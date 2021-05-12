Корреспондент: Украина собирается блокировать российские телеканалы

Министр культуры и информационной политики Украины Александр Ткаченко заявил, что его ведомство готовит план мероприятий по расширению радио- и телевещания украинских телеканалов, а также блокировке российских. Как передаёт «Корреспондент», по словам Ткаченко, речь идёт о блокировке эфирного сигнала, который поступает из Донбасса и Крыма.
Министерство культуры и информационной политики Украины готовит план мероприятий по расширению радио- и телевещания украинских телеканалов, а также блокировке российских. Как передаёт «Корреспондент», об этом заявил глава ведомства Александр Ткаченко.
По словам министра, речь идёт о блокировке эфирного сигнала, который поступает из Донбасса и Крыма. Также ограничения могут коснуться работы некоторых кабельных и интернет-провайдеров.
«Мы сейчас завершаем наработки плана мероприятий. Это, во-первых, расширение вещания нашего, особенно на территориях приграничных, расширение, собственно, вещания Зеонбуда, варианты, каким образом можно реагировать и противодействовать распространению сигнала из Крыма и оккупированной территории Донбасса да и самой России на украинские территории», — рассказал Ткаченко.
Соответствующие предложения, продолжил глава Минкультуры, будут переданы на утверждение в Кабмин и Совет нацбезопасности и обороны. Ткаченко подчеркнул, что цель такого решения — «чтобы украинское видели больше и легче и чтобы российской пропаганды на этих территориях было меньше».
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