
Специалисты сервиса «Яндекс.Погода», основываясь на данных метеонаблюдений за последние десять лет, рассказали о городах, в которых чаще всего в Новый год бывает идеальная погода.
18:24
Путин заявил о возможностях России наращивать поставки газа на Запад
Россия обладает возможностями наращивать поставки газа на Запад, заявил российский президент Владимир Путин.
18:21
Курс евро на Мосбирже превысил 84 рубля впервые с 7 декабря
Курс евро в ходе торгов на Московской бирже торговался на уровне чуть выше 84 рублей впервые с 7 декабря.
18:21
Посол России заявил о требовании к Турции наладить систему оповещения о ДТП с россиянами
Система оповещения о ДТП с россиянами в Турции до сих пор не работает эффективно, Москва потребовала от Анкары решить этот вопрос, заявил российский посол Алексей Ерхов.
18:18
Большунов стал вторым в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой на «Тур де Ски»
Российский лыжник Александр Большунов завоевал серебряную медаль в гонке с раздельным стартом на 15 км классикой на престижной многодневке «Тур де Ски».
18:13
Губерниев: я очень рад за Непряеву
Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на бронзовую медаль лыжницы Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на этапе «Тур де Ски», который проходит в швейцарском Ленцерхайде.
18:09
Глава «Газпрома» Миллер доложил Путину о готовности газопровода «Северный поток — 2»
Глава «Газпрома» Алексей Миллер доложил президенту России Владимиру Путину, что газопровод «Северный поток — 2» готов к работе. Об этом сообщает РИА Новости.
18:04
Путин: система ЖКХ зимой должна работать чётко
Президент России Владимир Путин заявил, что система жилищно-коммунального хозяйства в стране зимой должна работать чётко, а поставки энергоресурсов — вестись ритмично.
18:03
Глава Минпромторга Мантуров назвал необоснованными заявления ЕС о нарушении норм ВТО
Глава Минпромторга России Денис Мантуров назвал претензии Евросоюза о нарушении Москвой норм Всемирной торговой организации (ВТО) необоснованными.
17:59
Скончался бывший хоккеист «Спартака» Фоменков
Ушёл из жизни четырёхкратный чемпион СССР по хоккею в составе «Спартака» Валерий Фоменко.
17:56
Глава ВОЗ Гебрейесус заявил, что «дельта» и «омикрон» могут вызвать «цунами новых случаев»
Штаммы коронавируса «дельта» и «омикрон» могут спровоцировать «цунами новых случаев» инфицирования, заявил глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебрейесус.
17:55
Суд в Петербурге постановил выпустить блогера Хованского из СИЗО
Суд в Санкт-Петербурге постановил выпустить блогера Юрия Хованского из СИЗО под запрет определённых действий, сообщает РИА Новости.
17:54
Аналитик Фролов прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину
Заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов прокомментировал ситуацию с транзитом газа через Украину.
17:53
Путин назвал Белоруссию надёжным партнёром для России
Президент России Владимир Путин заявил, что Минск для Москвы является надёжным партнёром.
17:49
Пробки в Москве достигли 9 баллов
Пробки в Москве к вечеру среды уже достигли 9 баллов из десяти.
17:45
Захарова прокомментировала отказ Эстонии в визе журналисту РИА Новости
Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала отказ Эстонии в выдаче визы для российского журналиста Анатолия Самохвалова.
17:45
Бородавко — о бронзе Непряевой на «Тур де Ски»: это радостное событие
Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко высказался о бронзовой медали Натальи Непряевой в индивидуальной гонке на 10 км классическим стилем на втором этапе престижной многодневки «Тур де Ски».
17:44
Синоптики предупредили жителей Челябинской области о резком похолодании до -41 °С
Гидрометцентр Челябинской области выпустил экстренное предупреждение о резком похолодании в регионе перед новогодними праздниками.
17:43
Глава британского МИД Трасс выразила обеспокоенность ликвидацией «Мемориала» в России
Глава МИД Великобритании Элизабет Трасс назвала решение суда о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»* ударом по свободе слова в России.
17:42
ТАСС: МВД подготовило новые криминалистические требования к оружию
Министерство внутренних дел России подготовило новые криминалистические требования к техническим характеристикам оружия гражданского и служебного назначения, а также патронов к нему.
17:39
Названы самые популярные в новогоднюю ночь фильмы
В онлайн-кинотеатре ivi назвали фильмы, самые популярные среди россиян в новогоднюю ночь.
17:37
На Украину прибыло 88 тысяч тонн угля из Колумбии
В одесском порту «Южный» пришвартовалось судно Van Gogh с 88 тыс. тонн колумбийского угля для «Центрэнерго».
17:35
Переговоры Путина и Лукашенко в Петербурге продлились около трёх часов
Переговоры лидеров России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко в Петербурге завершены.
17:31
Гришин поддержал возможное назначение Николича в ЦСКА
Экс-футболист ЦСКА, бывший тренер «Казанки» Александр Гришин прокомментировал информацию о возможном назначении экс-наставника «Локомотива» Марко Николича в московский ЦСКА.
17:30
В России отмечен рост спроса на туристическое снаряжение перед Новым годом
Спрос на туристическое и лыжное снаряжение в преддверии новогодних праздников в России вырос в 1,6 раза.
17:29
В Приморье перед судом предстанут 12 обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования
В Приморском крае перед судом предстанут 12 человек, обвиняемых в мошенничестве в сфере автострахования.
17:27
РПЦ создала патриарший экзархат Африки
Священный синод Русской православной церкви постановил образовать патриарший экзархат Африки в составе двух епархий.
17:24
Во Франции за сутки выявили более 200 тысяч случаев коронавируса
Во Франции за сутки выявили более 200 тыс. случаев коронавируса за сутки — это рекордный показатель с начала пандемии, заявил глава Минздрава страны Оливье Веран.
17:21
Лукашенко предложил Путину продолжать сотрудничество России и Белоруссии в оборонной сфере
Президент Белоруссии Александр Лукашенко предложил лидеру России Владимиру Путину продолжить сотрудничество двух стран в оборонной сфере.