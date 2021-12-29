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ЛIГА.net: Зеленский снова ввёл санкции против украинских телеканалов

Материал представлен в пересказе ИноТВ
Президент Украины Владимир Зеленский ввёл санкции против компаний, которым принадлежат телеканалы «Перший незалежний» и UkrLive, созданные окружением депутата Виктора Медведчука. Как сообщает «ЛIГА.net», ограничения включают блокировку активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на использование радиочастот, а также запрет на ведение финансовой деятельности и бизнеса в стране и вводятся сроком на пять лет.
ЛIГА.net: Зеленский снова ввёл санкции против украинских телеканалов
Reuters

Владимир Зеленский ввёл санкции против компаний, которым принадлежат телеканалы «Перший незалежний» и UkrLive, созданные окружением депутата Виктора Медведчука. Как пишет «ЛIГА.net», соответствующий указ был опубликован на сайте украинского президента.

Санкции ввели против трёх юридических лиц, которые контролируют медиаресурсы «Перший незалежний» и UkrLive: ООО «Медиахолдинг Новини», ООО «Тайм Медиа» и ООО «Телепростир».
 
Санкции содержат блокировку активов, аннулирование лицензий и разрешений, запрет на использование радиочастот, а также запрет на ведение финансовой деятельности и бизнеса в стране. Ограничения вводятся сроком на пять лет.
Материалы ИноТВ содержат оценки исключительно зарубежных СМИ и не отражают позицию RT
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